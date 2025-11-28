Ivalon kasarmialueelle valmistui uusi kasarmi ja ruokala
Ivalon kasarmialueelle on valmistunut uusi kasarmi- ja ruokalarakennus Lapin rajavartioston käyttöön. Kasarmin tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2026 aloittavalle uudelle saapumiserälle. Hanke valmistui suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa.
Kasarmialueelle rakennettiin noin 3 500-neliöinen kasarmi sekä 1 300-neliöinen ruokalarakennus, ja samalla alueen tekniikka uudistettiin. Kasarmin uudet tilat sisältävät nykyaikaiset koulutustilat, henkilökunnan ja varusmiesten käyttöön suunnitellut majoitus- ja oleskelualueet sekä sairastuvan. Rakennuksen uusissa tiloissa suihkut sijaitsevat yksittäisissä suihkukopeissa, mikä parantaa yksityisyyttä verrattuna aiempiin avonaisiin suihkutiloihin. Ruokalarakennus sisältää nykyaikaiset keittiö- ja ruokailutilat.
”Lapin rajavartiostossa valmistaudutaan kiitollisina ja innokkaina uusien tilojen käyttöön vuoden vaihteessa. Valmistuvat tilat parantavat niin varuspalveluksen kuin sotilaallisen koulutuksen järjestämisen edellytyksiä ja ne mahdollistavat myös naisten vapaaehtoisen varuspalveluksen Ivalossa heinäkuusta 2026 alkaen”, sanoo Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Mikko Kauppila.
Hankkeet parantavat Lapin rajavartioston toimintaa sekä takaavat Rajavartiolaitoksen henkilöstölle sekä asevelvollisille turvalliset ja terveelliset toimitilat pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeiden yhteiskustannukset ovat arviolta 21 miljoonaa euroa.
”Uudet toimitilat ovat nykyaikaisia ja käyttäjien toimintaa tukevia työympäristöjä, joissa on hyvät edellytykset hoitaa nykyvaatimusten mukaista koulutusta ja työtehtäviä. Hankkeet on toteutettu tila- ja kustannustehokkaasti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo.
Rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristöystävällisiin materiaaleihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Rakenteet on tehty kestävistä materiaaleista, jotta ne kestävät varusmiesten aiheuttamaa kovaa kulutusta. Vanhan kasarmin purkujätteitä on hyödynnetty alueen rakenteissa muun muassa parkkialueilla.
Rakennustyöt alkoivat elokuussa 2024 ja valmistuivat marraskuun 2025 aikana. Lapin rajavartiosto varustelee tilat käyttövalmiiksi, ja varusmieskoulutus uusissa tiloissa alkaa tammikuussa 2026.
Uima- ja liikuntahallin perusparannus alkaa maaliskuussa 2026
Kasarmialueen kehittäminen jatkuu uima- ja liikuntahallin perusparannuksella, joka alkaa alustavan aikataulun mukaan keväällä 2026 ja valmistuu toukokuun 2027 lopussa. Samassa rakennuksessa sijaitsee sotilaskoti, jota varten alueelle rakennetaan väistötilat. Perusparannuksen ajan rakennus on pois käytöstä, ja se otetaan käyttöön jälleen kesän 2027 jälkeen. Hanke edellyttää investointipäätöstä, ja urakoitsija valitaan alkuvuodesta 2026.
Osa laajempaa 60 miljoonan euron kehitysohjelmaa
Uusi kasarmi korvaa alueen vanhat kasarmi- ja ruokalarakennukset, jotka purettiin kesällä 2024. Hankkeet ovat osa vuosien 2021–2027 investointiohjelmaa, jonka myötä Ivalon kasarmialuetta kehitetään yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla. Alueelle on jo valmistunut uusi materiaalikeskus, majoitusrakennus, pesu- ja huoltohalli sekä viranomaiskiinteistö Lapin poliisilaitoksen ja Lapin rajavartioston yhteiskäyttöön. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään käyttäjien toimitilakonsepteja. Rakennuttamisesta vastaa valtion toimitiloista huolehtiva Senaatti-kiinteistöt.
