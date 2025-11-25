Kuuden maan ydinturvallisuusviranomaiset harjoittelivat SMR:n turvallisuusarviointia
Säteilyturvakeskus on mukana yhteistyössä, jossa eri maiden ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat yhdessä suunnitteluvaiheessa olevan pienydinvoimalaitoksen turvallisuutta. Projektin loppuraportti on juuri julkaistu. Suomalaisille yhteistyö antoi eväitä myös kotimaisen ydinturvallisuussäännöstön uudistamiseen.
Ranskalaisten aloitteesta perustetussa projektissa kuuden maan ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat ranskalaisen Eléctricite de Francen (EDF) tytäryhtiön NUWARDin SMR-reaktoriinsa suunnittelemia turvallisuusratkaisuja.
Säteilyturvakeskuksen (STUK) lisäksi työhön osallistuivat ydinturvallisuusviranomaiset ASNR Ranskasta, SÚJB Tshekistä, ANVS Alankomaista, SSM Ruotsista ja PAA Puolasta. Marraskuusta 2023 marraskuuhun 2025 kestänyt projekti oli jatkoa arvioinnin ensimmäiselle vaiheelle, jossa olivat mukana Ranskan, Suomen ja Tšekin viranomaiset.
”Kaikki mukana olleet saavat tästä projektista oppia, kuinka turvallisuusarviointeja voidaan käytännössä tehdä yhdessä”, toteaa projektipäällikkö, STUKin johtava asiantuntija Eero Virtanen. ”Projektin kuluessa myös näki, kuinka turvallisuusvaatimusten erilaiset tulkinnat ohjaavat ydinreaktorin lopullista suunnittelua.”
Samaan aikaan projektin kanssa Suomessa on uudistettu ydinenergialakia. STUK on kirjoittanut lakia täsmentäviä uusia määräyksiä, joita ydinvoimayhtiöiden on noudatettava. Tähän työhön on projekti antanut arvokasta oppia.
Projektissa ei pyritty harmonisoimaan eri maiden vaatimuksia tai lupakäytäntöjä. Projektin loppuraportissa kuitenkin todetaan, että turvallisuuskysymysten yhteinen pohtiminen voi sujuvoittaa eri maiden lupaprosesseja. Laitosten turvallisuus pystytään mahdollisesti arvioimaan vähemmällä vaivalla kuin tapauksessa, jossa kukin viranomainen toimii pelkästään omista lähtökohdistaan.
Projektipäällikkö Eero Virtanen toteaa, että oli oikein hyvä, että pienydinvoimalan turvallisuutta tuli hankkeen toisessa vaiheessa pohtimaan lisää viranomaisia. ”Pääsimme näin tutustumaan useampien maiden vaatimuksiin ja erityisesti vaatimusten taustoihin sekä eri maiden tapoihin soveltaa vaatimuksia käytäntöön.”
Arviointiprojektin ensimmäisen vaiheen jälkeen NUVWARD-yhtiö muutti laitoksen suunnittelua merkittävästi. Eero Virtanen huomauttaa, että suunnittelun muutos ei johtunut viranomaisten tekemästä arviosta. Hänen mukaansa on kuitenkin tyydyttävää huomata, kuinka hyvin yhtiö myös otti viranomaisilta saamansa palautteen huomioon.
Linkki raporttiin: NUWARD Joint Early Review – Closure Report Phase 2 : Main lessons learned from the phase 2 of the Nuward JER – Regulators’ perspectives
Yhteyshenkilöt
Eero VirtanenJohtava asiantuntijaSäteilyturvakeskusPuh:09 759 88 330
MediapalveluPuh:010 850 4761
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
