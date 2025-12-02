Kirsikka Simbergin ja Vivian Nickin Äitikirja kannustaa taltioimaan kipeät ja kepeät kokemukset

“Se mitä äidit kokevat on tärkeää ja ansaitsee tulla kerrotuksi. Kirjamme on kädenojennus tunteille ja niistä puhumiselle”, tekijät kommentoivat.

Kun Vivian ja Kirsikka 7 vuotta sitten perustivat Hei baby -podcastinsä, se oli ensimmäinen vanhemmuuteen keskittyvä keskusteluohjelma. Se singahti valtaisaan suosioon. Vuosien saatossa Kirsikka ja Vivian, itsekin pienten lasten äitejä, ovat saaneet ainutlaatuisen läpileikkauksen suomalaisäitien sielunmaisemaan.

“Ei riitä, että miespoliitikot puhuvat syntyvyydestä, jos pienten lasten äidit eivät pääse mukaan keskusteluun. Missä on meidän kutsumme yhteiskunnan tärkeisiin pöytiin tai Linnan juhliin?”, he summaavat.

Äitikirja on visuaalisesti upea täyttökirja, joka kysyy juuri oikeita kysymyksiä, jotta vanhemmuuden suuret ja pienet ilot ja surut jäisivät talteen.

Kirjan kauniille sivuille voi kirjata kaiken lapsihaaveista yrittämisen vaiheisiin, raskausaikaan, synnytykseen ja ensimmäisiin vuosiin vanhemmuuden matkalla. Ensiaskeleet vanhempana mullistavat koko elämän ja ansaitsevat tulla kirjatuksi muistiin perinteisten vauvakirjojen tapaan.

Kirjaa voi täyttää päiväkirjan tapaan itselle tai kerätä jälkipolville jonain päivänä annettavaksi. Se on jokaiselle vanhemmaksi tulevalle ihana lahja, johon ainutlaatuiset kokemukset, ajatukset ja kuvat voi tallettaa.

Teos ilmestyy myös äänikirjana, jossa Vivian ja Kirsikka käyvät itse läpi omaa polkuaan äiteinä ja puhuvat tärkeistä teemoista kuten imetyksestä ja vauvavuotena läpikäydystä erosta.

Äitikirja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.1. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä tekijöiden itsensä lukemana äänikirjana. Äänikirja on ilmestyessään saatavilla yksinoikeudella Storytel-palvelusta, ja se vapautuu muille jakelijoille 17.2.

