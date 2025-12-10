Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uusi vuosi vastaanotetaan Vaasassa valon ja musiikin merkeissä – Tapahtuma avaa samalla European Green Leaf 2026-vuoden

10.12.2025 10:38:49 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasa juhlii uuttavuotta näyttävästi tiistaina 31.12.2025 Vaasan kaupungintalon edustalla laservaloa ja musiikkia yhdistävällä esityksellä. Uudenvuodenaattona kaupungintalo saa värikkään valaistuksen, joka toistuu puolen tunnin välein klo 18–21.30.

Vaasan kaupungintalo. Kuva: Vaasan kaupunki / Jouko Keto.
Näyttävä laservalo- ja musiikkiesitys kestää noin kymmenen minuuttia ja se nähdään illan aikana kahdeksan kertaa puolen tunnin välein: klo 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 ja 21.30. Tapahtuma Vaasan kaupungintalon edustalla on maksuton.

– Tänä vuonna kokeilemme uutta tapahtumamiljöötä ja -konseptia. Haluamme ajoittaa tapahtuman niin, että mahdollisimman monet vaasalaiset voivat osallistua juhlintaan, kertoo kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas.

Esityksen musiikista vastaavat lauluntekijä, muusikko ja tuottaja Janne Hyöty, viulisti ja säveltäjä Elisa Järvelä ja viihdetuottaja, lauluntekijä, artisti ja muusikko Niklas Rosström. Valoesityksen taustalla soivassa musiikissa kuullaan artistit Elisa Violinist ja Five O Land.

Paikalla voi myös nauttia lämpimistä herkuista ja myynnissä on hillopossuja ja glögiä. Tilaisuuden avaa klo 18 Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jasmin Granlund

Uudenvuoden tapahtuman vuoksi Senaatinkatu suljetaan tiistaiaamulla 30.12. klo 10 ja avataan keskiviikkona 31.12. klo 22.

Ekologinen tapa juhlistaa uutta vuotta

Viime vuonna aloitettu ympäristöystävällinen tapa ottaa uusi vuosi vastaan ilman ilotulitteita jatkuu Vaasassa. Samalla se avaa European Green Leaf 2026 -vuoden, joka on Euroopan komission myöntämä tunnustus Vaasan kaupungille kestävän kehityksen edistämisestä ja määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi.

Tulevan vuoden aikana Vaasassa järjestetään tapahtumia ja kannustetaan tekemään konkreettisia tekoja ympäristön puolesta.

– Myös uudenvuoden tapahtumassa asukkaat voivat tehdä ympäristölupauksia. Jokainen vaasalainen voi osallistua, ja pienilläkin teoilla on merkitystä, muistuttaa strategiapäällikkö Suvi Aho.

Valo- ja musiikkiesityksen toteuttavat yhteistyössä Frontline Audio sekä Vaasan kulttuuri- ja kirjastopalvelut.

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

