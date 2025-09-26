Oman alansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja laadussa – Brändituoteyritys Mastermarkille myönnetty tietoturvasertifikaatti vahvistaa ylivertaista asiakaskokemusta

Saavutettu tietosertifikaatti todentaa yrityksen kykyä käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja, hallita tietoturvariskejä ja kehittää toimintaansa jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä täyttäen kansainväliset vaatimukset.

-Sertifiointi viestii asiakkaillemme, että toimimme kansainvälisten tietoturvastandardien mukaisesti ja siten vahvistaa luottamusta meidän ja asiakkaidemme välillä. Otamme tietoturvaan liittyvät asiat vakavasti ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti, toteaa toimitusjohtaja Lauri Honka.

Tietoturvasertifikaatti varmistaa, että organisaation ja henkilöstön sekä teknologisten ja fyysisten hallintakeinojen taso on yhdenmukainen ja hallittu. Sertifikaatissa määritellään esimerkiksi dokumenttien käyttöoikeudet, henkilöstön kouluttaminen ja fyysisten dokumenttien oikeanlainen säilyttäminen.

- Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja aina tietoturvallisesti. ISO 27001 -sertifikaatin ansiosta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat meillä turvassa ja että niistä huolehditaan asianmukaisesti, sanoo Mastermarkin tietohallintojohtaja Matti Häkkinen.

Tietoturvasertifiointityö käynnistettiin Mastermarkissa osana pitkäjänteistä teknologia- ja vastuullisuusohjelmaa. Sertifiointi edellytti laajaa prosessien ja toimintatapojen läpikäyntiä, tiedonhallinnan vahvistamista, henkilöstön kouluttamista sekä riskienhallinnan päivittämistä vastaamaan kasvaviin tietosuojavaatimuksiin.

Osa laajempaa vastuullisuus- ja asiakaskokemuskokonaisuutta

ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti täydentää Mastermarkin sertifioitua johtamisjärjestelmäkokonaisuutta, johon kuuluvat työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001, laadunhallintastandardi ISO 9001 sekä ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001.

Tänä vuonna Mastermark on saavuttanut EcoVadis-kultatason kolmannen kerran peräkkäin ainoana alallansa ja liittynyt YK:n Global Comapactin yritysvastuualoitteeseen. Lisäksi Mastermrak on sitoutunut 1,5°C:n tavoitteeseen ja määritellyt päästövähennyksen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti. Yhtiö panostaa kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen ja vastuullisiin toimintatapoihin koko hankintaketjussa.

Lisätietoja medialle: Matti Häkkinen, tietohallintojohtaja, matti.hakkinen@mastermark.fi, 040 558 9019

Mastermark Oy, Viestintä

mastermark@mastermark.fi