V*tun vaihdevuodet on kuin pari viinilasia hörpännyt paras kaveri, joka kertoo suoraan miltä tuntuu kehossa, mielessä, makuuhuoneessa ja ihmissuhteissa
Ani Kellomäki ja Tiia Koivusalo kuvailevat uutuuskirjassaan V*tun vaihdevuodet rehellisesti, konstailematta ja hersyvällä huumorilla sitä, mitä elämä on erilaisten vaihdevuosien mukanaan tuomien muutosten keskellä.
Tämän suorapuheisen muutosoppaan avulla selviät vaihdevuosista kunnialla, ja huomaat, ettet todellakaan ole yksin!
Kirjan sivuilla ääneen pääsevät Anin ja Tiian lisäksi kymmenet kohtalotoverit. Vaihdevuosien muutoksista kehossa ja mielessä kertovat myös 12 asiantuntijaa aivotutkijasta gynekologeihin.
Kirja selittää auki kaikki yllätykset, liittyivätpä ne hampaisiin, hiuksiin, hajuihin tai kuumiin aaltoihin. Mukana on myös tekijöiden parhaat vinkit, Tiian ja Anin vaihdevuosiaikajanat sekä oireiden check list.
“Jotkut kokemukset, kuten tuttavallisesti ”perseruveksi” kutsumamme ihottuma takapuolessa tai moninaiset yhtäkkiä ilmaantuvat hajut, tuntuivat kiusallisilta kirjoittaa, mutta emme aio säästellä itseämme nyt, kun meillä on huomiosi”, tekijät kommentoivat.
Teos on paitsi syvän henkilökohtainen, myös yhteiskunnallinen:
“Mitä syvemmälle sukelsimme kirjamme aiheeseen, sitä kiukkuisemmiksi ja hämmentyneemmiksi tulimme. Pöyristyimme aina uuden faktan löytäessämme siitä, miten vähän meille elämän eri vaiheissa on kerrottu tästä elämänmuutoksesta, jonka jokainen onnekas keski-ikään asti elävä munasarjojen kanssa syntynyt ihminen kohtaa”, kirjoittajat toteavat.
Ani Kellomäki (s.1976) on toimittaja, antropologi ja tietokirjailija. Tiia Koivusalo (s.1968) on somevaikuttaja, jonka aiheisiin kuuluvat ikäsyrjinnän vastustaminen ja vaihdevuositietoisuuden lisääminen.
V*tun vaihdevuodet – Suorapuheinen selviytymisopas muutokseen ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Ella Pyhältön ja tekijöiden itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 29.12.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Jakob Martin Stridin palkittu mestariteos Ihmeellinen bussi viimein suomeksi1.12.2025 10:43:48 EET | Tiedote
Tanskalaiskuvittajan eeppinen kertomus mielikuvituksen ja yhteishengen tärkeydestä palkittiin viime vuonna Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnolla.
Kaarina Griffithsin Murha Tunturissa ja Suviyön surma julkaistaan kääntökirjana samoissa kansissa27.11.2025 13:05:32 EET | Tiedote
Joulunaika on hyvä aloittaa tupladekkarin parissa. Kaarina Griffithsin aiemmin äänikirjoina julkaistut teokset Murha tunturissa ja Suviyön surma tarjoavat pimeään vuodenaikaan yllätyksiä ja koukuttavaa jännitystä.
MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan lifestyle-pressiin kuulemaan kevään ihanista uutuuskirjoista 26.11.25.11.2025 08:33:00 EET | Tiedote
Otavan kustantamoperheen kevään lifestyle-pressi kokoaa yhteen hyvinvoinnin ja hyvänmielen kaunokirjojen ajankohtaisimmat tekijät. Tule kuulemaan kirjailijoiden esittelyt kevään kiinnostavimmista uutuuksista! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Otava tukee ekaluokkalaisten lukemisen iloa ja oppimista lahjoittamalla kattavan lukupaketin kaikille Tähtietsivät-aapisen käyttöönsä ottaville luokille20.11.2025 12:40:05 EET | Tiedote
Otava lahjoittaa keväällä 2026 runsaan ja monipuolisen lukupaketin kaikille ensimmäisille luokille, jotka ottavat käyttöönsä uuden Tähtietsivät-aapisen. Lahjoituksen tavoitteena on edistää lasten lukemaan oppimista ja innostaa heitä kirjojen pariin.
Tervetuloa Otavan lifestyle-pressiin kuulemaan kevään ihanista uutuuskirjoista17.11.2025 09:48:58 EET | Tiedote
Otavan kustantamoperheen kevään lifestyle-pressi kokoaa yhteen hyvinvoinnin ja hyvänmielen kaunokirjojen ajankohtaisimmat tekijät. Tule kuulemaan kirjailijoiden esittelyt kevään kiinnostavimmista uutuuksista! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme