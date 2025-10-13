XZ uudistunut pakkausviestintä

Miksi pakkauskommunikaation uudistus tehdään?

XZ on suomalaisten hiustenhoidon asiantuntija, jonka toiminta ja tuoteportfolio pohjautuu vahvasti kuluttajaymmärrykseen ja kuluttajien tarpeisiin vastaamiseen. Haluamme ymmärtää suomalaisten hiustenhoitoon ja hiustenhoitotuotteisiin koskevia tarpeita, haasteita ja odotuksia, joten selvitimme* näihin liittyviä eroja sekä käytännön haasteita suomalaisten arjen hiustenhoidossa. Vastauksista selvisi kuluttajien tarve löytää sopivat tuotteet sekä eri hiusten-, että hiuspohjan haasteisiin. Pakkauskommunikaation uudistuksella haluamme selkeyttää käsillä olevia vaihtoehtoja ja niiden toiminnallisuuksia ja tehdä omiin tarpeisiin sopivien tuotteiden valinnasta mahdollisimman helppoa.

Mitä uudistus tarkoittaa kuluttajille?

Kuluttajat toivoivat omaan arkeen ja tarpeisiin sopivia tuotteita. Hiustenhoidon tuotteilta kaivattiin yksinkertaisuutta, toiminnallisuutta ja selkeämpää pakkausviestintää: mitä tuote tekee ja millaiselle hiukselle tai hiuspohjalle tuote sopii.

Siksi uudistettuihin XZ pakkausten etiketteihin tuodaan entistä selkeämmin näkyviin

tuotteen vaikuttava ainesosa, sen ”tähtiraaka-aine”

toiminnallinen nimi, joka kertoo tuotteen pääasiallisen funktion

hiustyyppi ja/tai hiuspohja, joille tuote on suunniteltu

Samalla selkeytämme tuotteiden nimeämistä portfoliossa. Erilaistamme samankaltaiset tuotenimet, mikä helpottaa niiden erottamista toisistaan ja oikean tuotteen valintaa.

XZ – kotimainen valinta hiustenhoitoon

XZ shampoot ja hoitoaineet kehitetään ja valmistetaan Suomessa jo yli 70 vuoden kokemuksella – suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaisille hiuksille. Hiustenhoito on osa arkea – mutta se voi olla myös pieni, oma hetki.

XZ – Vahva suomalainen.

*Cambri 03/2024, n=602

Saatavilla

XZ-tuotteet ovat saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista.

Suositushinnat

XZ shampoo, 250 ml, 3,30 EUR

XZ hoitoaine, 200 ml, 3,30 EUR

XZ erikoishoidot, 75 ml-150 ml, 5,30 EUR

XZ muotoilutuotteet, 100 ml-250 ml, 3,00-5,30 EUR

