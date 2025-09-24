Suomen Asianajajat

Ulkomaalaislaki on rikki, sanoo asianajaja Matti Rautakorpi Advokaatissa. Käsittelyssä myös Trumpin toimet asianajotoimistoja vastaan ja suuryritysten odotukset juridiselta neuvonannolta.

3.12.2025

Asianajaja Matti Rautakorpi kritisoi kovin sanoin ulkomaalaislainsäädäntöä ja sen viranomaistulkintaa. Kun kysymys voi olla elämästä ja kuolemasta, tulisi lainvalmistelun olla erityisen laadukasta, hän sanoo. Advokaatissa myös kerrotaan Donald Trumpin ennennäkemättömistä toimista yhdysvaltalaisia asianajotoimistoja vastaan sekä selvitetään, mitä suuryritykset odottavat juridiselta neuvonannolta.

Kuvassa asianajaja Matti Rautakorpi. Kuvaajana Mikko Kauppinen.
Kuvassa asianajaja Matti Rautakorpi. Kuva: Mikko Kauppinen

Matti Rautakorpi: Ulkomaalaislaki on tilkkutäkki

Ulkomaalais- ja hallintoasioihin erikoistunut asianajaja Matti Rautakorpi kritisoi Suomen ulkomaalaislakia sekavaksi ja pirstaleiseksi kokonaisuudeksi, johon on tehty lukuisia muutoksia ilman kokonaisarviota. Hänen mukaansa tulkinta on vaikeaa jopa juristeille ja viranomaiskäytännöt ovat usein epäjohdonmukaisia.

Rautakorpi korostaa, ettei ongelma ole poliittinen, vaan rakenteellinen: uudistuksia tehdään kiireellä, ilman kokonaisarviota niiden vaikutuksista. Turvapaikka-asioissa Rautakorpi pitää lisäksi huolestuttavana sitä, että suullisia käsittelyjä järjestetään hallinto-oikeuksissa vain harvoin.

– Ne ovat ainoita asioita Suomessa, joissa voi äärimmillään olla kyse elämästä ja kuolemasta. Silti ihmisen tarina arvioidaan oikeudessa vain asiakirjojen perusteella, ilman että hän koskaan pääsee kertomaan asiaansa oikeuden eteen, hän sanoo.

Lue: Lain tilkkutäkki

Piirroskuva%20Yhdysvaltain%20presidentist%E4%20Donald%20Trumpista.

Ennennäkemätön hyökkäys

Toisen kautensa alusta lähtien presidentti Donald Trump on testannut valtaoikeuksiensa rajoja. Hän on käyttänyt toimeenpanovaltaansa peittelemättä myös henkilökohtaisen koston välineenä. Hyökkäyksiltä eivät ole välttyneet ne tuomarit ja asianajajat, jotka hän mieltää ”vastustajikseen”. Miten käy oikeusvaltion ja asianajajien riippumattomuuden Yhdysvalloissa?

Lue: Ennennäkemätön hyökkäys

Piirroskuva%20ter%E4vist%E4%20kivilohkareista.

Mitä suuryritys odottaa asianajajalta?

Advokaatti kysyi kolmen suuren suomalaisyrityksen – Metson, Nesteen ja Nordean – lakiasiainjohtajilta, mitä he odottavat nyt ja tulevaisuudessa juridiselta neuvonnalta. 
Yhteistyökumppanin valinnassa painottuvat asiantuntemus, hinnoittelu, laaja-alaisuus ja pitkäjänteinen yhteistyö. Myös asianajajuudella on lisäarvoa.

– Asianajotoimiston kanssa voi luottaa siihen, että intressiristiriidat ja menettelyt hoidetaan asianmukaisesti, sanoo Metson lakiasiainjohtaja Nina Kiviranta.


Lue: Mitä suuryritys odottaa asianajajalta?

Advokaatissa myös:

  • Tuodaan esiin, miten oikeudenkäynneistä on tulossa tehokkaampia. Lue pääkirjoitus.  
  • Asianajaja Martina Kronström kirjoittaa kolumnissaan perus- ja ihmisoikeuksien tunnustamisesta. Lue kolumni.
  • Vieraillaan Turussa, missä on käynnissä asianajajien sukupolvenvaihdos. Lue juttu
  • Kerrotaan, että palautuminen kuuluu myös työpäivään. Lue juttu
  • Kerrotaan asianajajien kokemuksia mentorointiohjelmasta. Lue haastattelu
  • Käydään läpi valvontalautakunnan tuoreita ratkaisuja yhteydenottoihin vastaamisesta. Lue juttu.
  • Kerrotaan, miten tammikuun Asianajajapäivä muistuttaa ammatin ytimestä. Lue kolumni.  

Kuva%20Advokaatain%204/2025%20kansilehdest%E4.

Anna Arola-Järvi kertoo vankiloiden tilanteesta Advokaatissa. Käsittelyssä myös liikejuridiikan kuulumiset eri puolilla Suomea ja oikeudenkäyntien henkilötodisteluun tulossa oleva iso muutos.24.9.2025 09:35:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset vankilat ovat liian täynnä, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi. Advokaatissa myös selvitetään, millaisia asioita on liikejuridiikkaa hoitavien asianajotoimistojen työpöydällä eri puolilla Suomea ja kerrotaan oikeudenkäyntien todisteluun tulossa olevasta muutoksesta.

