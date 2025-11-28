Vesa Nevala: Kohtuuhintaisia koteja syntyy myös sinne, missä rakentaminen on vaativinta

Helsingin rakentamiskustannuksista käydään nyt vilkasta keskustelua. Se on tärkeää, sillä asumisen hinta vaikuttaa kaikkien helsinkiläisten arkeen. Keskustelussa jää kuitenkin helposti varjoon se, mistä kustannukset todellisuudessa syntyvät ja mihin niissä voidaan vaikuttaa.

Helsinki on poikkeuksellisen vaativa rakennusympäristö. Merellinen sijainti, tiivis kaupunkirakenne, ahtaat tontit ja haastava maaperä nostavat rakentamisen kustannuksia heti alkuvaiheesta lähtien. Asemakaavoissa on paljon yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka määrittelevät rakennusten muodon, julkisivut ja tekniset ratkaisut. Kun reunaehdot ovat näin tiukat, eri kaupunkien kohteita ei voi verrata toisiinsa niin suoraviivaisesti kuin Helsingin Sanomissa 27.11.2025 tehtiin.

Helsinki on vaativa rakennuspaikka, mutta se ei tee rakentamisesta tarpeettoman kallista

Helsingin Sanomien artikkelissa annettiin ymmärtää, että Helsingissä rakennetaan prameasti. Helsingin asuntotuotanto perustuu kuitenkin käytännöllisiin ja kestäviin ratkaisuihin, jotka palvelevat asukkaita pitkään. Talojen ei ole tarkoitus erottua ulkonäöllään, vaan istua luontevasti osaksi ympäristöään ja kestää käyttöä pitkään.

Käymme kustannuksia läpi jo alkuvaiheessa ja etsimme ratkaisuja, jotka pitävät asumisen hinnan kohtuullisena. Yhteistyö kaavoituksen ja kaupungin eri yksiköiden kanssa on tässä keskeisessä roolissa. Kustannustehokas rakentaminen onnistuu vain, jos suunnittelu ja kaavoitus tukevat samaa tavoitetta.

HS:n artikkelissa esitettiin, että Helsingin kaupungin vuokrataloihin suunnitellaan kalliita yksityiskohtia. Usein nämä ratkaisut eivät ole Hekan valintoja, vaan suoraan asemakaavan määrittelemiä. Heka rakennuttaa näiden reunaehtojen mukaan, eikä voi valita kustannuksiltaan halvempaa vaihtoehtoa, jos kaava ei sitä mahdollista.

Korjausrakentaminen ei perustu oletuksiin vaan tutkittuun tarpeeseen

Myös Hekan korjauskustannuksista on keskusteltu viime aikoina paljon. Laajoissa korjaushankkeissa tutkimme rakennuksen kaikki osat ja korjaamme vain ne, jotka aidosti vaativat korjausta. Jokaiselle hankkeelle tehdään myös kannattavuuslaskelma, jonka perusteella selvitetään, saadaanko hankkeesta taloudellisesti kannattava.

Suojelu ja rakennushistorialliset arvot nostavat kustannuksia, ja neliökustannukset ovatkin korkeimpia juuri suojelluissa kohteissa. Jos suojeltu kohde on peruskorjausiässä, se on korjattava. Silloin emme arvioi ainoastaan kustannuksia, vaan myös sitä vastuuta, joka liittyy kaupungin rakennusperinnön säilyttämiseen.

Kohtuuhintaiset kodit kuuluvat jokaiseen kaupunginosaan

HS:n jutussa nostettiin esiin kohde, jossa kustannukset näyttävät korkeilta. Siksi on tärkeää muistuttaa, että yksittäiset neliöhinnat eivät kerro koko kuvaa. Jos kohtuuhintaista asumista rakennetaan vain sinne, missä rakentaminen on halpaa, Helsinki alkaa jakautua alueisiin, joihin on varaa, ja alueisiin, joihin ei ole. Kaupunki ei toimi näin, eikä se ole helsinkiläisten etu.

Siksi rakennamme uusia ja korjaamme vanhoja koteja myös vaativille alueille silloin, kun se palvelee kaupungin kokonaisuutta ja vastaa asumisen tarpeisiin. Teemme sen mahdollisimman kustannustietoisesti ja asumisen laadusta tinkimättä. Tavoite on yksinkertainen: helsinkiläisillä pitää olla mahdollisuus hyvään ja kohtuuhintaiseen kotiin eri puolilla kaupunkia – ei vain siellä, missä rakentaminen on helpointa.