EuroVelo 11 -pyörämatkailureitin esiselvitys käynnistyy Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa
Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen liitot käynnistävät kansainvälisen EuroVelo 11 -pyörämatkailureitin esiselvityksen yhteistyössä Visit Lahden ja Visit Jyväskylä Regionin kanssa.
Kaksi maakuntaa kattavan esiselvityksen laativat HLapland Oy ja Palo Adventures Oy, joilla on laaja kokemus EuroVelo-reittien kehittämisestä ja sertifioinnista.
Esiselvityshankkeessa keskitytään muun muassa EuroVelo 11-reitin linjaukseen, saavutettavuuteen ja palveluiden kehittämiseen sekä opastuksen edellytyksien arviointiin European Certification Standard (ECS) -kriteeristön pohjalta.
Tavoitteena on luoda Päijät-Hämeeseen ja Keski-Suomeen turvallinen, sujuva ja matkailijalle houkutteleva pyöräilyreitti osana Euroopan laajuista pyörämatkailureitistöä. Työssä hyödynnetään mm. Suur-Päijänteen alueen vetovoimatekijöitä ja matkailuverkostoja.
Esiselvitys valmistuu kesällä 2026.
Mikä on EuroVelo?
EuroVelo on koko Euroopan mantereen yhdistävä pitkän matkan pyöräilyreittien verkosto, joka kattaa tällä hetkellä yhteensä 17 reittiä ja yli 90 000 kilometriä pyöräiltävää. Reittejä käyttävät niin pyörämatkailijat kuin paikalliset asukkaatkin.
EuroVelo 11, Itä-Euroopan reitti, kulkee Kreikasta itäisen Euroopan kautta Suomeen ja edelleen Pohjois-Norjaan. Suomessa alustava reittilinjaus kulkee Helsingistä Lahden kautta Jyväskylään, ja Kuopion ja Oulun kautta Lappiin.
EuroVelo-reittien kehitys on merkityksellistä
EuroVelo-reittien kehittäminen toteuttaa valtakunnallista matkailustrategiaa ja valtakunnallista pyöräilystrategiaa ja tukee maakuntien elinvoimaa. Toimivat reitit edistävät kestäviä matkailu- ja liikkumismuotoja, vievät matkailua myös harvaan asutuille alueille ja tuovat pyöräilijöille esiin laajan kirjon Suomen luonto- ja kulttuurikohteita.
Toteutuessaan ne luovat Suomeen koko maan yhdistävän kestävän pyöräliikenteen verkoston, joka on sujuvasti sidottu julkisen liikenteen yhteyksiin.
Suur-Päijänne-yhteistyöryhmän rooli
Eduskuntaan perustettiin lokakuussa 2025 Suur-Päijänne-yhteistyöryhmä. Sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Hilkka Kemppi Hämeen vaalipiiristä ja varapuheenjohtajana Keski-Suomen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Selvitys tukee kestävän matkailun kehittämistä Suur-Päijänteen alueella.
Seuraamme Suur-Päijänne-ryhmässä tiiviisti alueen kasvuponnisteluiden etenemistä ja pyrimme vahvistamaan sitä, että Päijänteen seudun elinvoima, matkailu ja saavutettavuus nousevat kärkitavoitteiden joukkoon. Tiivistyvällä Yhteistyöllä ja aktiivisella seurannalla voimme vaikuttaa siihen, että Päijänteen potentiaali tulee nähdyksi ja kehitystyö etenee.”, sanoo ryhmän puheenjohtaja Hilkka Kemppi
Petra Isotalo
