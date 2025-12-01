Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 1.12.2025
Jatkotiedote
TIELIIKENNEONNETTOMUUS, KESKISUURI, LIIMATTALANTIE, ÄÄNEKOSKI
Liimattalantie on poikki onnettomuudesta johtuen ja olosuhde on liukas. Pelastuslaitos torjuu linja-auton polttoainevuotoa sekä valmistautuu tämän jälkeen auton nostoon yhdessä urakoitsijan kanssa.
Onnettomuudessa osallisena olleista suurin osa on tarkastettu ensihoidon toimesta. Muutama henkilö käy lisätutkimuksissa terveydenhuollossa, mutta vakavilta loukkaantumisilta on vältytty,
Osa on poistunut onnettomuuspaikalta vanhempien kyydillä, ja loput henkilöt kuljetetaan korvaavalla ajoneuvolla koululle. Oppilashuolto sekä sosiaali- ja kriisipäivystys koordinoivat henkisen huollon jatkotarpeen.
Seuraava tiedote pelastustoiminnan päättyessä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
