Varsinais-Suomen ELY-keskus peruu Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikkojen aikataulukokeilun

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti 14.10. ja 22.10.2025 Liperin ja Rääkkylän kuntia sekä Lappeenrannan kaupunkia Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikkojen määräaikaisesta aikataulukokeilusta. ELY-keskuksen tarkoituksena oli kokeilla 1.1.2026-31.12.2026 välisenä aikana aikataulun mukaista liikennöintiä Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikoilla.

Kokeilun tavoitteena oli mm. parantaa lauttaliikenteen ennakoitavuutta ja vähentää tyhjiä ylityksiä, mikä olisi voinut tuoda tehokkuutta ja ympäristöhyötyjä. Kyseiset lauttapaikat olivat valikoituneet kokeilukohteiksi tyypillisinä aikatauluttomina lauttapaikkoina, joissa lossilla toteutetaan toisinaan yhdensuuntaista yhden ajoneuvon tai asiakkaan liikennettä ja toiseen suuntaan paluuliikennettä tyhjänä. Tarkoitus oli pyytää kokeilun loppupuolella lausuntoja kokeilun toimivuudesta ja onnistumisesta ao. kunnilta asukkaidensa edunvalvojina ja päättää sen jälkeen kokeilun jatkosta.

Kokeilu aiheutti vastustusta ja keskustelua alueen päättäjien, asukkaiden ja median keskuudessa. Liperin ja Rääkkylän kunnat edellyttivät yhteisessä ELY-keskukselle 22.10.2025 toimitetussa kannanotossaan, että ELY-keskus järjestäisi viipymättä virallisen kuulemisen kokeilun yksityiskohdista ja vaikutusarvioinnista ennen kokeiluliikennöinnin aloittamista.

ELY-keskus kuuli marraskuun aikana Liperin ja Rääkkylän kuntien sekä Lappeenrannan kaupungin edustajia kokeilun yksityiskohdista ja vaikutuksista. Näiden kuulemisten sekä oman uudelleenarvioinnin pohjalta ELY-keskus on tehnyt linjauksen kokeilusta.

Kuulemisten perusteella nousi esiin merkittäviä huolia kokeilun vaikutuksista alueen asukkaiden liikkumiseen ja palvelutasoon. ELY-keskus arvioi palautteen ja vaikutukset uudelleen ja katsoi, ettei kokeilu tässä muodossa ole tarkoituksenmukainen. Varsinais-Suomen ELY-keskus peruu suunnitellun kokeilun, ja aikatauluton lauttaliikenne jatkuu nykyisin palvelutasoin molemmilla lauttapaikoilla.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tapani Jaakkola, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600