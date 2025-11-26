Yli 500 suomalaista haki syksyllä HelsinkiMission vapaaehtoiseksi – halu auttaa luo toivoa

HelsinkiMission Hyvässä joukossa kukaan ei jää yksin -kampanja on kuluneena syksynä antanut kasvot yksinäisyyden eri muodoille ja kerännyt tukea yksinäisyyden vastaiseen työhön. Kampanja on myös saanut suomalaiset tarjoamaan apuaan ja aikaansa ennätyksellisissä määrin

HelsinkiMission julkisti syyskuussa uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan muodon, jossa koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat Jorvin sairaalassa vastasyntyneelle sylin ja läheisyyttä vauvan omien vanhempien ollessa estyneitä. Sylikaveritoiminnan julkistuksen jälkeen HelsinkiMissio sai ennätykselliset 543 hakemusta vapaaehtoistoimintaan. Tätä voi suhteuttaa siihen, että järjestön toiminnassa on tällä hetkellä yhteensä mukana noin tuhat aktiivista vapaaehtoista.

Vapaaehtoisuus lisää hyvinvointia – myös auttajien parissa

HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan johtaja Hanna Falk iloitsee ihmisten innosta ja halusta auttaa. Vapaaehtoistoiminta luo vahvaa yhteiskuntaa, hän sanoo.

Vapaaehtoistoiminta rakentaa yhteyksiä ja lisää luottamusta. Se on sosiaalista liimaa. Vaikeina aikoina ihmisten mahdollisuus osallistua ja olla osa yhteisöä ja vahvistaa ihmisten kykyä selviytyä hankalista tilanteista.

– On rohkaisevaa nähdä, että suomalaiset haluavat auttaa toisiaan myös ajassa, jossa epävakaa talous- ja maailmantilanne, kasvava työttömyys ja toimeentulovaikeudet ovat lisänneet huolta ja yksinäisyyden tunnetta, Falk jatkaa.

Falk nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan kaksoisvaikutuksen: sekä apua saavat että sitä antavat hyötyvät kohtaamisista. Esimerkiksi vapaaehtoisen kaverin kanssa aikaa viettävälle seniorille juttuseura on merkityksellinen hetki yksinäisessä viikossa, mutta kokemus on usein hyvin tärkeä myös vapaaehtoiselle: toisen ihmisen kohtaaminen ja auttaminen lisää omaa hyvinvointia.

Vapaaehtoistoiminnalla on tutkitusti hyviä vaikutuksia siihen osallistuville. Vapaaehtoiset kokevat vähemmän yksinäisyyttä ja masennusta ja heidän eliniän odotteensa on pidempi. Toimintaan osallistuvien seniorien toimintakyky pysyy pidempään yllä.

Ei vain yksisuuntaista hyväntekoa, vaan merkityksellisten yhteisöjen luomista

5.12. vietetään YK:n kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Päivä kunnioittaa ihmisiä, jotka antavat aikaansa paremman tulevaisuuden puolesta. Vapaaehtoisten päivä muistuttaa myös, että ratkaisut yhteiskuntien haasteisiin ovat meissä kaikissa: tavallisissa ihmisissä.

HelsinkiMission työ luo ja vahvistaa yhteisöjä, se ei ole vain yksisuuntaista auttamista. Järjestö panostaa vapaaehtoistoiminnan laatuun. Vapaaehtoiset haastatellaan, he saavat tehtäväänsä koulutuksen ja riittävät työkalut. Vapaaehtoiseksi hakevien toiveita kuulaan. Toiminta on koordinoitua, vertaistukea ja työnohjausta järjestetään.

– Ihminen voi olla meillä monessa roolissa: sekä antaa että saada apua. Moni vapaaehtoinen löytää toimintamme kautta samoista asioista kiinnostuneita uusia ystäviä ja kokee saavansa kohtaamisista paljon apua myös omaan yksinäisyyteensä, Falk kuvailee.

HelsinkiMission työn vaikutukset

