Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Häme ensimmäisenä Suomessa – pre-eklampsian sairastaneille äideille uusi hoitopolku

1.12.2025 09:00:00 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön hoitopolun naisille, jotka ovat sairastaneet pre-eklampsian (aiemmin ”raskausmyrkytys”). Heillä on 2–6-kertainen riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Korkeimmillaan riskit ovat 10 vuoden ajan synnytyksestä. Siksi suunnitelmallinen pitkäaikaishoito korostuu.

Päijät-Häme edelläkävijänä hoidossa 

Vaikka sairastettu raskausmyrkytys eli pre-eklampsia on merkittävä naisten sydänterveyden riskitekijä, sen hoitoon on Suomessa kiinnitetty huonosti huomiota. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tekee tässä poikkeuksen. Hyvinvointialue kehitti hoitopolkua yhteistyössä Sydänliiton kanssa ja tammikuun 1. päivänä se otetaan käyttöön. 

– Päijät-Hämeen vahva neuvolaverkosto, hyvä yhteistyö yli toimialarajojen ja aiempi kokemus samantyyppisen raskausdiabeteksen jatkoseurantaa koskevan hoitopolun rakentamisesta mahdollisti hoitopolun rakentamisen tänne ensimmäisenä, sanoo äitiys- ja ehkäisyneuvolan vastuulääkäri Terhi Sahi-Kalmari

–Terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä pidetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueella tärkeänä, ja siksi tällaisten toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon panostetaan, lisää asiantuntijalääkäri Anniina Malava

2–3 % synnyttäjistä sairastuu ja riskit ovat korkeimmillaan 10 vuoden ajan 

Pre-eklampsia on raskauden jälkimmäisellä puoliskolla ilmenevä verisuonitauti, johon Suomessa sairastuu 2–3 prosenttia odottavista äideistä eli noin 1 800 naista vuosittain. Korkeimmillaan riskit ovat 10 vuoden ajan synnytyksestä, mutta ne säilyvät kohonneena läpi elämän.   

– Pre-eklampsian sairastaneen ei kannata pelästyä riskiä, sillä säännöllisen seurannan avulla terveysarvojen muutoksiin on helppo puuttua ajoissa. Perhearjen keskelläkin kannattaa varata aikaa omalle hyvinvoinnille ja pohtia sitä tukevia arkisia tekoja, kertoo Sydänliiton riskitekijöiden asiantuntija, Mari Blek-Vehkaluoto

Hoitopolulla elintapaohjausta ja seurantaa

Sairastanut saa uudella hoitopolulla elintapaohjausta ja hänen terveysarvojaan seurataan suunnitelmallisesti 10 vuoden ajan. Hoitopolku alkaa synnytyssairaalasta ja jatkuu jälkitarkastuksen kautta avosairaanhoitoon.  

Keskeisin seurattavista terveysarvoista on verenpaine. Sen tulisi olla kotiseurannassa alle 135/85. Verenpaineen lisäksi seurataan kolesteroli- ja verensokeriarvoja. 

35–54-vuotiaiden naisten akuutin sepelvaltimotautikohtausten ilmaantuvuus ei ole taittunut 

35–54-vuotiailla suomalaisilla naisilla akuutin sepelvaltimotautikohtauksen ilmaantuvuus ei ole laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun taas saman ikäisillä miehillä ilmaantuvuus jatkoi laskemistaan. Tämä korostaa tarvetta nuorten ja keski-ikäisten naisten valtimotautien ennaltaehkäisyyn. 

Sydänliitto on viime vuosien ajan nostanut esiin naisten sydänterveyden erityispiirteitä Naisen sydän -hankkeessaan. Pre-eklampsian lisäksi muiden muassa vaihdevuosilla on vaikutuksia naisten sydämiin. 

Lisätietoa:
Naisen sydänterveyden erityispiirteistä sydan.fi:ssä 
Pre-eklampsia | Sairastuneen tarina (video) 
 

Yhteyshenkilöt

Anniina Malavaasiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatyön asiantuntijayksikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Puh:044 7802 465anniina.malava@paijatha.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Influenssa nostaa päätään Päijät-Hämeessä - rokotuksella ehtii saada suojan itselleen ja läheisil-leen21.11.2025 14:13:18 EET | Tiedote

Influenssakausi on alkanut Päijät-Hämeessä. Influenssan vuoksi Päijät-Hämeen keskussairaalassa hoitoa saa kymmenkunta vuodepotilasta. Influenssarokotuksella ehtii vielä saada tehokkaan suojan tautia vastaan itselleen ja läheisilleen. Riskiryhmäläiset saavat maksuttoman rokotuksen omasta sote-keskuksesta, koululaiset koulujen ja opiskelijat opiskeluterveydenhuollosta ja neuvolapalvelujen asiakkaat neuvolasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye