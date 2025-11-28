Kyberrikolliset eivät pidä lomaa – muista tietoturva myös jouluna

”Meillä on kaksi digitaalista identiteettiä. Työidentiteettiä suojaamme työnantajan ohjeiden mukaisesti, mutta vapaa-ajan identiteetin kanssa olemme varomattomampia. Vapaa-ajalla henkilökohtaisten tietojen, tiedostojen tai kuvien vuotaminen voi altistaa identiteettivarkauksille tai kiristykselle. Pahimmillaan tämä voi vaikuttaa myös työympäristön tietoturvaan ja tuhota samalla esimerkiksi joulurauhan”, sanoo Roiha.

Roihan mukaan onkin tärkeää varmistaa jo ennen lomia, että kodin laitteet, salasanat ja yhteydet ovat kunnossa.

”Ennen kuin asetut joulunviettoon, varmista että laitteiden ja ohjelmistojen päivitykset ovat ajan tasalla ja ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen kaikkialla, missä se on mahdollista. Muista myös, ettei kannata klikata epäilyttäviä linkkejä tai liitteitä, ja kirjaudu ulos alustoista ja laitteista, kun et käytä niitä. Kun perusasiat ovat kunnossa ennen joulua, voit nauttia lomasta ilman että kyberrikolliset pilaavat juhlat”, Roiha sanoo.

Roihan mielestä suomalaiset tunnistavat kokonaisuudessaan varsin hyvin netissä vaanivat uhat, mutta silti muistutus on aina paikallaan.

”Jotta juhlapyhät eivät mene pilalle, on varautuminen hyvissä ajoin tärkeää. Väittäisin, että tietoturvan osalta olemme Suomessa jo hyvin valveutuneita ja hereillä – erityisesti viime vuosien geopoliittisen tilanteen seurauksena. Toki myös tietomurtoja edelleen tapahtuu, eikä mikään järjestelmä tai palvelu ole täysin murtovarma”, toteaa Roiha.