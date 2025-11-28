Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMKissa henkilöstö voi hyvin - työhyvinvointi on parantunut merkittävästi uudistusten myötä

Tampereen ammattikorkeakoulun vuoden 2025 henkilöstötutkimus osoittaa, että työhyvinvointi TAMKissa on noussut selkeästi viime vuodesta ja on nyt ammattikorkeakoulujen keskitasoa korkeammalla kaikilla keskeisillä mittareilla. Myönteistä kehitystä näkyy erityisesti sitoutumisen, johtamisen, suorituskyvyn ja omistautuneisuuden indekseissä.

Luottamus johtoon on vahvistunut ja Johtamisindeksi, joka kertoo johtamisen laadusta työntekijöiden kokeman arvostuksen, luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden kautta, on noussut merkittävästi. Henkilöstön sitoutumisindeksi on kohonnut korkeaksi.

– Tämä hieno kehitys syntyy ennen kaikkea siitä, miten jokainen meistä rakentaa arjen kohtaamisissa TAMKin yhteistä hyvää. Kun toimimme yhdessä ja kuuntelemme toisiamme, syntyy yhteisö, joka voi hyvin ja kehittyy jatkuvasti, rehtori Mika Hannula toteaa positiivisesta muutoksesta tyytyväisenä.

Tutkimukseen vastasi 80 prosenttia TAMKin henkilöstöstä ja sen toteutti toista vuotta peräkkäin Eezy Flow oy marraskuussa 2025. Tutkimuskysymykset perustuvat PeoplePower®-malliin, jonka avulla TAMKin tuloksia verrataan laajaan ammattikorkeakoulujen vertailuaineistoon.

Laajat kehittämistoimet tuottivat tulosta

TAMKissa tunnistettiin ja toteutettiin vuoden 2024 henkilöstötutkimuksen jälkeen useita kehittämistoimia, jotka kohdistuivat erityisesti johtamiskulttuuriin, toimintakulttuuriin ja työnantajakuvaan. Toimenpiteisiin sisältyi muun muassa:

  • esihenkilöiden valmennuksia ja coachingia
  • johdon 360-arviointi
  • työkuormitusta keventäviä toimia ja lisärekrytointeja
  • perehdytyskäytäntöjen ja osaamisen kehittämisen vahvistamista
  • työyhteisön yhteishenkeä tukevia TAMK United -toimintoja ja
  • henkilöstön osallistamista yhteiseen keskusteluun hyvän hallinnon eettisistä periaatteista sekä TAMKin arvoista.

Tutkimuksen mukaan näiden tehtyjen toimenpiteiden tuloksena luottamus johtoon, kokemus arvostuksesta ja tyytyväisyys muutosten toteuttamiseen ovat vahvistuneet merkittävästi. Myös kokemus yhdenvertaisuudesta ja vastuullisuudesta on parantunut. 

Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 10 000 opiskelijaa ja vakituista henkilöstöä noin 700.

