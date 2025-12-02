EMMA – Espoon modernin taiteen museo juhlii 20-vuotista taivaltaan vuonna 2026
EMMA – Espoon modernin taiteen museo täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden ohjelma korostaa taiteen kykyä pysäyttää, yhdistää ja luoda merkityksellisiä kohtaamisia alati kiihtyvässä ja muuttuvassa maailmassa. Ohjelmistossa nähdään kansainvälisiä huippunimiä Nykyaikaa etsimässä -ryhmänäyttelyssä, Suomen taideakatemian säätiön palkintonäyttely Axel Straschnoylta sekä Howard Smithin ja Gerda Thesleffin elämäntuotantoa kunnioittavat yksityisnäyttelyt.
“Tuleva vuosi korostaa EMMAn pitkäjänteistä sitoutumista taiteilijoihin ja muotoilijoihin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti,” EMMAn uusi johtaja Krist Gruijthuijsen kuvailee.
20-vuotisjuhlavuoden ohjelmiston käynnistää maaliskuussa avautuva Nykyaikaa etsimässä. Näyttely on kolmas osa EMMAn toistuvaa konseptia, joka tarkastelee aikamme keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Tuleva kokonaisuus kutsuu meidät olemaan läsnä sekä ajassa että paikassa. Tilalliset ja eri aisteja herättelevät teokset luovat museon avariin saleihin hiljaisen läsnäolon ja mietiskelyn tiloja, joissa kuulumisen ja juurettomuuden teemat nousevat esiin.
Näyttely tuo yhteen merkittäviä kansainvälisiä ja kotimaisia taiteilijoita, kuten Marina Abramović, Haruka Kashima, Kimsooja, Tarik Kiswanson, Germaine Kruip, Ken Matsubara, Lydia Ourahmane, Helen Pashgian, Charlie Prodger, Jani-Matti Salo, Danh Võ, WAUHAUS x TTK (Nurture), Ian Wilson ja Maaria Wirkkala.
Suomen taideakatemian palkinnon saanut taiteilija ja elokuvantekijä Axel Straschnoy (s. 1978, Buenos Aires) luo EMMAan uuden installaation. Teos pohjautuu hänen pitkäaikaiseen kiinnostukseensa avaruustutkimusta ja siihen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan. Straschnoy tarkastelee näyttelyssään 1960-luvun Argentiinassa syntynyttä posadismia – marginaalista vasemmistoliikettä, joka yhdisti poliittisen ajattelun ja avaruusutopiat. Kokonaisuus kutsuu yleisön pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja koettelemaan mielikuvituksemme rajoja ajassa, jota leimaavat yhä syvenevät maailmankriisit.
Kauan odotettu Howard Smithin (1928 New Jersey – 2021 Fiskars) retrospektiivi avautuu viimein syksyllä. Näyttely juhlistaa New Jerseyssa syntyneen, mutta Suomessa lähes koko uransa vaikuttaneen taiteilijan harvinaista laaja-alaisuutta. Smithin utelias ja kekseliäs lähestymistapa eri materiaaleihin ja tekniikoihin teki hänen ilmaisustaan poikkeuksellisen monipuolisen. Hänen tuotantoonsa kuuluu niin keramiikkaa, tekstiiliä, grafiikkaa, maalauksia kuin veistoksia. Näyttely tarjoaa yleisölle uusia näkökulmia Smithin elämään ja työhön sekä hänen merkittävään roolinsa suomalaisen modernismin kehityksessä.
Kauppaneuvos Kyösti Kakkosen lasi- ja keramiikkakokoelmaa esittelevään Collection Kakkoseen avautuu kokoelman yhden varhaisimman taiteilijan, Gerda Thesleffin (1871–1939) ensimmäinen museonäyttely. Thesleff oli suomalaisen keramiikkataiteen edelläkävijä, joka loi itselleen aikalaisistaan poikkeavan tyylin. Hän maalasi käsin dreijattuihin astioihinsa vapain siveltimenvedoin erilaisia kuva-aiheita, kuten maisemia. Monet aiheista olivat inspiroituneet Gerdan ja hänen kuvataiteilijasiskonsa Ellen Thesleffin matkoista ja elämästä Italian Toscanassa. Näyttelyn kuratoivat keramiikkataiteilija Åsa Hellman ja filosofian tohtori, taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreck.
Juhlavuoden kunniaksi EMMAn perustajakumppani Saastamoisen säätiön taidekokoelman uuden näyttelyn kuratoi johtaja Krist Grujithujisen.
