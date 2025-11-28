Vihreiden Harjanne Luken uusista luvuista: “Sitä saa mitä tilaa – suurin osa puusta palaa Suomessa edelleen energiaksi”
Kansanedustaja Atte Harjanne peräänkuuluttaa politiikkaa, joka ohjaisi Suomen metsiä nykyistä enemmän polttamista ja lyhytikäisiä tuotteita arvokkaampaan käyttöön.
Luonnonvarakeskus julkaisi tänään tuoreimmat Puun kulkuvirrat -tilastot, jotka kuvaavat Suomen metsistä hakatun puubiomassan käyttöä. Luken mukaan puun kuiva-aineesta 60 prosenttia päätyi lopulta energiaksi. Vuoden 2008 jälkeen metsäteollisuustuotteisiin sitoutuneen puun määrä on jäänyt jatkuvasti energian tuotantoon kulunutta määrää pienemmäksi.
– Suurin osa Suomesta hakatusta puusta palaa energiaksi, ja materiaalikäytöstäkin valtaosa on verrattain lyhytikäisiä tuotteita. Hiili on siis nopeasti ilmakehää lämmittämässä, ja jalostusarvo jää keskimäärin verrattain matalaksi. En halua syytellä energia- tai metsäyhtiöitä tai metsänomistajia, sillä tämä on pitkälti ohjaavan politiikan seurausta. Sitä saa mitä tilaa, Harjanne huomauttaa.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana puun jalostusarvo on laskenut, kun paperin osuus puunjalostuksesta on pienentynyt. Kehittyneitä tai pitkäikäisiä tuotteita ei ole tuotettu juurikaan lisää.
– Suomen energiatalous on koukussa teollisen mittakaavan valtavaan puubiomassan polttoon. Se, että energiakäytössä on kyse laajalti sivuvirroista, ei lopulta muuta asiaa. Olisi luonnon, ilmaston ja kansantalouden etu saada suurempi osa puusta arvokkaampaan käyttöön, Harjanne toteaa.
Harjanne penää laajaa keinovalikoimaa suunnan kääntämiseksi.
– Metsien arvokkaampaan ja kestävämpään käyttöön tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa. On korvattava polttoon perustuvaa energiaa tuulella, auringolla ja ydinvoimalla, luotava markkinoita sekä hiilensidonnalle että kehittyneille biotuotteille ja vetyjalosteille. Rehellistä on myöntää sekin, että jos luonto- ja ilmastotavoitteista oikeasti pidetään kiinni, on hakkuita maltillistettava, Harjanne listaa.
– Teollisen puunpolton maltillinen verottaminen ja metsänomistajien palkitseminen hiilensidonnasta ja luontoarvoista kannustaisivat arvokkaampaan käyttöön. Fossiilisten raaka-aineiden käytön korvaamiseen esimerkiksi muovin osalta jakeluvelvoitteet ovat toimivia ratkaisuja, Harjanne jatkaa.
Harjanne nostaa esiin myös hiilensidonnan ja hyödyntämisen siltä osin, kuin energiakäyttö jatkuu tulevaisuudessa.
– Jonkin verran puuta palaa jatkossakin, mutta sen osalta pitäisi napata hiili talteen. Tekniseen hiilensidontaan piippujen päissä tarvitaan pilottitukea, mutta olisi paikallaan myös luoda ennakoitavaa kysyntää puhtaan vedyn ja biogeenisen hiilen jalosteille esimerkiksi synteettisten polttoaineiden ja lannoitteiden huoltovarmuushankinnoilla, kuten olen aiemmin esittänyt, Harjanne toteaa.
– Puun polttamisen vähentäminen edellyttää myös korvaavaa energiaa, joten sen rakentamisen edellytyksiä pitää sujuvoittaa. Metsiä pitää myös suojella, ja tässä tietysti valtion olisi vastuullista suojella omat vanhat ja luonnontilaiset metsänsä oikeasti, eikä kikkailla satumetsäkriteereillä, Harjanne jatkaa.
– Kaikkein karmeinta on lukea uutisia siitä, kuinka vanhoja metsiä menee uuniin. Se on käänteistä arvontuotantoa, Harjanne toteaa.
Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Tiina Elo: Arviointineuvoston tyly lausunto paljastaa, että susiviha on ohittanut lainvalmistelun perusasiat28.11.2025 12:22:56 EET | Tiedote
Kansanedustaja sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo pitää hallituksen lainvalmistelua metsästyslakiin liittyen ala-arvoisena. Elo vaatii hallitusta vetämään suden metsästyskiintiöitä koskevan esityksen takaisin valmisteluun arviointineuvoston tänään valiokunnalle antaman tyrmäävän lausunnon perusteella.
Vihreiden Pitko: Valtiovarainministeri Purra osoitti ymmärtämättömyytensä — krääsätalous on paitsi ympäristölle myös terveydelle haitallista27.11.2025 17:47:30 EET | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko tyrmistyi valtiovarainministeri Riikka Purran puheista kyselytunnilla torstaina 27.11. Pitkon mukaan Purran puheista kuulsi läpi se, että hän ei tunne krääsätalouteen liittyviä vaaroja.
Sofia Virta: Hallitus heräsi vihdoin todellisuuteen – lisäaika on vasta minimi27.11.2025 16:32:34 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta iloitsee hallituksen päätöksestä antaa lisäaikaa hyvinvointialueille taloutensa sopeuttamiseen.
Sofia Virta: Hoitajapulasta irtisanomisiin – rahoitusmalli ajaa hyvinvointialueet ja henkilöstön kestämättömään ahdinkoon27.11.2025 14:07:59 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tilanne on hälyttävä esimerkki siitä, miten nykyinen rahoitusmalli ajaa alueet leikkaamaan juuri niistä ihmisistä, joita palvelujen turvaaminen edellyttää.
Vihreiden Diarralta rajua kritiikkiä hallitukselle: “Ihmisoikeusloukkauksia”27.11.2025 12:03:31 EET | Tiedote
Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa toimeentulotuen uudistamista koskevasta hallituksen esityksestä. Vihreiden Fatim Diarra jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, sillä hänen mukaansa hallituksen esitys vaarantaa perustuslain takaaman välttämättömän toimeentulon turvan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme