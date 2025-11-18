OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti
OKKA-säätiön hallitus on myöntänyt Koulutuskuntayhtymä OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Sertifikaatin luovutustilaisuus on torstaina 4.12.2025.
Median edustajat ovat tervetulleita sertifikaatin luovutustilaisuuteen torstaina 4.12.2025 klo 14.00.
Paikka OSAO, Kotkantie 1, Ravintola Kotkanpoika, 90250 Oulu. Kahvitarjoilu.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatteja on myönnetty vuodesta 2004 lähtien. On harvinaista, että sertifikaatti myönnetään kerralla koko oppilaitokselle, jos kyseessä on suuri koulutuksenjärjestäjä. Yleensä sertifikaatti myönnetään yhdelle koulutusalalle tai yksikölle, joka on edelläkävijä kestävän kehityksen saralla.
Kestävän tulevaisuuden OSAO
OKKA-säätiö suoritti OSAOssa ulkoisen auditoinnin toukokuussa 2025. Auditoinnissa arvioitiin Koulutuskuntayhtymä OSAOn itsearviointiprosessia, kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten täyttymistä ja organisaation sitoutumista itsearvioinnin pohjalta tehdyn kehittämissuunnitelman toteutukseen.
Itsearvioinnissa ja kehittämissuunnitelmassa oppilaitoksen toimintaa tarkastellaan kymmenen indikaattorin avulla, jotka liittyvät opetukseen, toimintakulttuuriin ja johtamiseen.
OSAO on laatinut Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan pohjalta oman Kestävyystiekartan. Sertifiointiin liittyvä kehittämissuunnitelma konkretisoi toimenpiteet, joita lähivuosina OSAOssa tullaan tekemään kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.
OSAO on sitoutunut rakentamaan kestävää tulevaisuutta – vastuullista yhteiskuntaa, joka toimii luonnon kantokyvyn rajoissa ja on hiilineutraali. Toimintaa ohjaa YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda2030 tavoitteet ja opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset.
OKKA-säätiö tukee kestävän kehityksen työtä oppilaitoksissa
OKKA-säätiö on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tarkoituksena on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi, arvostuksen kohottamiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi ja taidekasvatuksen tukemiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. tukee oppilaitosten kestävän kehityksen työtä koulutuksen, konsultoinnin ja ohjauksen keinoin sekä myöntää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatteja.
OKKA-säätiön taustaorganisaatiot ovat lähellä opetusalaa. OKKA-säätiön hallituksen nimeää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Kirsti Joki-TokolaPalvelujohtajaKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:040 648 3861kirsti.joki-tokola@osao.fi
Erkki EilolaOKKA-säätiöPuh:045 631 3494erkki.eilola@edu.kempele.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
