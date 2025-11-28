SDP:n Joona Räsänen: Orpon-Purran työttömyyshallitus jättää karmean perinnön seuraavalle hallitukselle
-Orpon-Purran työttömyyshallituksen tulostaulu näyttää karmealta. Viime viikolla saimme kuulla, että EU:n komissio esittää Suomen liiallisen alijäämän menettelyyn ja tänään saatiin tiedot, että konkurssien määrä nousee jälleen uuteen ennätykseen ja Suomesta tullut työttömyydessä Euroopan kärkimaita. Hallitus on jättämässä karmean perinnön seuraajalleen, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Tänään tulivat Eurostatin tuoreimmat työllisyystilastot, jotka vahvistavat, että Suomessa työttömyys on jämähtänyt toiseksi korkeimmalle tasolle kaikista EU-maista. Aamulla saimme lukea myös, että konkurssit ovat jälleen kivunneet tänä vuonna uuteen ennätykseensä.
- Työttömyyshallituksen politiikan suuntaa on pakko muuttaa. Nyt pitää vahvistaa ihmisten ja yritysten luottamusta tulevaan. Veronkevennykset on kohdistettava tavallisille suomalaisille, osa-aikatyötä kannusteita on parannettava palauttamalla sosiaaliturvan suojaosat, pienempien yritysten tilannetta on helpotettava kasvattamalla kotitalousvähennystä ja nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa sekä investointeja vauhditettava laajentamalla vihreiden investointien verohyvitystä, Räsänen jatkaa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Kim Berg vaatii kaikille hyvinvointialueille lisäaikaa ja rahoitusmallin uudistusta28.11.2025 15:46:39 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kim Berg näkee hyvänä, että hallitus on viimein suostunut antamaan lisäaikaa hyvinvointialueiden alijäämien kattamiseen, mutta ei ymmärrä miksi lisäaikaa myönnetään edelleen vain osalle alueista.
SDP:n Tuppurainen viikonvaihteessa Münchenin Turvallisuuskonferenssin kokoukseen28.11.2025 14:50:51 EET | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssin (MSC) Elmaun strategiaretriittiin Saksan Baijerissa 31.11.-2.12. Tuppurainen on kutsuttu osallistumaan tilaisuuteen nyt neljättä kertaa.
SDP:n Matias Mäkynen: Hyvinvointialueiden irtisanomiset on peruttava27.11.2025 17:40:54 EET | Tiedote
Kunta- ja alueministeri Ikonen kertoi torstaina Helsingin Sanomille, että hyvinvointialueille annetaan lisäaikaa taloutensa tasapainottamiseen. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kiittää hallituksen järkiintymistä asiassa ja vetoaa nyt alueisiin, että ne käyttäisivät mahdollisuuden ja välttäisivät vahingolliset päätökset.
Puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Reserviläisten osaaminen saatava joustavammin käyttöön muuttuneessa turvallisuusympäristössä27.11.2025 12:47:32 EET | Tiedote
Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asevelvollisuuden ja reserviin kuulumisen yläikäraja nostetaan nykyisestä 60 vuodesta 65 vuoteen. Puolustusvaliokunta sai tänään valmiiksi yksimielisen mietintönsä reservin yläikärajan nostamista koskevasta lakiesityksestä. Valiokunnan sosialidemokraattiset jäsenet, kansanedustajat Mika Kari, Riitta Kaarisalo, Jani Kokko ja Paula Werning pitävät tärkeänä, että jo pitkään tarpeellisena pidetty ja toivottu muutos etenee.
Oppositio huolissaan valtion asuntopolitiikan romutuksesta – nyt tarvitaan uskottava suunnitelma tulevasta27.11.2025 11:41:39 EET | Tiedote
Eduskunnan ympäristövaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön hallituksen esityksestä lakkauttaa valtion asuntorahasto. Oppositiopuolueet sdp, keskusta ja vihreät jättivät yhteisen, huolestuneen vastalauseen mietintöön.
