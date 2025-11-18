Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti

2.12.2025 12:10:04 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

OKKA-säätiön hallitus on myöntänyt Koulutuskuntayhtymä OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Sertifikaatin luovutustilaisuus on torstaina 4.12.2025.

Ihmiset seisovat nyrmikolla ja pitävät isoa SDG-lippua ylhäällä.
OSAOn kestävän tulevaisuuden työryhmä viime syyskuussa SDG-päivän tunnelmissa. Kuvassa Ritva Fossi (vas.), Johanna Matinmikko, Esa Kemppainen, Kalle Ylisirniö, Raili Karttunen, Antti Rönkä, Marja Kuusiniva, Markku Rytivaara, Anne Turpeinen, Vesa-Petteri Riihiaho, Kirsti Joki-Tokola, Mikko Pasanen, Anne-Maria Puhilas ja Johanna Pelkonen. Jouni Ylisuutari

Median edustajat ovat tervetulleita sertifikaatin luovutustilaisuuteen torstaina 4.12.2025 klo 14.00.

Paikka OSAO, Kotkantie 1, Ravintola Kotkanpoika, 90250 Oulu. Kahvitarjoilu.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatteja on myönnetty vuodesta 2004 lähtien. On harvinaista, että sertifikaatti myönnetään kerralla koko oppilaitokselle, jos kyseessä on suuri koulutuksenjärjestäjä. Yleensä sertifikaatti myönnetään yhdelle koulutusalalle tai yksikölle, joka on edelläkävijä kestävän kehityksen saralla.

Kestävän tulevaisuuden OSAO

OKKA-säätiö suoritti OSAOssa ulkoisen auditoinnin toukokuussa 2025. Auditoinnissa arvioitiin Koulutuskuntayhtymä OSAOn itsearviointiprosessia, kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten täyttymistä ja organisaation sitoutumista itsearvioinnin pohjalta tehdyn kehittämissuunnitelman toteutukseen.

Itsearvioinnissa ja kehittämissuunnitelmassa oppilaitoksen toimintaa tarkastellaan kymmenen indikaattorin avulla, jotka liittyvät opetukseen, toimintakulttuuriin ja johtamiseen.

OSAO on laatinut Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan pohjalta oman Kestävyystiekartan. Sertifiointiin liittyvä kehittämissuunnitelma konkretisoi toimenpiteet, joita lähivuosina OSAOssa tullaan tekemään kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

OSAO on sitoutunut rakentamaan kestävää tulevaisuutta – vastuullista yhteiskuntaa, joka toimii luonnon kantokyvyn rajoissa ja on hiilineutraali. Toimintaa ohjaa YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda2030 tavoitteet ja opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset.

OKKA-säätiö tukee kestävän kehityksen työtä oppilaitoksissa

OKKA-säätiö on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tarkoituksena on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi, arvostuksen kohottamiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi ja taidekasvatuksen tukemiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. tukee oppilaitosten kestävän kehityksen työtä koulutuksen, konsultoinnin ja ohjauksen keinoin sekä myöntää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatteja.

OKKA-säätiön taustaorganisaatiot ovat lähellä opetusalaa. OKKA-säätiön hallituksen nimeää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja  Koillismaa.

