Apetit mukaan tukemaan nuorten tennistä – liittyy osaksi Tennisliiton kumppaniverkostoa
Suomen Tennisliitto ja Apetit ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Apetit vahvistaa rooliaan suomalaisen tenniksen tukijana ja liittyy osaksi Tennisliiton kumppaniverkostoa.
Kumppanuussopimus on vuoden mittainen. Yhteistyössä Apetit toimii erityisesti lasten ja nuorten tennistoiminnan tukijana, ja on omalta osaltaan huolehtimassa tennisperheiden ravinnosta.
Vuoden 2026 junioreiden seurojen välinen Suomen mestaruuskilpailu kantaa nimeä Apetit Junioreiden SM-liigacup. Vuoden suurin junioreiden joukkuekilpailu pelataan keväällä 12-vuotiaiden ikäluokassa ja kesällä 11-, 13- ja 15--vuotiaiden ikäluokissa. Lisäksi Apetit on mukana Tennisliiton tapahtumissa sekä osallistuu kumppaniverkoston yhteisiin tilaisuuksiin.
”Olemme erittäin iloisia saadessamme Apetitin mukaan Tennisliiton kumppaniverkostoon. Yhteistyö tukee nuorten ravitsemusta ja liikuntaa, joka on erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe meille jokaiselle”, sanoo Suomen Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho.
”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikunnan tukeminen on meille tärkeä ja arvojemme mukainen asia. On hienoa tehdä tätä vaikuttavuudeltaan pitkäkestoista työtä yhteistyössä Tennisliiton kanssa”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.
Yhteyshenkilöt
Teemu PurhotoimitusjohtajaSuomen TennisliittoPuh:+358 40 523 1797teemu.purho@tennis.fi
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
