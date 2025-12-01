Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Työntekijälähettiläät ja seudulliset vanhempainillat palkitaan vuoden kehittämistekoina
Päijät-Hämeen hyvinvointialue palkitaan tänään Tärkeissä Töissä -gaalassa Helsingissä.
Toinen palkittavista kehittämisteoista on hyvinvointialueen työntekijälähettikonsepti. Toisen palkinnon saa seudulliset vanhempainillat, joka on sivistyspalveluiden seudullisen kehittämisen ja hyvinvointialueen yhteisen työn tulos. Kilpailu nostaa esiin innostavia kehittämistekoja kunta- ja hyvinvointialoilta ja palkitsee organisaatiot, jotka uudistavat toimintatapoja ja tekevät merkityksellistä työtä näkyväksi.
Kilpailuun osallistui tänä vuonna yhteensä 265 uutta kehittämistekoa kunnista, kuntayhtymistä, hyvinvointialueilta ja niiden omistamista yrityksistä.
Mikä tekee työntekijälähettiläskonseptista erityisen?
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella työntekijälähettilästoiminta on poikkeuksellisen järjestelmällistä ja laajaa. Parhaimmillaan työntekijälähettiläiden viestintä edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ja tekee ongelmia ennaltaehkäisevää työtä sekä vahvistaa työnantajakuvaa. Arjen hyvät teot tulevat näkyväksi työntekijöiden omalla äänellä.
Konsepti käynnistettiin kokeilulla, jossa oli mukana noin 20 ammattilaista eri toimialoilta, ja nyt työntekijälähettiläänä on jo noin 100 ammattilaista. Jokainen lähettiläs saa koulutuksen viestinnän periaatteista, tietosuojasta, turvallisuudesta ja sisällöntuotannosta. Viestintätiimi tukee lähettiläitä, ja heidän sisältöjään jaetaan myös hyvinvointialueen virallisilla kanavilla.
– On hienoa nähdä, että työntekijälähettiläiden panos huomataan ja sitä arvostetaan. Työntekijälähettiläät ovat erinomainen esimerkki siitä, miten suurenkin organisaation viestintä voi olla kasvollista ja helposti lähestyttävää, kiteyttää viestintäjohtaja Katja Patronen konseptin ainutlaatuisuuden.
Yhteistyöllä syntyi vanhempainiltamalli, joka tarjoaa tietoa ja tukea lapsiperheille
Alkujaan vertaistuki-iltoja toteutettiin Lahdessa koulupudokkaiden vanhemmille, mutta koronapandemian aikana syntyi idea vanhempainiltojen siirtämisestä verkkoon, ja illoista muotoutui enemmän tietoa tarjoavia. Seudullisia vanhempainiltoja suunnittelee moniammatillinen työryhmä, jossa on jäseniä sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Viime vuosien aikana seudullisia vanhempainiltoja on tarjottu koko Päijät-Hämeeseen perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille.
Vanhempainiltojen teemat nousevat ajankohtaisista ilmiöistä sekä osallistujien palautteista. Iltojen avulla on vahvistettu yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueen välillä ilman merkittäviä lisäkustannuksia.
– Vanhempainillat ovat osoitus siitä, mitä moniammatillinen yhteistyö parhaimmillaan on. Illoissa on puhunut myös kolmannen sektorin toimijoita ja kokemusasiantuntijoita. Pyrimme tuomaan illoissa myös lasten ja nuorten äänen kuuluviin, kertoo sivistyspalvelujen seudullisen kehittämisen projektikoordinaattori Heli Pätiälä.
– Tavoitteemme on tehdä arjesta helpompaa ja tuoda tietoa alueemme eri palveluista lähemmäksi perheitä. Tarjoamme vanhempainilloissa konkreettisia keinoja ja tietoa, joka auttaa perheitä jaksamaan ja löytämään apua, palveluesihenkilö Johanna Toivonen kertoo.
Mikä on Tärkeissä töissä?
Tärkeissä töissä on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisen kokonaisuus. Sen tavoitteena on auttaa kunta-alan ja hyvinvointialueiden työpaikkoja uudistumaan ja kehittymään sekä tehdä hyvää julkista työtä näkyväksi.
Katso kaikki palkitut kehittämisteot KT:n tiedotteesta
Lisätietoja:
Katja Patronen, viestintäjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 044 482 8282 (työntekijälähettiläät)
Johanna Toivonen, palveluesihenkilö, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 044 018 7175 (seudulliset vanhempainillat)
Heli Pätiälä, projektikoordinaattori, Lahden kaupunki, Sivistyspalvelujen seudullinen kehittäminen, 044 482 6888 (seudulliset vanhempainillat)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
