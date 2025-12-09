Ruonan yhdystien uusi kiertoliittymä vastaa kasvaviin liikennemääriin – myös alueen vesihuoltoa parannetaan kestävästi
Ruonan yhdystien ja Rautakadun risteykseen rakentuvan kiertoliittymän työt alkoivat lokakuussa. Alueella parannetaan myös vesihuoltoverkostoa vähähiilijalanjälkisin ratkaisuin.
Rajukivi Oy:n toteuttaman urakan työt ovat syksyn aikana edenneet Ruonan yhdystien länsipuolelta pohjoiseen Lidlin suuntaan. Työssä käytetään kaivannon tukirakenteina teräspontteja, joiden asennus aiheuttaa melua alueella. Työ valmistuu helmikuun loppuun mennessä.
Työmaa siirtyy Rautakadulle vesihuoltotöihin loppuvuoden aikana.
Rakennushankkeen tarkoituksena on parantaa Rautakadun alueen liikennejärjestelyjä ja saavutettavuutta samalla, kun maankäytön kehittyminen alueella lisää liikennemääriä lähivuosina.
Muuttamalla Rautakadun ja Ruonan yhdystien nykyinen risteys kiertoliittymäksi parantuu sekä Rautakadun että Viluluodon alueen liikennevirtojen liittyminen Ruonan yhdystielle. Samalla parantuu myös liikenneturvallisuus.
Hankkeessa rakennetaan myös uusi suuntaisliittymä Ruonan yhdystieltä uudelle Prisma-kauppakeskukselle. Valmista on määrä tulla kesäkuussa 2026.
Hulevesiallas hillitsee Karvetin ja Viluluodon sade- ja hulevesiä
Samaan aikaan liittymätöiden kanssa rakennetaan uusi hulevesiallas Ruonan yhdystien ja junaradan vierustalle.
– Viluluoto on tulvariskialuetta. Hulevesiallas viivyttää Karvetista tulevia sadevesiä ja niin ikään Viluluotoon tulevia sadevesiä, kertoo Naantalin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoinsinööri Marianne Siikalampi.
Työmaalta ajetaan parhaillaan pois pilaantunutta maa-ainesta uuden hulevesialtaan kohdalta.
Kun kehätien parantamissuunnitelmat toteutuvat, Ruonan yhdystien linjaus tulee siirtymään välillä Rautakatu-Turun kehätie pohjoisemmaksi. Kun kehätien parantaminen aikanaan valmistuu, kiertoliittymän on tarkoitus pysyä paikallaan, ja vain liittymähaara uudelle tielinjaukselle muuttuu.
Viluluodossa uusitaan vesilinjoja vähähiilisesti
Samaan aikaan Ruonan yhdystien projektin kanssa toteutetaan myös vesihuoltosaneeraus Venekuja-Ruuhitien katuosuuksille. Työt saadaan päätökseen toukokuussa 2026. Työn urakoitsijana toimii Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy.
Alueen vesihuoltosaneeraus sisältää nykyisten vesihuoltolinjojen, eli talous-, jäte- ja hulevesilinjojen parantamista ja osittain myös uudelleen reitittämistä.
Vesihuoltosaneerauksen putket on hankittu sillä ajatuksella, että niiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Naantalin kaupunki pyrkii laajemminkin hankinnoissaan kestävyyteen ja vähähiilisiin ratkaisuihin.
Kaupunki on tämän vuoden putkihankinnoissa hyödyntänyt Uponorin vähähiilijalanjälkistä IQ Blue -putkea, jonka hiilijalanjälki on 70 prosenttia pienempi koko elinkaaren ajan. Pienempi hiilijalanjälki saadaan käyttämällä raaka-ainetta, jonka koostumuksesta yli 50 prosenttia on sertifioidusta uusiutuvasta raaka-aineesta.
Kaupungin tänä vuonna tilaamista vesijohtoputkista 100 prosenttia on ollut vähähiilijalanjälkistä. Viemäriputkista vastaava osuus on 95 prosenttia.
Sade- ja hulevesiviemäriputkista 66 prosenttia on vähähiilijalanjälkistä. Ruonan yhdystielle ja Venekujalle tilatuista sade- ja hulevesiputkista vastaava luku on 85 prosenttia.
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
