Kuuden maan ydinturvallisuusviranomaiset harjoittelivat SMR:n turvallisuusarviointia

Ranskalaisten aloitteesta perustetussa projektissa kuuden maan ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat ranskalaisen Eléctricite de Francen (EDF) tytäryhtiön NUWARDin SMR-reaktoriinsa suunnittelemia turvallisuusratkaisuja.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) lisäksi työhön osallistuivat ydinturvallisuusviranomaiset ASNR Ranskasta, SÚJB Tshekistä, ANVS Alankomaista, SSM Ruotsista ja PAA Puolasta. Marraskuusta 2023 marraskuuhun 2025 kestänyt projekti oli jatkoa arvioinnin ensimmäiselle vaiheelle, jossa olivat mukana Ranskan, Suomen ja Tšekin viranomaiset.

”Kaikki mukana olleet saavat tästä projektista oppia, kuinka turvallisuusarviointeja voidaan käytännössä tehdä yhdessä”, toteaa projektipäällikkö, STUKin johtava asiantuntija Eero Virtanen. ”Projektin kuluessa myös näki, kuinka turvallisuusvaatimusten erilaiset tulkinnat ohjaavat ydinreaktorin lopullista suunnittelua.”

Samaan aikaan projektin kanssa Suomessa on uudistettu ydinenergialakia. STUK on kirjoittanut lakia täsmentäviä uusia määräyksiä, joita ydinvoimayhtiöiden on noudatettava. Tähän työhön on projekti antanut arvokasta oppia.

Projektissa ei pyritty harmonisoimaan eri maiden vaatimuksia tai lupakäytäntöjä. Projektin loppuraportissa kuitenkin todetaan, että turvallisuuskysymysten yhteinen pohtiminen voi sujuvoittaa eri maiden lupaprosesseja. Laitosten turvallisuus pystytään mahdollisesti arvioimaan vähemmällä vaivalla kuin tapauksessa, jossa kukin viranomainen toimii pelkästään omista lähtökohdistaan.

Projektipäällikkö Eero Virtanen toteaa, että oli oikein hyvä, että pienydinvoimalan turvallisuutta tuli hankkeen toisessa vaiheessa pohtimaan lisää viranomaisia. ”Pääsimme näin tutustumaan useampien maiden vaatimuksiin ja erityisesti vaatimusten taustoihin sekä eri maiden tapoihin soveltaa vaatimuksia käytäntöön.”

Arviointiprojektin ensimmäisen vaiheen jälkeen NUVWARD-yhtiö muutti laitoksen suunnittelua merkittävästi. Eero Virtanen huomauttaa, että suunnittelun muutos ei johtunut viranomaisten tekemästä arviosta. Hänen mukaansa on kuitenkin tyydyttävää huomata, kuinka hyvin yhtiö myös otti viranomaisilta saamansa palautteen huomioon.

Linkki raporttiin: NUWARD Joint Early Review – Closure Report Phase 2 : Main lessons learned from the phase 2 of the Nuward JER – Regulators’ perspectives