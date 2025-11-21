Sanna Kärkkäinen on Vuoden naisjohtaja 2025
Vuoden naisjohtaja -palkinnolla haluttiin erityisesti huomioida matkailun edistämisen pitkäjänteistä kehittämistyötä.
Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen työ Rovaniemen matkailun edistämiseksi on ollut näkyvää.
"Johtajana hän on rautainen ammattilainen, joka on pistänyt persoonansa peliin matkailun hyväksi. Työssä näkyy esimerkillisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen sekä vahvan aluebrändin luominen", toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.
Kärkkäinen on ollut johtajana myrskyisänä aikana, jolloin alueorganisaation roolia ja rahoitusta on muutettu. Matkailun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii pitkän aikavälin panostuksia. Rahoituksen ja toiminnan kriittisessä muutoksessa Kärkkäinen on luotsannut organisaatiotaan kohti uutta matkailun aikakautta.
"Olen ylpeä siitä työstä, jota Kärkkäinen on tehnyt muutosten ja matkailun vahvan kasvun aikakautena", jatkaa Ansala.
Naisjohtajaverkosto ja Vuoden naisjohtaja -palkinto
- Lapin kauppakamarin naisjohtajaverkosto on perustettu vuonna 2022.
- Verkostolla halutaan tukea ja edistää naisjohtajuutta Lapin alueella.
- Vuoden naisjohtaja -palkinnon avulla halutaan nostaa esille naisjohtajia.
- Palkinto myönnetään esimerkillisestä johtajuudesta ja menestyksestä omalla uralla.
- Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja päättää palkinnon myöntämisestä.
Aikaisemmin palkitut ja palkitsemisperusteet
2023: Tanja Joona – ansiot ulkopuolisessa kilpaillussa tutkimusrahoituksessa
2024: Noora Ahola – kansainvälisen pörssiyhtiön toimitusjohtajuus
Yhteyshenkilöt
Liisa AnsalaToimitusjohtajaLapin kauppakamariPuh:044 577 7514liisa.ansala@chamber.fi
