Sijoitusnäkemys: osakkeilla vahvat lähtökohdat ensi vuoteen

Danske Bank on päivittänyt sijoitusnäkemystään. Pankki suosittelee jatkamaan osakkeiden ylipainotusta ja joukkolainojen alipainotusta.

Alueellisessa painotuksessa Yhdysvallat pysyy ylipainossa. Eurooppa puolestaan lasketaan ylipainosta neutraaliin ja kehittyvät markkinat nostetaan alipainosta neutraaliin. Japani pysyy alipainossa. Globaalin talouskasvun Danske Bank odottaa jatkuvan osakemarkkinoiden kannalta riittävän vahvana.

Yhdysvaltalaisten yritysten tuloskasvu on jatkunut poikkeuksellisen vahvana

Trumpin keväällä asettamien korkeiden tullien jälkeen on solmittu useita kauppasopimuksia, jotka ovat laskeneet tullimaksuja ja vähentäneet vakavien taloudellisten vahinkojen riskiä.

”Veronalennusten odotetaan Yhdysvalloissa kompensoivan korotettujen tullimaksujen vaikutusta, talous on todennäköisesti vakaalla pohjalla, yritykset menestyvät ja työttömyys on yhä alhaista. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden tuloskasvu on jatkunut vahvana, ja myös vuoden 2026 näkymät ovat lupaavat”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

”Viimeisimmällä tuloskaudella S&P 500-indeksin yritysten tuloskasvu oli jälleen kaksinumeroista. Analyytikot odottavat kehityksen jatkuvan samankaltaisena myös vuonna 2026. Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat kalliita, mutta korkea tuloskasvu tukee niiden arvostusta.”

Lisäksi Yhdysvaltain keskuspankki on alkanut jälleen laskea ohjauskorkoja. Danske Bank odottaa koronlaskujen jatkuvan vuonna 2026, mikä normaalisti hyödyttää osakemarkkinoita.

Tekoälykupla vai ei?

Erityisesti markkina-arvoltaan suurimmat yhdysvaltalaiset teknologiaosakkeet ovat nousseet tekoälyyn kohdistuvien suurten odotusten ansiosta, mikä on saanut osan sijoittajista pohtimaan tekoälykuplan mahdollisuutta.

”Arviomme mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa kuplaa. Tekoäly on kaukana tyhjistä lupauksista, ja uusi teknologia tuottaa jo todellisia tuottavuusparannuksia. Tekoälyteemaa johtavat yritykset ovat toistuvasti raportoineet vahvasta tuloskasvusta, mikä tukee osakekurssien kehitystä. Jos tämä on kupla, kasvuvaihe on vielä selkeästi menossa.”

Danske Bank näkee arvostukset kiistämättä korkeina, mutta kaukana IT-kuplan aikaisesta tasosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö alalla olisi yliarvostettuja yrityksiä. Siksi hyvä sijoitusstrategia on riskien kattava hajauttaminen ja rajoitettu altistuminen markkinoiden spekulatiivisimmille osille.

”Jos joku pitää tekoälyä kuplana, odottaa hän ymmärtääkseni myös sen puhkeamista. Osakemarkkinoilla lähes vuosittain nähtävät noin 10 prosentin korjausliikkeet eivät ole kuplan puhkeamisia, vaan aivan normaalia markkinadynamiikkaa. Kuplan puhkeaminen tarkoittaisi 20─40 prosentin korjausliikettä globaaleissa osakeindekseissä, ja sellaista ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.”

Teknologiayhtiöt nostavat kehittyvien markkinoiden osakkeita, Eurooppa toipuu

Nykyään IT-ala ja viestintäpalvelut muodostavat lähes 40 prosenttia kehittyvien markkinoiden osakkeista (MSCI Emerging Markets -indeksi), ja tämän vuoden positiivinen kurssikehitys on ollut pitkälti aasialaisten teknologiayhtiöiden ansiota.

”Viimeisten kolmen vuoden aikana aasialaisten teknologiayritysten tulokset ovat kasvaneet samaa tahtia yhdysvaltalaisten teknologiajättien kanssa. Tulevaisuudessa aasialaisten yritysten odotetaan säilyttävän saman tuloskasvuvauhdin kuin amerikkalaisten kilpailijoidensa.”

Euroopan talouskasvu on jatkunut viime aikoina odotettua paremmin, ja sitä tukevat vakaat työmarkkinat. Lähitulevaisuudessa erityisesti Saksan finanssipoliittinen elvytys tukee kasvua. Yhdysvaltojen asettamien tullien täysimääräinen vaikutus ei kuitenkaan ole vielä nähtävissä, ja yritysten tuloskasvun ennustetaan pysyvän heikompana kuin Yhdysvalloissa. Euroopassa Danske Bank näkee mahdollisuuksia pankeissa, jotka voivat hyötyä taloudellisen toiminnan lisääntymisestä.