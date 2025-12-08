Suomalaisten jouluostoskäyttäytyminen on muuttunut: tutkimus paljastaa 4 muutosta ja yllättävän trendin
Powerin tuore joulututkimus paljastaa, että suomalaisten lahjaostaminen on muuttunut monikanavaiseksi ja joustavaksi. Käytettyjen ja uusien lahjojen yhdistäminen on noussut selväksi trendiksi, ostokset painottuvat viimeisiin päiviin ennen joulua ja lahjoissa suositaan arkea keventäviä laitteita. Kyselyyn vastasi 300 suomalaista marraskuussa 2025.
Suomalaiset tekevät joulun teknologiavalinnat aiempaa ennakoimattomammin. Powerin tutkimuksen mukaan lahjat hankitaan yhä useammin viime hetkellä, ja siksi nopeat toimitukset ja myymälöiden saavutettavuus korostuvat joulunalusviikolla.
Toinen selvä havainto on käytettyjen ja uusien lahjojen yhdistelmä. Moni vastaaja kertoi etsivänsä osan lahjoista kirpputoreilta tai nettikirppiksiltä ja täydentävänsä ostoksensa uusilla laitteilla, kun oikea tuote löytyy sopivaan hintaan.
Joulun ostaminen on lisäksi selvästi monikanavaista. Verkkokaupan, kivijalkojen, joulutorien ja käytettyjen markkinoiden yhdistelmästä on tullut suomalaisille luonteva tapa hoitaa hankinnat.
Teknologialahjoissa suositaan erityisesti ratkaisuja, jotka helpottavat arjen rutiineja. Laitteet, jotka menevät heti käyttöön, koetaan turvallisiksi ja toivotuiksi valinnoiksi.
– “Tutkimuksessa näkyy uudenlainen joustavuus. Suomalaiset yhdistelevät rohkeasti eri ostokanavia ja tekevät hankintoja lähellä aattoa, mutta haluavat samalla varmistaa, että lahja on hyödyllinen ja sopii saajalleen. Joulun teknologiatrendi on arkea keventävä lahja, joka pääsee käyttöön saman tien”, sanoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.
Faktat lyhyesti
- Käytettyjen ja uusien lahjojen yhdistäminen on kasvussa.
- Joululahjat ostetaan usein viimeisellä viikolla.
- Ostaminen on monikanavaista: verkkokauppa, kivijalka, joulutorit ja kirpputorit.
- Suosituimmat lahjat ovat arjen rutiineja helpottavia laitteita.
- Tutkimukseen vastasi 300 suomalaista marraskuussa 2025.
- Toteutus: Crowst yhteistyössä Power Finlandin kanssa.
Juha-Mikko Saviluoto
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu Power International AS -konserniin, joka omistaa Power-ketjut Norjassa, Tanskassa, Suomessa sekä Ruotsissa. Pohjoismainen keskusvarasto sijaitsee Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on lähes 1,5 miljardia euroa. Power-ketju perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja sen tavoitteena on tarjota asiakkaalle myymälöissä aina sama hinta kuin Power.fi-nettikaupassa. Suomessa on yli 40 Power-myymälää.
