Poliisin lupahallinto toimii, mutta kaipaa joustavampaa resurssien kohdentamista
Poliisin lupahallinnolle ei ole asetettu asiakaspalvelu- tai laatutavoitteita. Nykyistä keskitetymmällä verkostolla ja kohdentamalla resursseja joustavammin lupahallinnon palvelut voitaisiin tuottaa tehokkaammin.
Poliisi käsittelee noin 180 erilaista lupatyyppiä. Myönnetyistä luvista yli 90 prosenttia on matkustusasiakirjoja. Lupavalvonta puolestaan kohdistuu esimerkiksi aselupiin ja ajo-oikeuksiin.
Sisäministeriö ja Poliisihallitus seuraavat poliisin lupahallinnon tuloksellisuutta pääasiassa suoritteiden ja sähköisen asioinnin määrällä. Sen sijaan asiakaspalvelulle ja laadulle ei ole asetettu tavoitteita. Sähköisen asioinnin tavoitteet ovat toteutuneet, mutta suoritteiden määrään vaikuttaa eniten matkustusasiakirjojen kysynnän vaihtelu. Vaihtelu vaikeuttaa myös resurssisuunnittelua.
Lupahallinnon resurssimalli tulisikin uudistaa siten, että se ottaa huomioon lupamäärien vaihtelun ja maksuttoman lupahallinnon toiminnan. VTV suosittaa myös, että lupahallinnon tavoitteita kehitetään.
Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu tärkeimmissä lupatyypeissä
Yleisimmät luvat myönnetään yhtenäisillä käytännöillä ja toimivien tietojärjestelmien avulla. Kaikissa lupatyypeissä lupamenettelyt eivät kuitenkaan ole yhtenäisistä ohjeista huolimatta täysin yhdenmukaisia kaikkien poliisilaitosten alueilla. Poliisilaitosten alueet ovat suuria ja toimintaympäristöt erilaisia ja muun muassa lupavalvonnan käytännöt vaihtelevat eri poliisilaitoksilla.
”Poliisihallituksen tulisi varmistaa yhdenmukaisemmat lupapalveluiden ja -valvonnan käytännöt sekä kehittää tietojärjestelmäavusteista lupavalvontaa valtakunnallisesti”, johtava tuloksellisuustarkastaja Katri Lammi sanoo.
Tarkastuksessa tuli ilmi, että poliisilaitokset pitävät erityisesti harvaan asuttujen alueiden poliisilaitosten palveluverkkoa osin liian kattavana ja kannattavat keskitetympiä palvelumalleja. Lupapalvelut ovat pääsääntöisesti olleet kustannusvastaavia, kuten maksuperustelaki edellyttää. Kustannusvastaavuus on kuitenkin vaihdellut merkittävästi luparyhmien välillä: matkustusasiakirjat ovat olleet ylikatteisia, eräät muut luparyhmät taas alikatteisia. Alikatteisten lupien maksuja on korotettu viime vuosina sisäministeriön maksuasetuksella.
Tutustu julkaisuun: Poliisin lupahallinto
