EMMA – Espoon modernin taiteen museo juhlii 20-vuotista taivaltaan vuonna 2026

“Tuleva vuosi korostaa EMMAn pitkäjänteistä sitoutumista taiteilijoihin ja muotoilijoihin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti,” EMMAn uusi johtaja Krist Gruijthuijsen kuvailee.

20-vuotisjuhlavuoden ohjelmiston käynnistää maaliskuussa avautuva Nykyaikaa etsimässä. Näyttely on kolmas osa EMMAn toistuvaa konseptia, joka tarkastelee aikamme keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Tuleva kokonaisuus kutsuu meidät olemaan läsnä sekä ajassa että paikassa. Tilalliset ja eri aisteja herättelevät teokset luovat museon avariin saleihin hiljaisen läsnäolon ja mietiskelyn tiloja, joissa kuulumisen ja juurettomuuden teemat nousevat esiin.

Näyttely tuo yhteen merkittäviä kansainvälisiä ja kotimaisia taiteilijoita, kuten Marina Abramović, Haruka Kashima, Kimsooja, Tarik Kiswanson, Germaine Kruip, Ken Matsubara, Lydia Ourahmane, Helen Pashgian, Charlie Prodger, Jani-Matti Salo, Danh Võ, WAUHAUS x TTK (Nurture), Ian Wilson ja Maaria Wirkkala.

© Axel Straschnoy / Kolme Perunaa

Suomen taideakatemian palkinnon saanut taiteilija ja elokuvantekijä Axel Straschnoy (s. 1978, Buenos Aires) luo EMMAan uuden installaation. Teos pohjautuu hänen pitkäaikaiseen kiinnostukseensa avaruustutkimusta ja siihen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan. Straschnoy tarkastelee näyttelyssään 1960-luvun Argentiinassa syntynyttä posadismia – marginaalista vasemmistoliikettä, joka yhdisti poliittisen ajattelun ja avaruusutopiat. Kokonaisuus kutsuu yleisön pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja koettelemaan mielikuvituksemme rajoja ajassa, jota leimaavat yhä syvenevät maailmankriisit.

Vasemmalla & oikealla: Howard Smith, nimetön, 1970-luku. © Ari Karttunen / EMMA

Kauan odotettu Howard Smithin (1928 New Jersey – 2021 Fiskars) retrospektiivi avautuu viimein syksyllä. Näyttely juhlistaa New Jerseyssa syntyneen, mutta Suomessa lähes koko uransa vaikuttaneen taiteilijan harvinaista laaja-alaisuutta. Smithin utelias ja kekseliäs lähestymistapa eri materiaaleihin ja tekniikoihin teki hänen ilmaisustaan poikkeuksellisen monipuolisen. Hänen tuotantoonsa kuuluu niin keramiikkaa, tekstiiliä, grafiikkaa, maalauksia kuin veistoksia. Näyttely tarjoaa yleisölle uusia näkökulmia Smithin elämään ja työhön sekä hänen merkittävään roolinsa suomalaisen modernismin kehityksessä.

Gerda Thesleff, maljakoita 1920-luvulta. Collection Kakkonen / EMMA © Ari Karttunen / EMMA

Kauppaneuvos Kyösti Kakkosen lasi- ja keramiikkakokoelmaa esittelevään Collection Kakkoseen avautuu kokoelman yhden varhaisimman taiteilijan, Gerda Thesleffin (1871–1939) ensimmäinen museonäyttely. Thesleff oli suomalaisen keramiikkataiteen edelläkävijä, joka loi itselleen aikalaisistaan poikkeavan tyylin. Hän maalasi käsin dreijattuihin astioihinsa vapain siveltimenvedoin erilaisia kuva-aiheita, kuten maisemia. Monet aiheista olivat inspiroituneet Gerdan ja hänen kuvataiteilijasiskonsa Ellen Thesleffin matkoista ja elämästä Italian Toscanassa. Näyttelyn kuratoivat keramiikkataiteilija Åsa Hellman ja filosofian tohtori, taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreck.

Juhlavuoden kunniaksi EMMAn perustajakumppani Saastamoisen säätiön taidekokoelman uuden näyttelyn kuratoi johtaja Krist Grujithujisen.

Näyttelyiden lisäksi 20-vuotias EMMA juhlii merkkivuottaan koko vuoden läpäisevällä tapahtumaohjelmistolla, joka syntyy yhteistyössä eri yhteisöjen ja kumppaniorganisaatioiden kanssa. Vuoden kohokohta, Lasten museofestarit muuttaa Näyttelykeskus Weegeen ja Museo Leikin monipäiväiseksi, koko perheen syntymäpäiväjuhlaksi. Festariohjelma suunnitellaan yhdessä espoolaisten monikulttuuristen perheiden kanssa ja se tarjoaa iloa ja yhteisiä kokemuksia taiteen ja kulttuurin parissa.

Kiitämme lämpimästi yhteistyökumppaneitamme: Collection Kakkonen, Espoon kaupunki, Saastamoisen säätiö ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö. Lämmin kiitos Nykyaikaa etsimässä -näyttelyn tukijoille LähiTapiolalle, jonka lahjoitus mahdollistaa Helen Pashgianin teoksen toteuttamisen, sekä Jane ja Aatos Erkon Säätiölle, jonka tuella toteutetaan Kimsoojan installaatio.

Tulevat näyttelyt vuonna 2026

Nykyaikaa etsimässä –– 13. maaliskuuta 2026 – 7. helmikuuta2027

Axel Straschnoy –– 15. huhtikuuta – 9. elokuuta 2026

Howard Smith –– 9. syyskuuta 2026 – 7. helmikuuta 2027

Gerda Thesleff –– 25. marraskuuta 2026 – 26. marraskuuta 2028

Vuodelta 2025 jatkuvat

Karin Hellman –– 1. helmikuuta 2026 asti

Arte Povera – Uusi luku –– 1. helmikuuta 2026 asti

InCollection | Antti Laitinen: Helisevä metsä –– 23. elokuuta 2026 asti

Verholla – Painokankaiden taide –– 2026 yli

Kokoelmanäyttelyt

Collection Kakkonen

Bryk & Wirkkala -katseluvarasto

Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely –– uusi ripustus syksyllä 2026