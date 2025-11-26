Yli 500 suomalaista haki syksyllä HelsinkiMission vapaaehtoiseksi – halu auttaa luo toivoa
HelsinkiMission vapaaehtoiseksi haki syksyn aikana yli 500 auttamishaluista suomalaista. Vapaaehtoistoiminnalla on valtava vaikutus ihmisten, niin apua saavien kuin sitä antavien, hyvinvointiin.
HelsinkiMission Hyvässä joukossa kukaan ei jää yksin -kampanja on kuluneena syksynä antanut kasvot yksinäisyyden eri muodoille ja kerännyt tukea yksinäisyyden vastaiseen työhön. Kampanja on myös saanut suomalaiset tarjoamaan apuaan ja aikaansa ennätyksellisissä määrin
HelsinkiMission julkisti syyskuussa uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan muodon, jossa koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat Jorvin sairaalassa vastasyntyneelle sylin ja läheisyyttä vauvan omien vanhempien ollessa estyneitä. Sylikaveritoiminnan julkistuksen jälkeen HelsinkiMissio sai ennätykselliset 543 hakemusta vapaaehtoistoimintaan. Tätä voi suhteuttaa siihen, että järjestön toiminnassa on tällä hetkellä yhteensä mukana noin tuhat aktiivista vapaaehtoista.
Vapaaehtoisuus lisää hyvinvointia – myös auttajien parissa
HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan johtaja Hanna Falk iloitsee ihmisten innosta ja halusta auttaa. Vapaaehtoistoiminta luo vahvaa yhteiskuntaa, hän sanoo.
Vapaaehtoistoiminta rakentaa yhteyksiä ja lisää luottamusta. Se on sosiaalista liimaa. Vaikeina aikoina ihmisten mahdollisuus osallistua ja olla osa yhteisöä ja vahvistaa ihmisten kykyä selviytyä hankalista tilanteista.
– On rohkaisevaa nähdä, että suomalaiset haluavat auttaa toisiaan myös ajassa, jossa epävakaa talous- ja maailmantilanne, kasvava työttömyys ja toimeentulovaikeudet ovat lisänneet huolta ja yksinäisyyden tunnetta, Falk jatkaa.
Falk nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan kaksoisvaikutuksen: sekä apua saavat että sitä antavat hyötyvät kohtaamisista. Esimerkiksi vapaaehtoisen kaverin kanssa aikaa viettävälle seniorille juttuseura on merkityksellinen hetki yksinäisessä viikossa, mutta kokemus on usein hyvin tärkeä myös vapaaehtoiselle: toisen ihmisen kohtaaminen ja auttaminen lisää omaa hyvinvointia.
Vapaaehtoistoiminnalla on tutkitusti hyviä vaikutuksia siihen osallistuville. Vapaaehtoiset kokevat vähemmän yksinäisyyttä ja masennusta ja heidän eliniän odotteensa on pidempi. Toimintaan osallistuvien seniorien toimintakyky pysyy pidempään yllä.
Ei vain yksisuuntaista hyväntekoa, vaan merkityksellisten yhteisöjen luomista
5.12. vietetään YK:n kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Päivä kunnioittaa ihmisiä, jotka antavat aikaansa paremman tulevaisuuden puolesta. Vapaaehtoisten päivä muistuttaa myös, että ratkaisut yhteiskuntien haasteisiin ovat meissä kaikissa: tavallisissa ihmisissä.
HelsinkiMission työ luo ja vahvistaa yhteisöjä, se ei ole vain yksisuuntaista auttamista. Järjestö panostaa vapaaehtoistoiminnan laatuun. Vapaaehtoiset haastatellaan, he saavat tehtäväänsä koulutuksen ja riittävät työkalut. Vapaaehtoiseksi hakevien toiveita kuulaan. Toiminta on koordinoitua, vertaistukea ja työnohjausta järjestetään.
– Ihminen voi olla meillä monessa roolissa: sekä antaa että saada apua. Moni vapaaehtoinen löytää toimintamme kautta samoista asioista kiinnostuneita uusia ystäviä ja kokee saavansa kohtaamisista paljon apua myös omaan yksinäisyyteensä, Falk kuvailee.
HelsinkiMission työn vaikutukset
- HelsinkiMissio kerää lahjoituksia yksinäisyyden vastaiseen työhön. Yksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori mahdollistaa 50 vapaaehtoisen toiminnan ja 3 500 kohtaamista vuodessa.
