Vene 26 Båt -messujen vastuullisuuskumppani WWF Suomi pysäyttää luonnon köyhtymisen

Venemessut antaa vuosittain näkyvyyttä yhdelle vastuullisuuskumppanille. Venemessujen vastuullisuuskumppani on nyt ensimmäistä kertaa WWF Suomi. Helsingin Messukeskuksen tavoitteena on tukea suomalaista elinkeinoelämää ja haluaa erityisesti olla myös mukana vastuullisessa toiminnassa.



Vuonna 1972 perustettu WWF Suomi ratkaisee maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta sekä vakuuttamalla päättäjät ja yritykset muutoksen mahdollisuudesta ja välttämättömyydestä. Viiden vuosikymmenen aikana WWF on saavuttanut merkittäviä tuloksia. Järjestö on muun muassa suoje l lut uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä, tukenut tutkimuksen tekemistä sekä vaikuttanut päätöksentekoon, yrityksiin ja ihmisten kulutuskäyttäytymiseen.



”Olemme iloisia, että WWF Suomi on mukana venemessuilla kertomassa toiminnastaan ja innostamassa ihmisiä mukaan tekemään muutosta ympäristön puolesta. WWF tuo venemessuille monipuolista näkökulmaa ja vaikuttamista ympäristön ja luonnon suojelemiseen. Veneilijät ja kalastajat arvostavat työtä, jota tehdään ympäristön hyväksi, ja alan toimijana haluamme tukea tätä WWF:n tekemää arvokasta työtä, joka mahdollistaa vesillä viihtymisen tulevaisuudessakin. Yhdessä pääsemme parhaisiin tuloksiin ja jokainen voi vaikuttaa valinnoillaan ympäristön tilaan”, toteaa Vene 26 Båt -messuista vastaava liiketoimintapäällikkö Jussi Kivikari.



Norpat, Itämeri, kalastus, patojen purkaminen ja öljyntorjunta



WWF tuo venemessuilla esille monipuolisesti veneilijöitäkin koskevia teemoja, joita ovat muun muassa Itämeri, uhanalaisten kalojen suojelu, norpat ja öljyntorjunta. Teemat näkyvä t venemessujen ohjelmassa eri alueilla – erityisesti Purjehdussatamassa ja kalastusalueella. WWF:n tavoite on Itämeren pelastaminen. WWF muun muassa poistaa uhanalaisten kalojen vaellusesteitä, ehkäisee Itämeren rehevöitymistä rakentamalla ravinteita pidättäviä kosteikoita ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. WWF myös kouluttaa ja ylläpitää vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja, jotka ovat heti valmiina apuun öljyvahingon sattuessa.

WWF:n mukaan Itämeren ongelmat voidaan parantaa, mutta se vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä niin Suomessa kuin valtioiden välisesti.



"Vene 26 Båt -messut tarjoaa erinomaisen paikan tuoda vastuullisuuskumppanina esiin WWF:n monipuolista työtä Suomen luonnon, vesistöjen ja Itämeren suojelemiseksi. Haluamme innostaa messukävijät ja näytteilleasettajat mukaan tekemään tätä työtä kanssamme, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus nauttia elämästä vesillä myös tulevaisuudessa", sanoo WWF:n yritysyhteistyön asiakkuuspäällikkö Sanna Laine.



Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 26 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 6.–15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.

