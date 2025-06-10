Staironin syvä asiakasymmärrys ja joustavuus rakentavat teollisen palveluyrityksen uuden käyttöliittymän
Samassa omistuksessa olleet turkulaiset konepajayhtiöt Stairon ja Mesekon yhdistivät toimintansa 30.11.2025 sisaryhtiöfuusion avulla, jossa Mesekon sulautui Stairon Oy:öön. Uudistuneen Staironin muuntojoustava ja älykäs tuotanto mukautuu saumattomasti vaativien asiakkaiden tarpeisiin ja järjestelmiin.
– Haluamme olla teknologiateollisuuden kumppanina edelläkävijöitä. Olemme rakentaneet Staironista 2030-luvun käyttöliittymän valmistusteollisuuteen. Toimintamallin, joka yhdistää skaalautuvuuden, laadun ja aidon asiakasymmärryksen, kertoo toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.
Toimintojen selkeyttäminen ja tuotantofunktioiden vahvistaminen
Fuusion myötä Stairon tarkentaa Turun toimipisteidensä rooleja ja vahvistaa tuotantofunktioiden kohdentamista. Pansion tehdas toimii jatkossa osavalmistuksen, hitsauksen ja kokoonpanon pääyksikkönä. Asiakaskohtaiset tuotelinjastot mahdollistavat Pansiossa joustavan ja kustannustehokkaan sopimusvalmistuksen.
Yhtiön tavoitteena on, että noin 75 prosenttia liiketoiminnasta perustuu tiiviisiin kumppanuusmalleihin, joissa tuotantolinjat räätälöidään asiakaskohtaisiin tarpeisiin ilman kiinteitä volyymisitoumuksia.
Itäharjun yksikkö keskittyy koneistukseen, lämpökäsittelyihin sekä puhtaan tilan vaatimukset täyttäviin kokoonpanoprosesseihin. Näitä toimintoja tukevat Itäharjun erityisolosuhteisiin suunnitellut tuotantoympäristöt.
Toimintojen selkeä kohdentaminen tehostaa kokonaisuutta ja parantaa läpinäkyvyyttä, tiedonkulkua ja laadunhallintaa sekä vahvistaa yrityksen kilpailukykyä.
– Kun samat asiat tehdään samassa paikassa ja yhteisillä järjestelmillä, asiakas hyötyy nopeampana reagointina, yhtenäisenä laadunvarmistuksena ja läpinäkyvänä toimitusketjuna, Kylä-Nikkilä sanoo.
Moderni, skaalautuva ja asiakaslähtöinen toimintamalli
Staironin tuotantomalli on suunniteltu palvelemaan laajaa valmistusvolyymien kirjoa yksittäiskappaleista aina tuhansien kappaleiden sarjoihin. Modulaariset, asiakkaalle räätälöidyt valmistuskonseptit mahdollistavat tuotannon laajentamisen tai supistamisen nopeasti asiakkaan tarpeiden mukaan.
Stairon palvelee erityisesti offshore-, kaivos-, puolustus-, paperi- ja kartonki sekä erikoisajoneuvoteollisuutta, joissa edellytetään korkeaa laatua, täyttä jäljitettävyyttä sekä sujuvaa integraatiota asiakkaiden omiin laadunvalvonta- ja seurantajärjestelmiin.
– Stairon lunastaa asiakkaan kasvun lupauksen. Meillä joustavuus ei ole iskulause vaan rakenteellinen ominaisuus. Joustavuus on meillä kyvykkyyttä hengittää asiakkaan tahtiin ja työskennellä asiakkaiden kanssa samalla kunnianhimotasolla, Kylä-Nikkilä tiivistää.
Staironin strategiset painopisteet
- Sopimusvalmistus – pitkäjänteinen kumppanuusmalli
- Projektitoimitukset – vaativat, asiakaskohtaiset kokonaisuudet
- Elinkaaripalvelut – kunnossapito ja jatkuvuusratkaisut
- Prototyyppi- ja tuotekehitysvalmistus – nopea reagointi tuoteinnovaatioihin
Yhteyshenkilöt
Timo Kylä-NikkiläStairon OyPuh:050 574 1142timo.kyla-nikkila@stairon.fi
Tietoa Stairon Oy:stä
Stairon on turkulainen moderni konepajayhtiö, joka ratkaisee asiakkaidensa haasteita sekä valmistaa ja kehittää prosessilaitteita eri alojen teollisuusyrityksille kotimaassa ja ulkomailla.
- 20 M€ liikevaihto
- 90 ammattilaista
- 180 asiakasta
- 5 000 toimitettua projektia
- 300 000 toimitettua tuotetta
- 20 000 m² tehdaspinta-alaa
