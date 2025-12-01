Lauantain joukkorokotuspäivät sujuivat Keski-Suomessa erinomaisesti
Keski-Suomen hyvinvointialueen lauantaiset joukkorokotuspäivät sujuivat erinomaisesti Hankasalmella, Sairaala Novassa, Laukaassa, Saarijärvellä ja Äänekoskella sekä Palokan neuvolassa. Päivän aikana annettiin yhteensä 4559 influenssarokotetta ja 2133 koronarokotetta. Lisäksi Palokan neuvolassa raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille annettiin 582 influenssarokotetta.
Asiakkailta saatu palaute oli erittäin myönteistä kaikissa rokotuspisteissä. Erityisesti kiiteltiin sujuvia rokotusjärjestelyjä ja ystävällistä palvelua.
Avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Anne Kirmanen kiittää lämpimästi rokotuspäiviä suunnitellutta henkilöstöä sekä tapahtumissa mukana ollutta henkilökuntaa.
– Lämmin kiitos henkilökunnallemme rokotuspäivien huolellisesta suunnittelusta ja valtavasta sitoutuneisuudesta, jolla suuri joukko osallistui päivän toteutukseen.
Rokotuksista hyvinvointialueella vastaava ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen on tyytyväinen myös rokotusten järjestämisen kokonaisuuteen:
– Joukkorokotuspäivät ovat osoittautuneet sujuviksi ja tehokkaiksi tavoiksi rokottaa maksuttomiin rokotuksiin oikeutettuja asukkaita. Lisäksi sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus toimivat nyt erinomaisesti, mikä tarjoaa rokotuksiin oikeutetuille asukkaille useita vaihtoehtoja rokotteen saamiseen.
Joukkorokotuspäivät jatkuvat pienemmillä paikkakunnilla. Porrastetusti avautunut ajanvaraus omalle terveysasemalle laajenee tänään 1.12.2025 koskemaan myös kaikkia vähintään 18-vuotiaita riskiryhmäläisiä sekä varusmiespalveluun ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvia. Huomioithan, että Korpilahden, Tikkakosken, Huhtasuon, Keuruu-Multian ja Kinnulan sosiaali- ja terveysasemilla rokotetaan vain oman alueen asukkaita.
Tästä päivästä alkaen myös jyväskyläläisille ja muuramelaisille raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille voi varata ajan rokotukseen omaan neuvolaan.
Lisätiedot joukkorokotuspäivistä ja ajanvarauksesta löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta: https://www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset
Lauantaina 29.11. annetut influenssa- ja koronarokotteet paikkakunnittain
-
Hankasalmi: 313 influenssa-, 149 koronarokotetta
-
Sairaala Nova: 2874 influenssa-, 1251 koronarokotetta
-
Laukaa: 411 influenssa-, 192 koronarokotetta
-
Saarijärvi: 348 influenssa-, 177 koronarokotetta
-
Äänekoski: 613 influenssa-, 344 koronarokotetta
-
Palokan neuvola (raskaana olevat ja alle 7-vuotiaat): 582 influenssarokotetta
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Kirmanen, avoterveydenhuollon palvelupäällikkö, puh. 050 368 0241, anne.kirmanen@hyvaks
Sanna Porkka-Hokkanen, ylihoitaja, puh. 050 471 2414, sanna.porkka-hokkanen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
