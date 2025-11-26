Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Häme ensimmäisenä Suomessa – pre-eklampsian sairastaneille äideille uusi hoitopolku
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön hoitopolun naisille, jotka ovat sairastaneet pre-eklampsian (aiemmin ”raskausmyrkytys”). Heillä on 2–6-kertainen riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Korkeimmillaan riskit ovat 10 vuoden ajan synnytyksestä. Siksi suunnitelmallinen pitkäaikaishoito korostuu.
Päijät-Häme edelläkävijänä hoidossa
Vaikka sairastettu raskausmyrkytys eli pre-eklampsia on merkittävä naisten sydänterveyden riskitekijä, sen hoitoon on Suomessa kiinnitetty huonosti huomiota. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tekee tässä poikkeuksen. Hyvinvointialue kehitti hoitopolkua yhteistyössä Sydänliiton kanssa ja tammikuun 1. päivänä se otetaan käyttöön.
– Päijät-Hämeen vahva neuvolaverkosto, hyvä yhteistyö yli toimialarajojen ja aiempi kokemus samantyyppisen raskausdiabeteksen jatkoseurantaa koskevan hoitopolun rakentamisesta mahdollisti hoitopolun rakentamisen tänne ensimmäisenä, sanoo äitiys- ja ehkäisyneuvolan vastuulääkäri Terhi Sahi-Kalmari.
–Terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä pidetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueella tärkeänä, ja siksi tällaisten toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon panostetaan, lisää asiantuntijalääkäri Anniina Malava.
2–3 % synnyttäjistä sairastuu ja riskit ovat korkeimmillaan 10 vuoden ajan
Pre-eklampsia on raskauden jälkimmäisellä puoliskolla ilmenevä verisuonitauti, johon Suomessa sairastuu 2–3 prosenttia odottavista äideistä eli noin 1 800 naista vuosittain. Korkeimmillaan riskit ovat 10 vuoden ajan synnytyksestä, mutta ne säilyvät kohonneena läpi elämän.
– Pre-eklampsian sairastaneen ei kannata pelästyä riskiä, sillä säännöllisen seurannan avulla terveysarvojen muutoksiin on helppo puuttua ajoissa. Perhearjen keskelläkin kannattaa varata aikaa omalle hyvinvoinnille ja pohtia sitä tukevia arkisia tekoja, kertoo Sydänliiton riskitekijöiden asiantuntija, Mari Blek-Vehkaluoto.
Hoitopolulla elintapaohjausta ja seurantaa
Sairastanut saa uudella hoitopolulla elintapaohjausta ja hänen terveysarvojaan seurataan suunnitelmallisesti 10 vuoden ajan. Hoitopolku alkaa synnytyssairaalasta ja jatkuu jälkitarkastuksen kautta avosairaanhoitoon.
Keskeisin seurattavista terveysarvoista on verenpaine. Sen tulisi olla kotiseurannassa alle 135/85. Verenpaineen lisäksi seurataan kolesteroli- ja verensokeriarvoja.
35–54-vuotiaiden naisten akuutin sepelvaltimotautikohtausten ilmaantuvuus ei ole taittunut
35–54-vuotiailla suomalaisilla naisilla akuutin sepelvaltimotautikohtauksen ilmaantuvuus ei ole laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun taas saman ikäisillä miehillä ilmaantuvuus jatkoi laskemistaan. Tämä korostaa tarvetta nuorten ja keski-ikäisten naisten valtimotautien ennaltaehkäisyyn.
Sydänliitto on viime vuosien ajan nostanut esiin naisten sydänterveyden erityispiirteitä Naisen sydän -hankkeessaan. Pre-eklampsian lisäksi muiden muassa vaihdevuosilla on vaikutuksia naisten sydämiin.
Lisätietoa:
Naisen sydänterveyden erityispiirteistä sydan.fi:ssä
Pre-eklampsia | Sairastuneen tarina (video)
Yhteyshenkilöt
Terhi Sahi-Kalmariäitiys- ja ehkäisyneuvolan vastuulääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointialuePuh:044 7802 421terhi.sahi-kalmari@paijatha.fi
Anniina Malavaasiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatyön asiantuntijayksikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointialuePuh:044 7802 465anniina.malava@paijatha.fi
Mari Blek-VehkaluotoAsiantuntija, riskitekijät, SydänliittoPuh:050 325 5633mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
