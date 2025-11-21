Sanna Kärkkäinen on Vuoden naisjohtaja 2025

Puoliväliriihessä huolina sähkön verotus ja henkilöjunaliikenne 17.4.2025 12:21:02 EEST | Tiedote

Hallitus kokoontuu pääsiäisen jälkeen puoliväliriiheen. Hallitus on jo ilmoittanut suunnitelmastaan siirtää kaivokset ja datakeskukset korkeampaan sähköveroluokkaan kuin muu teollisuus. Lapin kauppakamari huomauttaa, että kasvun pohjaa ei saa heikentää elinkeinoelämään kohdistuvilla veronkorotuksilla.