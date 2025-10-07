Rakennustuoteluettelo pakolliseksi – Tuotetieto hallintapalvelu tarjoaa työkalun toteutukseen
Ympäristöministeriön antama asetus rakennuksen rakennustuoteluettelosta astuu voimaan 1.1.2026. Näin ollen luettelo tulee olemaan pakollinen osa rakentamislupaprosessia ja tukee rakennuksen suunnittelua vähähiiliseksi. Se kokoaa yhteen kaikki hankkeessa käytettävät tuotteet määrineen. Ilman digitaalista työkalua luettelon kokoaminen on hidasta, kuormittavaa ja alttiimpaa virheille.
Rakennustieto vastaa lakimuutokseen julkaisemalla uudistetun Tuotetieto hallintapalvelu 2.0:n. Palvelu auttaa rakennushankkeita rakennustuoteluettelon laatimisessa rakentamislain vaatimusten mukaisesti.
”Rakennustuoteluettelon laatiminen edellyttää tarkkaa ja järjestelmällistä tiedonhallintaa. Tuotetieto hallintapalvelu 2.0 tarjoaa markkinoiden sujuvimman ja tehokkaimman tavan toteuttaa luettelo lain edellyttämällä tavalla. Halusimme tarjota rakennusalan toimijoille työkalun, joka tekee myös tämän vaatimuksen täyttämisestä vaivatonta ja vähentää manuaalista työtä”, kertoo Rakennustiedon tuotepäällikkö Teemu Rantanen.
Rakennustuoteluettelon laatimisen lisäksi Tuotetieto hallintapalvelu 2.0:lla voidaan toteuttaa lakisääteinen kemikaalivaarojen arviointi sekä kemikaaliluettelo. Palvelu sisältää myös erillisen raportointiosion ja täysin uudistetun toiminnon luovutusaineiston muodostamiseen. Lisäksi uudistetut ominaisuudet helpottavat tuotekelpoisuuden toteamista ja palvelussa on mahdollisuus luoda muita projektiin liittyviä tuotetason hyväksyntöjä. Näin ollen se palvelee rakennushankkeen kaikkia osapuolia ja vaiheita.
Verrattuna aiempaan palveluversioon, Tuotetieto hallintapalvelu 2.0:ssa on kokonaan uudistettu, sujuvasti mobiililaitteisiinkin skaalautuva käyttöliittymä, josta on hyötyä etenkin työmaaolosuhteissa. Tuotehaku on nopea ja täsmällinen, ja se mahdollistaa useiden tuotteiden lisäämisen kerralla useisiin sijainteihin.
”Vaikka rakennustuoteluettelon pakollisuus merkitsee alan toimijoille suurta muutosta, se avaa samalla mahdollisuuden aiempaa parempaan tiedonhallintaan, vertailtavuuteen ja vastuullisuuteen, etenkin kun sen toteuttaa luotettavalla työkalulla”, Rantanen toteaa.
Kuluneen vuoden aikana toteutetussa kehityshankkeessa palvelu on uudistettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. 3.12. julkaistu palvelu on jo ollut rajatun pilottiryhmän käytössä ja varsinainen siirtymä vanhasta versiosta uuteen tapahtuu ensi vuoden alussa.
Yhteyshenkilöt
Teemu RantanenTuotepäällikköRakennustieto OyPuh:040 709 9917teemu.rantanen@rakennustieto.fi
