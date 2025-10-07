Rakennustuoteluettelo pakolliseksi – Tuotetieto hallintapalvelu tarjoaa työkalun toteutukseen

Rakentamisen sääntely uudistuu – Rakennustiedon uusi digikirja tuo selkeyttä ja ajantasaisuutta alan ammattilaisille 11.9.2025 08:08:41 EEST | Tiedote

Rakentamisen lainsäädäntö on parhaillaan suurimmassa murroksessa vuosikymmeniin. Rakennustieto vastaa muutokseen julkaisemalla Kaavoitus- ja rakentamislainsäädännön käsikirjan, joka kokoaa yhteen rakentamislain (751/2023) ja alueidenkäyttölain (132/1999) säännöstekstit, pykäläkohtaiset kommentit sekä keskeiset oikeustapaukset. Teos julkaistaan digikirjana, joka päivittyy vuosittain – tarjoten käyttäjilleen ajantasaisen ja luotettavan työkalun nopeasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä. Käsikirjan ovat toimittaneet esittelijäneuvos Susanna Wähä ja yliopistonlehtori Kimmo Malin. He ovat koostaneet pykäläkohtaiset kommentit sekä valinneet ne maankäyttö- ja rakennuslain oikeustapaukset, jotka ovat merkityksellisiä myös uuden rakentamislain tulkinnan kannalta. "Tulevan oikeuskäytännön myötä rakentamisen uuden sääntelyn toivotaan selkeytyvän. Seuraamme kehitystä puolestasi ja päivitämme käsikirjaa sen mukaisesti," kertoo Susanna Wähä digikirjan hyödyistä. Vaikka voimassa oleva lainsäädäntö o