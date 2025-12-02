Henkilöstömitoitusta ja -resursointia uudistetaan Varhan sote-palveluissa – yt-neuvottelut päättyivät
Sote-palveluissa on tarve siirtää henkilöstöä toimipisteiden välillä, muuttaa tehtäviä ja palvelussuhteen ehtoja sekä siirtää henkilöstöä toisiin tehtäviin palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti. Sote-palvelujen yt-neuvottelut käynnistyivät näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 20.10.2025 ja päättyivät 1.12.2025 erimielisinä.
Työnantaja on esittänyt eritasoisia muutoksia esimerkiksi työtehtävien järjestelyjä ja työskentelypaikan muutoksia noin 150 tehtävään. Yt-neuvottelujen jälkeen muutoksia on tulossa noin 135 tehtävään.
Varsinaista vähentämistarvetta arvioitiin kohdistuvan noin 10 tehtävään. Kaikille näiden toimenpiteiden kohteina oleville pyritään tarjoamaan koulutusta ja ammattitaitoa vastaavaa toista tehtävää Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. Varhan tavoitteena on myös hyödyntää mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia siirtymisiä ja eläköitymisiä.
– Tavoitteenamme on, että henkilöstö työskentelee tarkoituksenmukaisissa tehtävissä niissä paikoissa, joissa asiakkaatkin ovat eli henkilöstö sijoittuisi asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Näin pärjäisimme olemassa olevalla henkilöstöllä, tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen toteaa.
Toimenpiteiden tavoitteena on myös tasata henkilöstöresurssia, työmäärää asiakkaiden tarpeet huomioiden ja osoittaa enemmän työaikaa asiakastyöhön tehtävänkuvia muuttamalla.
Päättyneillä henkilöstömitoitusta koskeneilla yt-neuvotteluilla tavoiteltiin myös säästöjä sote-palvelujen tulosalueen talouteen. Pysyvän säästön lasketaan olevan noin 1,32 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä noin 470 000 euroa kertyy avoimien tehtävien täyttämättä jättämisellä. Muutoin hyödynnetään mm. eläköitymisiä ja tehtävämuutoksia.
Muutokset on tarkoitus toteuttaa heti yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä tai viimeistään 30.5.2026 mennessä. Muutoksissa on huomioitu potilas- ja asiakasturvallisuus.
Neuvottelut koskivat koko sote-palveluiden henkilöstöä, lukuun ottamatta ympärivuorokautista vammaispalvelua, jossa mitoitusta koskevat neuvottelut on jo käyty. Sote-palveluiden henkilöstömäärä on kaikkiaan noin 6 500 henkilöä.
Vaiheittain suunniteltaviin muutoksiin liittyen aluehallitus hyväksyi 28.1.2025 uudistusten mukaisesti etenevät yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitukselle annettiin 22.09.2025 tiedoksi sote-palveluiden henkilöstömitoitusta ja sen yhdenmukaistamista sekä henkilöstöresurssin kohdentumista koskevien yt-neuvottelujen käynnistyminen.
Yhteyshenkilöt
Mikko PakarinenTulosaluejohtaja, sote-palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 512 9270mikko.pakarinen@varha.fi
