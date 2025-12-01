Pohjoismainen luonto on valttia myös musiikkivideoissa
Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Aarhusin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet uuden kattavan tutkimuksen pohjoismaisesta musiikkivideosta genrenä. Teoksessa analysoidaan muun muassa Björkin klassikoita, joista löytyy yhä uutta sanottavaa.
Pohjoismaisista musiikkivideoista on aikaisemmin ollut olemassa vain kourallinen tutkimusta, mutta nyt asiaan on tullut muutos uuden Nordic Music Videos -kirjan myötä.
Teoksen ovat toimittaneet Åbo Akademin tutkijatohtori Anna-Elena Pääkkölä, Aarhusin yliopiston mediatutkija ja yliopistolehtori Mathias Bonde Korsgaard sekä Turun yliopiston musiikkitieteen professori John Richardson.
Kirjan idea nousi Pääkkölän ensimmäisestä Suomen Akatemian rahoittamasta projektista, joka käsitteli pohjoismaisten naisten musiikkivideoita.
– Hyvin pian kävi ilmi, että aiheesta on olemassa vain hajanaisia tutkimusartikkeleita. Islantilaisesta Björkistä on tehty paljonkin tutkimusta, mutta meiltä luulisi löytyvän muitakin artisteja, Pääkkölä sanoo.
Pääkkölän luku uutuusteoksessa käsittelee pohjoismaisten naisten kuvauksia seksuaalisuudesta sekä paljaan ihon pohjoismaisia merkityksiä.
– Meitä pidetään maailmalla jotenkin luonnonlapsina, mitä alastomuuteen tulee. Onhan se saunakulttuurin kautta osittain totta. Mutta tulin artikkelissani siihen tulokseen, että meillä musiikkivideoissa ei kauheasti nakuilla – ja jos nakuillaan, niin oletetaan, että katsoja osaa ottaa alastomuuden luonnollisena eikä seksuaalisena.
Pääkkölä pohtii artikkelissaan myös sitä, saavatko ei-valkoiset artistit näyttää Pohjoismaissa paljasta pintaa, vai onko se pelkästään valkoisten naisten oikeus.
Turun ylipiston Hanna-Mari Riihimäen luku analysoi Vesalan musiikkivideoa Mul ei oo lapsuudensankarii (ohj. Viivi Huuska).
– Siinä määritellään uudestaan suomalaisten tyttöjen kokemusmaailmaa niin, että se heijastaa nykypäivän kerrostumia ja naisten toimijuutta, Riihimäki sanoo.
Maailman huonoin musiikkivideo ja Björkin klassikot
Teos käsittelee lyhyesti musiikkivideoiden historian Pohjoismaissa. Artisteista mukana on klassikoita, kuten ABBA, A-ha ja Björk, sekä modernimpia artisteja, muun muassa KAJ, Tove Lo, Sigur Rós ja Aurora.
Kirjassa on omistettu luvut esimerkiksi suomenruotsalaisille musiikkivideoille ja norjalaiselle hiphopille sekä Euroviisuissa taannoin shokeeranneelle islantilaiselle Hatari-yhtyeelle.
Suomalaisia musiikkivideoita edustavat muun muassa Paha Matami, Aarne Alligaattori, HIM, Bomfunk MC’s ja Anna Hanski. Mukana on myös maailman huonoimmaksi äänestetty musiikkivideo, Dannyn ja Armin Love me tender.
Musiikkivideon rajapinnat ovat esillä kautta kirjan. Turun yliopiston Kaapo Huttunen käsittelee luvussaan nordic noir -dekkareiden alkumontaaseja.
– Ne ammentavat musiikkivideoiden esteettisestä maailmasta ja muodostavat pohjoismaalaisuuden kiteytymiä.
Moni pohjoismainen artisti käyttää tietoisesti romanttista ympäristöä erottuakseen maailmalla.
Yksi kirjan luvuista on omistettu kokonaan Björkin Vulnicura-albumin videoille.
– Ei tällaista kirjaa voi tehdä ilman, että puhutaan Björkistä. Kirjoittamani luku käsittelee erästä käännekohtaa tämän artistin uralla. Videoilla Björkin tuttu kokeellisuus ja naamioleikki yhdistyvät kipeään omakerronnallisuuteen muodostaen vakuuttavan kokonaisuuteen, Richardson sanoo.
Nordic Music Videos (Routledge 2026) julkaistaan perjantaina 5. joulukuuta klo 10.30 Turun yliopistolla. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä. Teos on osittain vapaasti luettavissa verkossa.
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