Näyttelyiden lisäksi 20-vuotias EMMA juhlii merkkivuottaan koko vuoden läpäisevällä tapahtumaohjelmistolla, joka syntyy yhteistyössä eri yhteisöjen ja kumppaniorganisaatioiden kanssa. Vuoden kohokohta, Lasten museofestarit muuttaa Näyttelykeskus Weegeen ja Museo Leikin monipäiväiseksi, koko perheen syntymäpäiväjuhlaksi. Festariohjelma suunnitellaan yhdessä espoolaisten monikulttuuristen perheiden kanssa ja se tarjoaa iloa ja yhteisiä kokemuksia taiteen ja kulttuurin parissa.
Kiitämme lämpimästi yhteistyökumppaneitamme: Collection Kakkonen, Espoon kaupunki, Saastamoisen säätiö ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö. Lämmin kiitos Nykyaikaa etsimässä -näyttelyn tukijoille LähiTapiolalle, jonka lahjoitus mahdollistaa Helen Pashgianin teoksen toteuttamisen, sekä Jane ja Aatos Erkon Säätiölle, jonka tuella toteutetaan Kimsoojan installaatio.
Tulevat näyttelyt vuonna 2026
Nykyaikaa etsimässä –– 13. maaliskuuta 2026 – 7. helmikuuta2027
Axel Straschnoy –– 15. huhtikuuta – 9. elokuuta 2026
Howard Smith –– 9. syyskuuta 2026 – 7. helmikuuta 2027
Gerda Thesleff –– 25. marraskuuta 2026 – 26. marraskuuta 2028
Karin Hellman –– 1. helmikuuta 2026 asti
Arte Povera – Uusi luku –– 1. helmikuuta 2026 asti
InCollection | Antti Laitinen: Helisevä metsä –– 23. elokuuta 2026 asti
Verholla – Painokankaiden taide –– 2026 yli
Collection Kakkonen
Bryk & Wirkkala -katseluvarasto
Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely –– uusi ripustus syksyllä 2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomivastaava markkinointiviestinnän asiantuntijaEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
Linkit
EMMA Zone
EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen. Maksuton ja kaikille avoin EMMA Zone syventää museokokemusta museon seinien ulkopuolella – ja on aina avoinna taiteelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art
EMMA – Espoo Museum of Modern Art celebrates its 20th anniversary in 20262.12.2025 13:00:00 EET | Press release
Next year marks the 20th anniversary of EMMA – Espoo Museum of Modern Art. The anniversary year will underline the ability of art to foster reflection, connection, and meaning in an accelerating, ever-changing world. EMMA’s 2026 programme features leading international names in the group exhibition In Search of the Present, a solo presentation by Axel Straschnoy as part of the Fine Arts Academy of Finland Foundation Prize, and exhibitions honouring the work of Howard Smith and Gerda Thesleff.
EMMA – Esbo moderna konstmuseum firar 20-årsjubileum 20262.12.2025 13:00:00 EET | Pressmeddelande
Nästa år fyller EMMA – Esbo moderna konstmuseum 20 år. Jubileumsåret lyfter fram konstens kraft att få människor att stanna upp och förenas, och dess förmåga att skapa betydelsefulla möten i en allt mera hetsig och föränderlig värld. På programmet står internationella toppnamn på grupputställningen På spaning efter nutiden, Stiftelsen Finlands konstakademis prisutställning med verk av Axel Straschnoy och separatutställningar med Howard Smith och Gerda Thesleff.
Öppen utlysning: EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship 2026–202713.10.2025 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Saastamoinen stiftelsen öppnar nu ansökan till den andra perioden av det internationella programmet EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship. Den sex månader långa, avlönade arbetsperioden äger rum från september 2026 till slutet av februari 2027. Programmet erbjuder en internationell kurator en unik möjlighet att fördjupa sig i forskning kring Saastamoinen stiftelsens konstsamling och arbeta som en del av EMMAs expertgemenskap. Ansökningen är öppen fram till torsdag 30 oktober 2025 kl. 23:59 (UTC+02:00).
Haku kansainvälisille kuraattoreille EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmaan 2026–202713.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Saastamoisen säätiö käynnistävät haun kansainvälisen EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelman toiselle kaudelle. Puolen vuoden palkallinen työskentelyjakso järjestetään syyskuusta 2026 helmikuun 2027 loppuun. Se tarjoaa yhdelle kansainväliselle kuraattorille ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä Saastamoisen säätiön taidekokoelman tutkimukseen ja työskennellä osana EMMAn asiantuntijayhteisöä. Haku on avoinna torstaihin, 30. lokakuuta 2025 klo 23:59 (UTC+02:00) asti!
Call for applications: EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship Programme 2026-2027 in Finland!13.10.2025 11:00:00 EEST | Press release
EMMA – Espoo Museum of Modern Art and Saastamoinen Foundation invite applications for the second edition of the international EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship Programme: a six-month paid curatorial research period taking place in Finland from September 2026 to February 2027. Applications are open until Thursday 30 October at 11:59pm Finnish time!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme