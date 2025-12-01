Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 2.12.2025
Liikenneonnettomuudet Nelostie Äänekoski ja Länsi-Päijänteentie Jyväskylä
Äänekoskella Hirvaskankaalla Nelostiellä henkilöauto törmäsi tien reunakaiteeseen tiistain vastaisena yönä. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet tapauksessa. Nelostien etelään menevä kaista oli reilun tunnin ajan poikki yöllä, mutta liikenne saatiin ohjattua Uuraistentien liittymien kautta takaisin Nelostielle siten, ettei matka-aika käytännössä pidentynyt.
Jyväskylässä Myllyjärventien ja Länsi-Päijänteentien risteyksessä olevassa liikenneympyrässä henkilöauto törmäsi kiveen ja syttyi palamaan. Pelastuslaitos sammutti palon, ajoneuvosta ei aiheutunut liikenteelle haittaa sen ollessa ajoradan ulkopuolella. Kuljettaja oli päässyt omatoimisesti ajoneuvosta ulos ja hänet toimitetttiin sairaalaan jatkotutkimuksiin.
Poliisi tutkii molempia tapauksia.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
