Rotat hakeutuvat nyt sisätiloihin – rottiin liittyvät havainnot selkeässä kasvussa

Jos olet nähnyt rottia pihallasi tänä kesänä, on syytä toimia pian. Talven tullen rotat hakevat suojaa ja lämpöä sisätiloista, mikä voi aiheuttaa vakavia ongelmia kiinteistöissä. Rottahavainnot ja rottiin liittyvät yhteydenotot ovat olleet selkeässä kasvussa syksyn ja alkutalven aikana, Rentokil Initial Oy:n tekninen päällikkö Jouni Siltala kertoo.

Rotta on merkittävä riski kiinteistöille ja terveydelle. Kesällä pihoilla viihtyneet kannat etsivät nyt paikkaa talvehtimiseen ja pesimiseen, sillä talvella ne pystyvät lisääntymään ainoastaan sisätiloissa. Jos rottaemo pääsee sisätiloihin, voi ongelma laajentua nopeasti.

“Rotan aiheuttamat vahingot alkavat tyypillisesti nakertamisesta, joka voi pahimmillaan johtaa sähköpaloihin tai vesivahinkoihin kaapeleita ja putkia jyrsittäessä. Lisäksi rotta tuottaa jopa useita desilitroja virtsaa viikossa, mikä on vakava terveys- ja toki myös hajuriski”, Siltala varoittaa.

Rotan jäljet on helppo erottaa lumessa pienistä tassunjäljistä, ja hännän jättämästä urasta Sinna Lantea Rentoki Initial

Milloin pitää huolestua?

Siltala muistuttaa, että etenkin talviaikaan rotan kulkureitit voi helposti havaita uuden lumen pinnalla, mikä toimii hyvänä varoitusmerkkinä mahdollisesta rottaongelmasta.

”Rotan jäljet lumessa on helppo erottaa pienistä käpälänjäljistä sekä hännän hangelle jättämästä selkeästä urasta”, hän kuvailee.

Rottaongelmasta on syytä huolestua, jos:





havaitset rottien jätöksiä sisällä tai säännöllisesti ulkona rakennuksen läheisyydessä





näet jälkiä lumessa tai pehmeässä maassa





näet rottien muodostamia koloja ja polkuja pihallasi





kuulet nakertamista seinien tai lattioiden välissä





tapaat rottia sisällä tai useita kertoja pihalla







Miten ehkäistä rottien tunkeutuminen sisätiloihin?

Rotan karkottaminen on huomattavasti helpompaa kuin jo taloksi asettuneen kannan torjunta. Siltalan mukaan avainasemassa on luoda rotille sellaiset olosuhteet, jotka rajoittavat niiden lisääntymistä.

“Ensinnäkin on tärkeää tukkia rakennuksen aukot tarkasti, koska rotat pääsevät sisään yllättävän pienistä raoista. Kaikki yli viiden millimetrin aukot on tukittava tiiviisti mieluiten metalliverkolla, sillä rottia pienemmät hiiret mahtuvat sisään jopa kuuden millimetrin kokoisista koloista, eikä niitäkään kannata päästää sisälle”, Siltala neuvoo.

“Lisäksi on hyvä pitää piha siistinä ja säilyttää jätteet tiiviisti suljetuissa astioissa, jotta rotat eivät saa niistä ravintoa. Jos ruokit lintuja, varmista, etteivät rotat pääse käsiksi siemeniin. Ruoan saatavuuden estäminen on tehokkain keino pitää kanta kurissa.”







Sisälle päästessään rotat nakertavat kaikkea, myös sähkö- ja vesijohtoja, ja voivat aiheuttaa näin mittavia tuhoja. Rentokil Initial

Milloin kutsua ammattilainen?

“Tuholaistorjuntayrityksenä meidän tehtävämme on suojata ihmisten terveyttä ja omaisuutta. Ensisijainen toimi onkin pyrkiä luomaan kiinteistöihin sellaiset olosuhteet, jotka rajoittavat rottien lisääntymistä ja estävät niiden pääsyn suojaan”, Siltala kuvailee.

Hänen mukaansa ammattilainen kannattaa kutsua paikalle heti, jos omat keinot eivät riitä tai jos rottien merkkejä havaitaan sisätiloissa.

”Meillä on ammattilaisen kokemus ja välineet, joiden avulla pääsemme käsiksi esimerkiksi rakenteiden sisällä oleviin pesiin. Ammattilainen varmistaa myös torjunta-aineiden turvallisen ja tehokkaan käytön”, Siltala muistuttaa.





