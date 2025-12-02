KORJATTU LIITE: Tärkeissä töissä -gaala nostaa esiin vuoden innostavimmat kehittämisteot kunnista ja hyvinvointialueilta
Kuntien ja hyvinvointialueiden työtä kehitetään vauhdilla. Monipuolisia eri alojen kehittämistekoja palkitaan tiistaina 2.12. Tärkeissä töissä -gaalassa Helsingin Kulttuurikasarmilla. Median edustajat ovat tervetulleita gaalaan. Tiedotteessa on 2.12. korjattu liitetiedostoa.
Tiedotteen liitteenä olevassa palkittujen listassa oli virheellinen teksti kahden Kangasalan kaupungin opetusalaa koskevan kehittämisteon kohdalla (s. 9, merkitty sinisellä). Virheet on korjattu 2.12.2025.
Tiukasta taloustilanteesta huolimatta, ja juuri siksi, julkisen alan kehittämistyö on nyt erityisen tärkeää. Onnistuneet uudistukset parantavat palveluiden laatua, tehostavat toimintaa ja vahvistavat arjen sujuvuutta. Tärkeissä töissä -gaalassa palkitaan 2.12. monipuolisia, eri ammattialojen kehittämistekoja kunta-alalta, hyvinvointialueilta sekä niiden omistamista yrityksistä.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja alan pääsopijajärjestöjen yhteinen Tekojen tori -kampanja keräsi tänä syksynä runsaasti uusia kehittämisen kuvauksia Tekojen tori -sivustolle. Yhteensä kampanja sai kokoon 265 uutta kehittämistekoa 65 organisaatiosta.
– Tämä määrä kertoo valtavasta osaamisesta, rohkeudesta kokeilla uutta ja ennen kaikkea yhdessä tekemisestä, sanoo kehittämispäällikkö Anna-Mari Jaanu.
Vuoden innostavimmat organisaatiot: Kangasalan kaupunki ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Gaalassa palkitaan myös innostavimmat kehittäjät, eli organisaatiot, jotka ovat onnistuneet luomaan erityisen kipinän kehittämiseen. Tänä vuonna palkinnon saavat Kangasalan kaupunki ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Kangasalta saatiin 27 ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta 23 uutta kehittämistekoa.
– Kangasalla kehittämistä on tehty laajasti eri palvelualoilla. Tekojen torille on kuvattu pienempiä ja suurempia arjen innovaatioita ja toimintatapojen uudistamista, esimerkiksi palvelujen sujuvoittamista digitalisaation avulla. Kanta-Hämeessä puolestaan on keskitytty esimerkiksi yhteistyön ja tiedon kulun vahvistamiseen sekä uusien prosessien ja toimintamallien kehittämiseen eri asiakasryhmille, Jaanu kertoo.
Kaikkiaan kampanjaan osallistui 40 kuntaa tai kuntayhtymää ja 16 hyvinvointialuetta.
Hyvinvointialueilta julkaistiin yhteensä 82 kehittämistekoa ja kunnista ja kuntayhtymistä 168 tekoa. Mukana on myös yhdeksän kuntien ja hyvinvointialueiden omistamaa yritystä, joilta saatiin yhdeksän kehittämiskuvausta.
Sote-tilannekeskus vähentää päivystyskuormaa Pirkanmaalla
Tänä vuonna monella palvelualalla korostuivat uudet prosessit ja keinot tuottaa palveluja, digitalisaation hyödyntäminen sekä esihenkilötyön, viestinnän ja hr-toimintojen kehittäminen.
Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialueelta palkittavaksi valittu sote-tilannekeskus on esimerkki kehittämisestä, joka tuottaa merkittäviä vaikutuksia sosiaali- ja terveysalalle.
– Tilannekeskus perustettiin helpottamaan akuuttien tilanteiden hallintaa ja vähentämään päivystyskuormaa. Yhteistyö ensihoidon, kotisairaalan ja sosiaalipalvelujen välillä tehostui, päivystyskäynnit vähenivät ja potilasturvallisuus parani. Samalla henkilöstön työkuorma tasapainottui, kertoo Jaanu.
Työhyvinvoinnin kehittämisessä palkittavaksi valittiin muun muassa Limingan, Iin, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteinen “Työntekijöille tukea työhyvinvointiin myös naisterveyden haasteissa”. Kuntien yhteinen kehittämistyö vahvistaa työntekijöiden työkykyä erityisesti naisterveyden, aivoterveyden ja liikunnan näkökulmista. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja, jotka lisäävät tietoisuutta naistyypillisistä oireista, vähentävät häveliäisyyttä ja tiivistävät yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.
Gaalassa palkitaan yhteensä 49 kehittämistekoa
Tämän vuoden Tärkeissä töissä -gaalassa palkitaan 49 kehittämistekoa eri toimialoilta ja teemoista. Palkittavat teot osoittavat, kuinka monipuolista ja vaikuttavaa kehittämistyötä kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään.
Kaikki palkittavat kehittämisteot löytyvät tiedotteen liitteestä.
Tärkeissä töissä on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn, Julkisen alan unionin JAU:n ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestön Sote ry:n yhteinen työelämän kehittämisen alusta.
Tärkeissä töissä -gaala nostaa esiin vuoden innostavimmat kehittämisteot kunnista ja hyvinvointialueilta2.12.2025