- HelsinkiMissio toteuttaa vuosittain vapaaehtoisille heidän kokemuksiaan kartoittavan kyselyn. Yli 90 prosenttia vapaaehtoisista kokee toiminnan merkitykselliseksi. Toiminta on monelle vapaaehtoiselle myös pitkäjänteistä: lähes kolmannes oli ollut mukana vähintään viisi vuotta.
- Vuonna 2025 HelsinkiMission toiminta mahdollistaa yli 150 000 yksinäisyyttä vähentävää kohtaamista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Falk
Johtaja, vapaaehtoistoiminta ja yhteisöllinen toiminta
hanna.falk@helsinkimissio.fi
puh. 050 585 7503
Kristiina Backberg
Viestintäpäällikkö
kristiina.backberg@helsinkimissio.fi
puh. 044 733 1544
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii sadan ammattilaisen ja tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. www.helsinkimissio.fi
#Yhdessäyksinäisyysvoitetaan
Lue lisää julkaisijalta HelsinkiMissio
Joulu ilman yksinäisyyttä – HelsinkiMission uusi kotimainen aineeton lahja tuo kuuntelijan vanhukselle26.11.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Uudella Auttava kuulija jouluna vanhukselle -aineettomalla lahjalla voi mahdollistaa apua ikäihmisille joulun yksinäisimpinä hetkinä. HelsinkiMission aineettomat lahjat ovat eettinen ja ekologinen vaihtoehto tavaralahjoille. Niiden avulla voi ilahduttaa läheistä ja auttaa samalla yksinäisyydestä kärsiviä ympäri Suomen.
Samuli ja Venla Edelmann, Suvi Teräsniska, Mikko Kuustonen, Olli Halonen, emma & matilda ja Aliisa Syrjä esiintyvät Joulun tähdet -konsertissa yksinäisyyttä vastaan 2.12.21.11.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Maamme kirkkaimmat tähdet nousevat lavalle hyväntekeväisyyskonsertissa, jonka tuotto menee HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävään työhön. Joulun tähdet -konsertti yksinäisyyttä vastaan tarjoaa paketin musiikkielämyksiä tähtiartistien esittämänä tunnelmallisessa Aleksanterin teatterissa Helsingissä 2.12. klo 19. Konsertti tuo valoa ja lämpöä niille, jotka kaipaavat yhteisöllisyyttä.
HelsinkiMission kampanja puuttuu joulunajan yksinäisyyteen – WHO:n tuore raportti korostaa sosiaalisen hyvinvoinnin merkitystä terveydelle5.11.2025 06:30:00 EET | Tiedote
WHO:n tuore raportti toi keskusteluun sosiaalisen hyvinvoinnin yhtenä tärkeänä osa-alueena ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. HelsinkiMission Hyvässä joukossa kukaan ei jää yksin -kampanja nostaa esiin yhteisön merkitystä ja kerää varoja yksinäisyyden vastaiseen työhön, myös joulun alla.
Suomessa uusi vapaaehtoistoiminnan muoto: perhekaverin syli rauhoittaa vastasyntyneen10.9.2025 09:09:29 EEST | Tiedote
HelsinkiMission ja HUSin kouluttamat vapaaehtoiset perhekaverit toivat Suomeen uuden tavan auttaa – vapaaehtoinen tarjoaa vauvalle sylin ja läheisyyttä vauvan omien vanhempien ollessa estyneitä. Vapaaehtoiset sylittelevät pienimpiä potilaita nyt Vastasyntyneiden osasto L2:lla Jorvin sairaalassa. Osastolla hoidetaan ennenaikaisesti syntyneitä tai sairaalahoitoa vaativia vauvoja.
Resonaari soi -konsertissa 16.9. kaikki soittaa – erityisoppijat nousevat Savoy-teatterin lavalle5.9.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Erityisryhmiin kuuluvat muusikot esiintyvät suurelle yleisölle Resonaari soi -konsertissa 16.9. klo 19. Konsertissa kehitysvammaiset ja muihin erityisryhmiin kuuluvat oppijat nousevat esiin muusikkoina ja taiteilijoina. Konsertti ilmentää 30 vuotta täyttävän Resonaarin musiikkiopiston demokraattisen musiikinopetuksen periaatetta, jonka mukaan kaikki oppivat soittamaan.
