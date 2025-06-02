Rotat hakeutuvat nyt sisätiloihin – rottiin liittyvät havainnot selkeässä kasvussa
Rotat pyrkivät nyt aktiivisesti sisätiloihin talven kylmetessä. Talvella tuore lumi paljastaa rottien kulkureittejä yhä useammilla pihoilla, ja rottahavainnot ovatkin lisääntyneet monilla alueilla syksyn ja alkutalven aikana. Rentokilin teknisen päällikön Jouni Siltalan mukaan rottiin liittyvien yhteydenottojen määrä on selkeässä kasvussa.
Jos olet nähnyt rottia pihallasi tänä kesänä, on syytä toimia pian. Talven tullen rotat hakevat suojaa ja lämpöä sisätiloista, mikä voi aiheuttaa vakavia ongelmia kiinteistöissä. Rottahavainnot ja rottiin liittyvät yhteydenotot ovat olleet selkeässä kasvussa syksyn ja alkutalven aikana, Rentokil Initial Oy:n tekninen päällikkö Jouni Siltala kertoo.
Rotta on merkittävä riski kiinteistöille ja terveydelle. Kesällä pihoilla viihtyneet kannat etsivät nyt paikkaa talvehtimiseen ja pesimiseen, sillä talvella ne pystyvät lisääntymään ainoastaan sisätiloissa. Jos rottaemo pääsee sisätiloihin, voi ongelma laajentua nopeasti.
“Rotan aiheuttamat vahingot alkavat tyypillisesti nakertamisesta, joka voi pahimmillaan johtaa sähköpaloihin tai vesivahinkoihin kaapeleita ja putkia jyrsittäessä. Lisäksi rotta tuottaa jopa useita desilitroja virtsaa viikossa, mikä on vakava terveys- ja toki myös hajuriski”, Siltala varoittaa.
Milloin pitää huolestua?
Siltala muistuttaa, että etenkin talviaikaan rotan kulkureitit voi helposti havaita uuden lumen pinnalla, mikä toimii hyvänä varoitusmerkkinä mahdollisesta rottaongelmasta.
”Rotan jäljet lumessa on helppo erottaa pienistä käpälänjäljistä sekä hännän hangelle jättämästä selkeästä urasta”, hän kuvailee.
Rottaongelmasta on syytä huolestua, jos:
- havaitset rottien jätöksiä sisällä tai säännöllisesti ulkona rakennuksen läheisyydessä
- näet jälkiä lumessa tai pehmeässä maassa
- näet rottien muodostamia koloja ja polkuja pihallasi
- kuulet nakertamista seinien tai lattioiden välissä
- tapaat rottia sisällä tai useita kertoja pihalla
Miten ehkäistä rottien tunkeutuminen sisätiloihin?
Rotan karkottaminen on huomattavasti helpompaa kuin jo taloksi asettuneen kannan torjunta. Siltalan mukaan avainasemassa on luoda rotille sellaiset olosuhteet, jotka rajoittavat niiden lisääntymistä.
“Ensinnäkin on tärkeää tukkia rakennuksen aukot tarkasti, koska rotat pääsevät sisään yllättävän pienistä raoista. Kaikki yli viiden millimetrin aukot on tukittava tiiviisti mieluiten metalliverkolla, sillä rottia pienemmät hiiret mahtuvat sisään jopa kuuden millimetrin kokoisista koloista, eikä niitäkään kannata päästää sisälle”, Siltala neuvoo.
“Lisäksi on hyvä pitää piha siistinä ja säilyttää jätteet tiiviisti suljetuissa astioissa, jotta rotat eivät saa niistä ravintoa. Jos ruokit lintuja, varmista, etteivät rotat pääse käsiksi siemeniin. Ruoan saatavuuden estäminen on tehokkain keino pitää kanta kurissa.”
Milloin kutsua ammattilainen?
“Tuholaistorjuntayrityksenä meidän tehtävämme on suojata ihmisten terveyttä ja omaisuutta. Ensisijainen toimi onkin pyrkiä luomaan kiinteistöihin sellaiset olosuhteet, jotka rajoittavat rottien lisääntymistä ja estävät niiden pääsyn suojaan”, Siltala kuvailee.
Hänen mukaansa ammattilainen kannattaa kutsua paikalle heti, jos omat keinot eivät riitä tai jos rottien merkkejä havaitaan sisätiloissa.
”Meillä on ammattilaisen kokemus ja välineet, joiden avulla pääsemme käsiksi esimerkiksi rakenteiden sisällä oleviin pesiin. Ammattilainen varmistaa myös torjunta-aineiden turvallisen ja tehokkaan käytön”, Siltala muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni SiltalaTekninen päällikkö, Rentokil Initial OyPuh:0400 354 926jouni.siltala@rentokil-initial.com
Kuvat
Linkit
Rentokil - Tuholaistorjunnan asiantuntijat
Rentokil on maailman johtava tuholaistorjunnan asiantuntija. Tarjoamme tehokkaita, turvallisia ja viranomaisvaatimukset täyttäviä ratkaisuja niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Olipa kyse luteista, hiiristä, ampiaisista tai vaikkapa elintarviketurvallisuudesta, koulutetut teknikkomme tuovat avun nopeasti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rentokil Initial Oy
Yksi yö hotellissa voi tuoda kalliin ongelman – näin suojaat kotisi luteilta2.6.2025 08:12:00 EEST | Tiedote
Kesän matkailusesonki voi tuoda mukanaan ikäviä yllätyksiä: luteet leviävät yhä useammin matkatavaroiden mukana myös suomalaisiin koteihin. Tuholaistorjuntayritys Rentokilin asiantuntija kertoo, miten matkailija tunnistaa lutikkariskin ajoissa, ja millä keinoilla ludetorjunta onnistuu.
Rentokil ostaa Antitec Oy:n koko osakekannan ja vahvistaa näin asemaansa tuholaistorjunnan huipulla5.5.2025 07:36:00 EEST | Tiedote
Maailman suurin tuholaistorjuntayritys Rentokil on ostanut suomalaisen Antitec Oy:n koko osakekannan. Kauppa tukee Rentokilin globaaleja kasvu- ja kehitystavoitteita ja vahvistaa yrityksen asemaa alan johtavana toimijana myös Suomessa. Yrityskauppa astui voimaan 30.4.2025. Sen myötä asiakkaat voivat odottaa entistä parempaa ja kattavampaa palvelukokemusta, jossa Antitecin paikallinen asiantuntemus ja Rentokilin kansainvälinen osaaminen yhdistyvät.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme