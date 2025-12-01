Varhan aluehallituksen 1.12.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Maksumuistutusten lähettäminen jatkuu – kuolinpesien perintä keskeytetty tammikuun loppuun asti 1.12.2025 15:48:04 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus päätti 1.12.2025 maksumuistutus- ja perintäprosessin jatkosta. Kuolinpesien perintään tuodaan tapauskohtaista harkintaa, ja muutoksen vuoksi kuolinpesien perintä pysyy keskeytettynä tammikuun lopulle. Muiden maksumuistutuskirjeiden lähettämistä jatketaan joulukuun alussa. Asiakkaille on tarjolla yksilöllistä tukea sekä joustoa huolehtia maksuista ilman lisäkuluja.