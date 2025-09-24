Ulkomaalaislaki on rikki, sanoo asianajaja Matti Rautakorpi Advokaatissa. Käsittelyssä myös Trumpin toimet asianajotoimistoja vastaan ja suuryritysten odotukset juridiselta neuvonannolta.

Matti Rautakorpi: Ulkomaalaislaki on tilkkutäkki

Ulkomaalais- ja hallintoasioihin erikoistunut asianajaja Matti Rautakorpi kritisoi Suomen ulkomaalaislakia sekavaksi ja pirstaleiseksi kokonaisuudeksi, johon on tehty lukuisia muutoksia ilman kokonaisarviota. Hänen mukaansa tulkinta on vaikeaa jopa juristeille ja viranomaiskäytännöt ovat usein epäjohdonmukaisia.

Rautakorpi korostaa, ettei ongelma ole poliittinen, vaan rakenteellinen: uudistuksia tehdään kiireellä, ilman kokonaisarviota niiden vaikutuksista. Turvapaikka-asioissa Rautakorpi pitää lisäksi huolestuttavana sitä, että suullisia käsittelyjä järjestetään hallinto-oikeuksissa vain harvoin.

– Ne ovat ainoita asioita Suomessa, joissa voi äärimmillään olla kyse elämästä ja kuolemasta. Silti ihmisen tarina arvioidaan oikeudessa vain asiakirjojen perusteella, ilman että hän koskaan pääsee kertomaan asiaansa oikeuden eteen, hän sanoo.

Ennennäkemätön hyökkäys

Toisen kautensa alusta lähtien presidentti Donald Trump on testannut valtaoikeuksiensa rajoja. Hän on käyttänyt toimeenpanovaltaansa peittelemättä myös henkilökohtaisen koston välineenä. Hyökkäyksiltä eivät ole välttyneet ne tuomarit ja asianajajat, jotka hän mieltää ”vastustajikseen”. Miten käy oikeusvaltion ja asianajajien riippumattomuuden Yhdysvalloissa?

Mitä suuryritys odottaa asianajajalta?

Advokaatti kysyi kolmen suuren suomalaisyrityksen – Metson, Nesteen ja Nordean – lakiasiainjohtajilta, mitä he odottavat nyt ja tulevaisuudessa juridiselta neuvonnalta.

Yhteistyökumppanin valinnassa painottuvat asiantuntemus, hinnoittelu, laaja-alaisuus ja pitkäjänteinen yhteistyö. Myös asianajajuudella on lisäarvoa.

– Asianajotoimiston kanssa voi luottaa siihen, että intressiristiriidat ja menettelyt hoidetaan asianmukaisesti, sanoo Metson lakiasiainjohtaja Nina Kiviranta.



