Staironin syvä asiakasymmärrys ja joustavuus rakentavat teollisen palveluyrityksen uuden käyttöliittymän

Toimintojen selkeyttäminen ja tuotantofunktioiden vahvistaminen

Fuusion myötä Stairon tarkentaa Turun toimipisteidensä rooleja ja vahvistaa tuotantofunktioiden kohdentamista. Pansion tehdas toimii jatkossa osavalmistuksen, hitsauksen ja kokoonpanon pääyksikkönä. Asiakaskohtaiset tuotelinjastot mahdollistavat Pansiossa joustavan ja kustannustehokkaan sopimusvalmistuksen.

Yhtiön tavoitteena on, että noin 75 prosenttia liiketoiminnasta perustuu tiiviisiin kumppanuusmalleihin, joissa tuotantolinjat räätälöidään asiakaskohtaisiin tarpeisiin ilman kiinteitä volyymisitoumuksia.

Itäharjun yksikkö keskittyy koneistukseen, lämpökäsittelyihin sekä puhtaan tilan vaatimukset täyttäviin kokoonpanoprosesseihin. Näitä toimintoja tukevat Itäharjun erityisolosuhteisiin suunnitellut tuotantoympäristöt.

Toimintojen selkeä kohdentaminen tehostaa kokonaisuutta ja parantaa läpinäkyvyyttä, tiedonkulkua ja laadunhallintaa sekä vahvistaa yrityksen kilpailukykyä.

– Kun samat asiat tehdään samassa paikassa ja yhteisillä järjestelmillä, asiakas hyötyy nopeampana reagointina, yhtenäisenä laadunvarmistuksena ja läpinäkyvänä toimitusketjuna, Kylä-Nikkilä sanoo.

Moderni, skaalautuva ja asiakaslähtöinen toimintamalli

Staironin tuotantomalli on suunniteltu palvelemaan laajaa valmistusvolyymien kirjoa yksittäiskappaleista aina tuhansien kappaleiden sarjoihin. Modulaariset, asiakkaalle räätälöidyt valmistuskonseptit mahdollistavat tuotannon laajentamisen tai supistamisen nopeasti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Stairon palvelee erityisesti offshore-, kaivos-, puolustus-, paperi- ja kartonki sekä erikoisajoneuvoteollisuutta, joissa edellytetään korkeaa laatua, täyttä jäljitettävyyttä sekä sujuvaa integraatiota asiakkaiden omiin laadunvalvonta- ja seurantajärjestelmiin.

– Stairon lunastaa asiakkaan kasvun lupauksen. Meillä joustavuus ei ole iskulause vaan rakenteellinen ominaisuus. Joustavuus on meillä kyvykkyyttä hengittää asiakkaan tahtiin ja työskennellä asiakkaiden kanssa samalla kunnianhimotasolla, Kylä-Nikkilä tiivistää.

Staironin strategiset painopisteet