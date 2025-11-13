Johan Wattenström Nasdaq-listatun DeFi Technologiesin johtoon
Tukholma 1.12.2025 – DeFi Technologies Inc. ("yhtiö" tai "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), on fintech-yhtiö, joka lähentää perinteisiä pääomamarkkinoita ja hajautettua rahoitusta toisiinsa. Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty ruotsalainen Johan Wattenström.
- Mittava globaali kokemus pääomamarkkinoilta ja digitalisista omaisuuseristä: Johan Wattenström on luonut ainutlaatuisen, yli 20 vuoden uran pääomamarkinoilla. Hän on rakentanut useita globaaleja kaupankäynti- ja likviditeettitakuuyrityksiä, jotka toimivat osakkeiden, volatiliteettikaupankäynnin ja velkainstrumenttien parissa.
- Johan Wattenströmillä on yli 12 vuoden digitaalisten omaisuuserien alueelta perinteisten pääomamarkkinoiden ja kryptomaailman lähentämisestä. Vuonna 2014 hän oli perustamassa ja johtamassa XBT Provideria, joka laski liikkelle maailman ensimmäisen Bitcoin-ETP:n Nasdaq Nordicissa toukokuussa 2015, ja saavutti 1 miljardin dollarin rajan hallinnoitavissa varoissa 2017. Ennen Valourin ja DeFi Technologiesin perustajuutta, Johan rakensi Nortide Capitalin sekä Nortide Tradingin ja Nortide Brokeragen Sveitsin Zugissa.
- Visiosta todellisuudeksi – maailman ensimmäinen Nasdaq-listattu digitaalisten omaisuuserien hallinnointiyhtiö: Johan Wattenström on digitaalisen omaisuuserien uranuurtaja. Hän kuuluu DeFi Technologiesin perustajiin ja on ollut luomassa sen integroitua palvelutarjoomaa. Wattenström lähtee nyt johtamaan yhtiötä sen seuraavassa kasvuvaiheessa.
Johan Wattenströmillä on harvinaisen syvällinen kokemus digitaalisista omaisuuseristä ja niiden kaupasta sekä rahoitusjärjestelmistä. Viime vuosina hän on työskennellyt DeFi Technologiesin strategian ja tuotekehityksen johdossa sekä avannut yhtiön suhteita pörsseihin eri puolilla maailmaa.
Kryptotuotteiden ja digitaalisten omaisuuserien kaupan globaali edelläkävijä
Johan Wattenström on kokenut yrittäjä ja johtaja, jolla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus digitaalisten omaisuuserien ja pääomamarkkinoiden lähentämisestä. Ruotsissa syntynyt ja opiskellut Wattenström on ollut listattujen kryptotuotteiden ja institutionaalisen kaupankäynnin pioneereja alan alkuajoista lähtien.
Wattenström oli perustamassa Valour Inc:iä, DeFi Technologiesin eurooppalaista ETP-alustaa, josta on kasvanut johtava ETP-tuotteiden liikkeeseenlaskija. Valourilla on 100 listattua tuotetta suurimmissa eurooppalaisissa pörsseissä ja yli miljardin Yhdysvaltain dollarin hallinnoitavat varat. Valourin kautta Wattenström on auttanut laajentamaan sijoittajien pääsyä digitaalisiin omaisuuseriin markkinoilla, joilla on erilaiset lainsäädäntö- ja sääntelykehykset.
Sarjayrittäjä ja innovaatioiden kehittäjä
Ennen DeFi Technologiesia Wattenström perusti XBT Providerin, maailman ensimmäisen Bitcoin-ETP:n liikkeeseenlaskijan, ja johti sitä toimitusjohtajana. XBT Provider ylitti nopeasti miljardin Yhdysvaltain dollarin hallinnoitavien varojen rajan ja siitä tuli yksi Euroopan johtavista säännellyistä kryptovaluuttojen markkinoilletuloalustoista, ja se myytiin CoinSharesille.
Tämä kehitystyö turvallisen, pörssilistatun Bitcoin-altistuksen luomiseksi loi mallin instituutioiden pääsylle digitaalisten omaisuuserien pariin. Se on edelleen alan keskeinen virstanpylväs.
Wattenström on perustanut myös Nortide Capitalin, globaalin digitaalisten omaisuuserien kaupankäynti- ja markkinatakausyrityksen, joka tarjoaa likviditeettiä ja strukturoituja ratkaisuja maailman suurimmille pörsseille ja tokenien liikkeeseenlaskijoille. Hänen ainutlaatuinen kokemuksensa tuotestrukturoinnista, markkinatakaustyöstä ja institutionaalisesta kaupankäynnistä tukee DeFi Technologiesia sen seuraavassa kasvuvaiheessa.
Strateginen painopiste ETP-alustan laajentamisessa mailmanlaajuiseksi
"DeFi Technologies on rakentanut vahvan perustan johtavana institutionaalisena reittinä digitaalisiin omaisuuseriin", Johan Wattenström sanoo. "Keskitymme nyt rakentamaan tälle perustalle skaalaamalla ETP-alustaamme maailmanlaajuisesti, syventämällä suhteitamme pörsseihin ja institutionaalisiin toimijoihin sekä laajentamalla kaupankäyntivalmiuksiamme sisäisesti ja Stillman Digitalin kautta. Jatkamme perinteisten pääomamarkkinoiden ja digitaalisten omaisuuserien ekosysteemin yhdistämistä innovatiivisella, huolellisella ja skaalautuvalla tavalla."
DeFi Technologies jatkaa Johan Wattenströmin johdolla tuoteinnovaatioihin, riskienhallintaan ja operatiiviseen huippuosaamiseen keskittymistä omaisuudenhoito- ja kaupankäyntialustoillaan sekä yhtiön tuote-ekosysteemin pitkän aikavälin kestävyyttä ja kilpailukyvyn vahvistamista.
Johan Wattenströmin haastattelupyynnöt:
Johanna Belitz, Head of Nordics, Valour, johanna@valour.com,+46 70-954 3120
Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi040 5670212
Yhteyshenkilöt
Johanna BelitzValour, Inc.Puh:+46 70-954 31 20johanna@valour.com
DeFi Technologies lyhyesti
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) on fintech-yritys joka lähentää pääomamarkkinoita ja hajautettua rahoitusta ("DeFi") toisiinsa. Ensimmäisenä Nasdaq-listattuna digitaalisten omaisuuserien hallinnointiyrityksenä DeFi Technologies tarjoaa osakesijoittajille monipuolisesti pääsyn hajautettuun talouteen integroidun ja skaalautuvan liiketoimintamallinsa kautta.
Tähän kuuluvat Valour, joka tarjoaa pääsyn sataan maailman innovatiivisimpaan digitaaliseen omaisuuserään säänneltyjen ETP:iden kautta; Stillman Digital, digitaalisten omaisuuserien välityspalvelu, joka keskittyy institutionaalitason toteutukseen ja säilytykseen; Reflexivity Research, joka tarjoaa johtavaa tutkimusta digitaalisten omaisuuserien alalla; Neuronomics, joka kehittää kvantitatiivisia kaupankäyntistrategioita ja infrastruktuuria; sekä DeFi Alpha, yhtiön sisäinen arbitraasi- ja kaupankäyntiliiketoiminta. Lisätietoja https://defi.tech/
