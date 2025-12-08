Suomalaisten jouluostoskäyttäytyminen on muuttunut: tutkimus paljastaa 4 muutosta ja yllättävän trendin



Suomalaiset tekevät joulun teknologiavalinnat aiempaa ennakoimattomammin. Powerin tutkimuksen mukaan lahjat hankitaan yhä useammin viime hetkellä, ja siksi nopeat toimitukset ja myymälöiden saavutettavuus korostuvat joulunalusviikolla.

Toinen selvä havainto on käytettyjen ja uusien lahjojen yhdistelmä. Moni vastaaja kertoi etsivänsä osan lahjoista kirpputoreilta tai nettikirppiksiltä ja täydentävänsä ostoksensa uusilla laitteilla, kun oikea tuote löytyy sopivaan hintaan.

Joulun ostaminen on lisäksi selvästi monikanavaista. Verkkokaupan, kivijalkojen, joulutorien ja käytettyjen markkinoiden yhdistelmästä on tullut suomalaisille luonteva tapa hoitaa hankinnat.

Teknologialahjoissa suositaan erityisesti ratkaisuja, jotka helpottavat arjen rutiineja. Laitteet, jotka menevät heti käyttöön, koetaan turvallisiksi ja toivotuiksi valinnoiksi.

– “Tutkimuksessa näkyy uudenlainen joustavuus. Suomalaiset yhdistelevät rohkeasti eri ostokanavia ja tekevät hankintoja lähellä aattoa, mutta haluavat samalla varmistaa, että lahja on hyödyllinen ja sopii saajalleen. Joulun teknologiatrendi on arkea keventävä lahja, joka pääsee käyttöön saman tien”, sanoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Faktat lyhyesti