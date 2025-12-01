Suomi rakentaa nyt datasta kilpailuedun – Maanmittauslaitos on paikkatiedon ytimessä

2.12.2025 08:00:00 EET | Maanmittauslaitos | Tiedote

Maanmittauslaitoksen tieteellisen huipputeknologian ja käytännön tuen avulla Suomi pystyy rakentamaan entistä älykkäämpää infrastruktuuria.

Maanmittauslaitos kehittää ratkaisuja, jotka parantavat paikkatiedon tarkkuutta, luotettavuutta ja automaattisuutta.

Suomi on noussut paikkatietoteknologian edelläkävijäksi ainutlaatuisella tavalla, kun Maanmittauslaitos rekisteriviranomaisen ja paikkatiedon tutkijan rooleistaan sekä Location Innovation Hub -osaamiskeskuksen vetäjänä tarjoaa julkiselle sektorille sekä yrityksille mahdollisuuden hyödyntää dataa uudella tavalla.

- Erittäin tarkat kartat, laserkeilausaineistot, kiinteistörekisteri sekä muut avoimet paikkatietopalvelut luovat yhteisen infrastruktuurin, jota kunnat, viranomaiset ja yritykset voivat käyttää ilman raskaita investointeja.

- Sen päälle voidaan rakentaa parempaa suunnittelua, turvallisuutta ja palveluja koko Suomeen, sanoo Maanmittauslaitoksen yli-insinööri ja Location Innovation Hubin projektipäällikkö Antti Jakobsson.

Satelliittipaikannuksesta kolmi- ja neliulotteisiin malleihin

Maanmittauslaitos kehittää ratkaisuja, jotka parantavat paikkatiedon tarkkuutta, luotettavuutta ja automaattisuutta – satelliittipaikannuksesta 3D/4D-mallinnukseen sekä GeoAI:hin eli tekoälyn ja paikkatiedon yhdistämiseen liittyviä ratkaisuja.

- Tämä sisältö varmistaa, että Suomi pysyy kehityksen kärjessä ja että uutta teknologiaa voidaan ottaa käyttöön nopeasti, Jakobsson kiteyttää.

Location Innovation Hub auttaa yrityksiä ja julkisia organisaatioita testaamaan paikkatietoa, data-avaruuksia ja tekoälyä käytännössä.

Virtuaaliset mallit mahdollistavat tiedonkeruun

Digitaaliset kaksoset ovat virtuaalisia malleja, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonkeruun, analyysin ja simuloinnin.

- Kun tuotanto, tutkimus ja innovaatiopalvelut toimivat yhdessä, syntyy harvinainen kokonaisuus: tarkkaa dataa, tieteellistä huipputeknologiaa ja käytännön tukea niiden hyödyntämiseen.

- Tämän ansiosta Suomi pystyy rakentamaan entistä älykkäämpää infrastruktuuria, ja yritykset voivat kehittää uusia palveluita maailmanmarkkinoille, Jakobsson kuvailee.

Apuna on Location Innovation Hub, jonka kautta tutkimus sekä Maanmittauslaitoksen tuottama avoin tieto voivat muuttua yrityksissä käytännön ratkaisuiksi.

Location Innovation Hub on sijaintitiedon ja -teknologian osaamiskeskus, jota koordinoi Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Antti Jakobsson, 050 599 4123
antti.jakobsson@maanmittauslaitos.fi

