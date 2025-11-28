TAMKissa henkilöstö voi hyvin - työhyvinvointi on parantunut merkittävästi uudistusten myötä

Luottamus johtoon on vahvistunut ja Johtamisindeksi, joka kertoo johtamisen laadusta työntekijöiden kokeman arvostuksen, luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden kautta, on noussut merkittävästi. Henkilöstön sitoutumisindeksi on kohonnut korkeaksi.

– Tämä hieno kehitys syntyy ennen kaikkea siitä, miten jokainen meistä rakentaa arjen kohtaamisissa TAMKin yhteistä hyvää. Kun toimimme yhdessä ja kuuntelemme toisiamme, syntyy yhteisö, joka voi hyvin ja kehittyy jatkuvasti, rehtori Mika Hannula toteaa positiivisesta muutoksesta tyytyväisenä.

Tutkimukseen vastasi 80 prosenttia TAMKin henkilöstöstä ja sen toteutti toista vuotta peräkkäin Eezy Flow oy marraskuussa 2025. Tutkimuskysymykset perustuvat PeoplePower®-malliin, jonka avulla TAMKin tuloksia verrataan laajaan ammattikorkeakoulujen vertailuaineistoon.

Laajat kehittämistoimet tuottivat tulosta

TAMKissa tunnistettiin ja toteutettiin vuoden 2024 henkilöstötutkimuksen jälkeen useita kehittämistoimia, jotka kohdistuivat erityisesti johtamiskulttuuriin, toimintakulttuuriin ja työnantajakuvaan. Toimenpiteisiin sisältyi muun muassa:

esihenkilöiden valmennuksia ja coachingia

johdon 360-arviointi

työkuormitusta keventäviä toimia ja lisärekrytointeja

perehdytyskäytäntöjen ja osaamisen kehittämisen vahvistamista

työyhteisön yhteishenkeä tukevia TAMK United -toimintoja ja

henkilöstön osallistamista yhteiseen keskusteluun hyvän hallinnon eettisistä periaatteista sekä TAMKin arvoista.

Tutkimuksen mukaan näiden tehtyjen toimenpiteiden tuloksena luottamus johtoon, kokemus arvostuksesta ja tyytyväisyys muutosten toteuttamiseen ovat vahvistuneet merkittävästi. Myös kokemus yhdenvertaisuudesta ja vastuullisuudesta on parantunut.