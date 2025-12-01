V*tun vaihdevuodet on kuin pari viinilasia hörpännyt paras kaveri, joka kertoo suoraan miltä tuntuu kehossa, mielessä, makuuhuoneessa ja ihmissuhteissa

Tämän suorapuheisen muutosoppaan avulla selviät vaihdevuosista kunnialla, ja huomaat, ettet todellakaan ole yksin!

Kirjan sivuilla ääneen pääsevät Anin ja Tiian lisäksi kymmenet kohtalotoverit. Vaihdevuosien muutoksista kehossa ja mielessä kertovat myös 12 asiantuntijaa aivotutkijasta gynekologeihin.

Kirja selittää auki kaikki yllätykset, liittyivätpä ne hampaisiin, hiuksiin, hajuihin tai kuumiin aaltoihin. Mukana on myös tekijöiden parhaat vinkit, Tiian ja Anin vaihdevuosiaikajanat sekä oireiden check list.

“Jotkut kokemukset, kuten tuttavallisesti ”perseruveksi” kutsumamme ihottuma takapuolessa tai moninaiset yhtäkkiä ilmaantuvat hajut, tuntuivat kiusallisilta kirjoittaa, mutta emme aio säästellä itseämme nyt, kun meillä on huomiosi”, tekijät kommentoivat.

Teos on paitsi syvän henkilökohtainen, myös yhteiskunnallinen:

“Mitä syvemmälle sukelsimme kirjamme aiheeseen, sitä kiukkuisemmiksi ja hämmentyneemmiksi tulimme. Pöyristyimme aina uuden faktan löytäessämme siitä, miten vähän meille elämän eri vaiheissa on kerrottu tästä elämänmuutoksesta, jonka jokainen onnekas keski-ikään asti elävä munasarjojen kanssa syntynyt ihminen kohtaa”, kirjoittajat toteavat.

Ani Kellomäki (s.1976) on toimittaja, antropologi ja tietokirjailija. Tiia Koivusalo (s.1968) on somevaikuttaja, jonka aiheisiin kuuluvat ikäsyrjinnän vastustaminen ja vaihdevuositietoisuuden lisääminen.

V*tun vaihdevuodet – Suorapuheinen selviytymisopas muutokseen ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Ella Pyhältön ja tekijöiden itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 29.12.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi