Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 1.12.2025 10:22:09 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.12.2025 Jatkotiedote TIELIIKENNEONNETTOMUUS, KESKISUURI, LIIMATTALANTIE, ÄÄNEKOSKI Liimattalantie on poikki onnettomuudesta johtuen ja olosuhde on liukas. Pelastuslaitos torjuu linja-auton polttoainevuotoa sekä valmistautuu tämän jälkeen auton nostoon yhdessä urakoitsijan kanssa. Onnettomuudessa osallisena olleista suurin osa on tarkastettu ensihoidon toimesta. Muutama henkilö käy lisätutkimuksissa terveydenhuollossa, mutta vakavilta loukkaantumisilta on vältytty, Osa on poistunut onnettomuuspaikalta vanhempien kyydillä, ja loput henkilöt kuljetetaan korvaavalla ajoneuvolla koululle. Oppilashuolto sekä sosiaali- ja kriisipäivystys koordinoivat henkisen huollon jatkotarpeen. Seuraava tiedote pelastustoiminnan päättyessä