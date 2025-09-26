Oman alansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja laadussa – Brändituoteyritys Mastermarkille myönnetty tietoturvasertifikaatti vahvistaa ylivertaista asiakaskokemusta
Myönnetty tietoturvasertifikaatti on merkittävä saavutus Mastermarkin asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvassa parantamisessa. Mastermarkin tavoitteena on tarjota markkinoiden paras asiakaskokemus ja olla edelläkävijä teknologiassa. Viimeisimmän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan Mastermarkin nykyisistä asiakkaista 97,4 % on valmiita suosittelemaan Mastermarkin palveluja.
Saavutettu tietosertifikaatti todentaa yrityksen kykyä käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja, hallita tietoturvariskejä ja kehittää toimintaansa jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä täyttäen kansainväliset vaatimukset.
-Sertifiointi viestii asiakkaillemme, että toimimme kansainvälisten tietoturvastandardien mukaisesti ja siten vahvistaa luottamusta meidän ja asiakkaidemme välillä. Otamme tietoturvaan liittyvät asiat vakavasti ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti, toteaa toimitusjohtaja Lauri Honka.
Tietoturvasertifikaatti varmistaa, että organisaation ja henkilöstön sekä teknologisten ja fyysisten hallintakeinojen taso on yhdenmukainen ja hallittu. Sertifikaatissa määritellään esimerkiksi dokumenttien käyttöoikeudet, henkilöstön kouluttaminen ja fyysisten dokumenttien oikeanlainen säilyttäminen.
- Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja aina tietoturvallisesti. ISO 27001 -sertifikaatin ansiosta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat meillä turvassa ja että niistä huolehditaan asianmukaisesti, sanoo Mastermarkin tietohallintojohtaja Matti Häkkinen.
Tietoturvasertifiointityö käynnistettiin Mastermarkissa osana pitkäjänteistä teknologia- ja vastuullisuusohjelmaa. Sertifiointi edellytti laajaa prosessien ja toimintatapojen läpikäyntiä, tiedonhallinnan vahvistamista, henkilöstön kouluttamista sekä riskienhallinnan päivittämistä vastaamaan kasvaviin tietosuojavaatimuksiin.
Osa laajempaa vastuullisuus- ja asiakaskokemuskokonaisuutta
ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti täydentää Mastermarkin sertifioitua johtamisjärjestelmäkokonaisuutta, johon kuuluvat työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001, laadunhallintastandardi ISO 9001 sekä ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001.
Tänä vuonna Mastermark on saavuttanut EcoVadis-kultatason kolmannen kerran peräkkäin ainoana alallansa ja liittynyt YK:n Global Comapactin yritysvastuualoitteeseen. Lisäksi Mastermrak on sitoutunut 1,5°C:n tavoitteeseen ja määritellyt päästövähennyksen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti. Yhtiö panostaa kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen ja vastuullisiin toimintatapoihin koko hankintaketjussa.
Lisätietoja medialle: Matti Häkkinen, tietohallintojohtaja, matti.hakkinen@mastermark.fi, 040 558 9019
Mastermark Oy, Viestintä
mastermark@mastermark.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti HäkkinenTietohallintoPuh:0405589019Puh:0405589019matti.hakkinen@mastermark.fi
Kuvat
Linkit
- Mastermarkin kotisivu
- Mastermarkin esite
- Mastermarkin vastuullisuus
- Mastermarkin vastuullinen tuotevalikoima
- Mastermarkin Instagram
- Mastermarkin Facebook
- Mastermarkin LinkedIn
- Mastermarkin Youtube
- Lisätietoja ISO-sertifikaateista
- Lisätietoja EcoVadis-sertifioinnista
- Lisätietoja Science Based Targets initiative -hankkeesta
Vastuullisuuden ja asiakaskokemuksen kultatason yhdistelmä
Mastermark Oy on suomalainen brändikohtaamiisiin erikoistunut yritys ja se myy ja maahantuo brändi-, lahja- ja promootiotuotteita. Tytäryrityksen Mastermark Brands Oy:n kanssa yritykset työllistävät n. 100 henkeä ja yhteinen liikevaihto on n. 19,4 miljoonaa euroa. Yritykset edustavat yhdessä yhteensä yli 50 kansainvälistä brändiä Suomessa. Päätoimipaikka sijaitsee Turussa ja myyntikonttorit sijaitsevat Espoossa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Raumassa, Tampereella ja Vaasassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mastermark
Mastermark Oy on alansa ainoa suomalainen EcoVadis-kultatason saavuttanut yritys26.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Mastermarkille myönnetty EcoVadis-kultasertifikaatti on ensiarvoisen tärkeä tunnustus pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä. Mastermark saavutti EcoVadiksen kultatason nyt jo kolmannen kerran peräkkäin. Kultatasoon yltää maailmassa viisi prosenttia kaikista arvioiduista yrityksistä. Mastermark Oy on alansa ainoa suomalainen kultatason saavuttanut yritys.
TAKAISINVETO13.2.2023 15:00:00 EET | Tiedote
Pehmolelu nalle, tuote MO7375, 111254, eränumero 4100074120
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme