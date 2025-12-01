Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluehallituksen 1.12.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

1.12.2025

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

aluehallituspäätöksenteko

