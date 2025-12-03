Apetit mukaan tukemaan nuorten tennistä – liittyy osaksi Tennisliiton kumppaniverkostoa

Kumppanuussopimus on vuoden mittainen. Yhteistyössä Apetit toimii erityisesti lasten ja nuorten tennistoiminnan tukijana, ja on omalta osaltaan huolehtimassa tennisperheiden ravinnosta.

Vuoden 2026 junioreiden seurojen välinen Suomen mestaruuskilpailu kantaa nimeä Apetit Junioreiden SM-liigacup. Vuoden suurin junioreiden joukkuekilpailu pelataan keväällä 12-vuotiaiden ikäluokassa ja kesällä 11-, 13- ja 15--vuotiaiden ikäluokissa. Lisäksi Apetit on mukana Tennisliiton tapahtumissa sekä osallistuu kumppaniverkoston yhteisiin tilaisuuksiin.

”Olemme erittäin iloisia saadessamme Apetitin mukaan Tennisliiton kumppaniverkostoon. Yhteistyö tukee nuorten ravitsemusta ja liikuntaa, joka on erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe meille jokaiselle”, sanoo Suomen Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho.

”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikunnan tukeminen on meille tärkeä ja arvojemme mukainen asia. On hienoa tehdä tätä vaikuttavuudeltaan pitkäkestoista työtä yhteistyössä Tennisliiton kanssa”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.