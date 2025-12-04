Väitös: Avain onnistuneeseen draamatyöskentelyyn on oppilasta arvostavassa kohtaamisessa

Draamaopettajan ja oppilaan pedagogista kohtaamista väitöskirjassaan tarkastelleen Junttilan tutkimus osoitti opettajan toiminnalla olevan yllättävän paljon merkitystä sille, miten turvallinen toiminta mahdollistuu ja saadaan suotuisia oppimistuloksia. Junttila tutki draamakasvatusta kahdessa erilaisessa viitekehyksessä, 3.–4. -luokkalaisille suunnatussa lukuteatteritoiminnassa ja teatterin lukiodiplomin arvioinnissa.

”Draamatyöskentelyyn osallistuminen vaatii paljon kaikilta osapuolilta. Se edellyttää esimerkiksi tunteiden sietämistä, herkkävaistoista läsnäoloa ja taitoa lukea toisia ihmisiä”, Junttila sanoo.

Hänen mukaansa paljon riippuu nimenomaan opettajan tavasta kohdata oppilaat.

”Pedagoginen kohtaaminen on molemminpuolista, arvostavaa näkemistä, kuuntelemista ja ymmärtämistä, jossa persoonat ja persoonallisuudet tulevat hyväksytyiksi kaikin puolin sellaisina kuin ovat. Opettajan on valtapositiostaan käsin huolehdittava siitä, että kohtaaminen mahdollistuu – se ei ole oppilaan tehtävä”, Junttila määrittelee.

Kukkaan puhkeamisia ja pettymyksiä

Junttilan tutkima lukusujuvuuden tukemisen muoto, lukuteatteri, osoittautui menetelmäksi, josta ikätasoistaan hitaammin lukevat oppilaat pitivät valtavasti. Menetelmä itsessään ei ole tae onnistumiselle, vaan merkityksellisintä on se, miten opettaja ohjaa lukuteatteritoimintaa.

”Oppilaiden tahdin ja tarpeiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen oppilasta kunnioittaen oli avainasemassa oppilaiden kukkaan puhkeamisessa”, Junttila kuvaa.

Kun Junttila tutki teatterin lukiodiplomin arviointikeskustelun onnistumista, hän havaitsi, että myös siinä on kyse kunnioittavasta kohtaamisesta. Lukiolaisille merkityksellisiä kokemuksia olivat dialogisena pidetyt kohtaamiset, joissa arvioijat näkivät tarkasti opiskelijan osaamisen ja haastoivat kehittymään entisestään. Pelkkiin kehuihin petyttiin.

Opettajien näkemyksissä korostuivat samanlaiset aiheet. Teatterin lukiodiplomia arvioineet opettajat arvostivat dialogista otetta arviointikeskusteluissa. Junttilan yllätti se, miten suuressa osassa opettajat näkivät opiskelijoiden osuuden arviointikeskustelun onnistumisessa.

”On selvää, että teatterin ja ylipäätään taito- ja taideaineiden arviointiosaamista tulee kehittää niin opettajankoulutuksessa kuin opettajien täydennyskoulutuksessa. Erityisen tärkeää tämä on pian käyttöön otettavan taito- ja taideaineen ylioppilaskokeen kannalta”, Junttila summaa.

Tutkimusta on rahoittanut Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

Enni Junttilan taidekasvatuksen väitöskirjan ”Opettajan ja oppilaan pedagoginen kohtaaminen draamatyöskentelyn luokka-huone- ja arviointitilanteissa” tarkastustilaisuus järjestetään 13.12.2025 klo 12 Jyväskylän yliopistossa. Väitöstilaisuutta voi seurata salissa H320 tai verkkovälitteisesti. Vastaväittäjänä toimii vanhempi yliopistonlehtori, TaT Tiina Pusa (Aalto-yliopisto) ja kustoksena tutkimuskoordinaattori, FT Tarja Pääjoki (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöstä voi seurata Moniviestimessä.

Väitöskirja on vapaasti luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.