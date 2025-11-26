Toimivammat ruokamarkkinat tarvitsevat lisää läpinäkyvyyttä, reilua sopimuskulttuuria, ruokavientiä ja tuottajien kaupallista yhteistyötä

”Viime vuosien globaalien kriisien aiheuttamista markkinahäiriöistä huolimatta ruokaketjun toimintavarmuus on säilynyt suhteellisen hyvänä, ja kuluttajilla on ollut valinnanvaraa eri tuotteissa ja hintakategorioissa. Tuottajien neuvotteluasema vaatii kuitenkin vahvistamista ruokaketjun voimasuhteiden ja riskienhallinnan tasapainottamiseksi”, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg PTT:stä.

Hankkeessa analysoitiin ruokaketjun toimivuutta ja arvonmuodostusta, ja erityisesti markkinoiden toimintaa viime vuosien globaalien markkinashokkien seurauksena. Pandemia, energiakriisi ja Venäjän hyökkäyssota aiheuttivat shokkeja, joista seurasi tasokorotus ketjun kustannuksiin ja ruuan kuluttajahintoihin. Nyt julkaistu Policy Brief kokoaa hankkeen keskeiset tulokset ja suositukset.

Tuottajien aseman parantamiseksi maatalousyrittäjien tulisi lisätä kaupallista yhteistyötä. Maatalousyrittäjät tarvitsevat myös enemmän talous- ja riskienhallintaosaamista, jotta hinnanvaihteluihin ja markkinashokkeihin voidaan varautua ja reagoida ajoissa.

”Lain sallimat välineet on otettava täysimääräisesti käyttöön, erityisesti vähemmän järjestäytyneillä aloilla kuten viljasektorilla. Tuottajien järjestäytymistä voidaan helpottaa hallinnollisesti, ja taloudellisesti startti- ja pääomarahoituksella”, sanoo erikoistutkija Hanna Karikallio Luonnonvarakeskuksesta.

Sopimusten tulisi joustaa shokkien iskiessä

Ruokaketjun toimijoiden pitää yhdessä edistää reilun sopimus- ja hinnoittelukulttuurin syntymistä. Esimerkiksi tarvitaan joustavia sopimusmalleja, jotta riskien jako ketjussa olisi tasapuolisempi, ja sopimuksiin mekanismeja, joilla hintaneuvottelut avataan isojen markkinamuutosten iskiessä.

”Ruokaketjun toimijoiden tulee vahvistaa ja edistää kumppanuusajattelua sekä yhteistyötä lisäämällä keskinäistä luottamusta ja valmiutta yhteiseen kehittämiseen. Viranomaisten taas tulee tehdä näkyväksi markkinoiden väärinkäyttöä sekä varmistaa, että kilpailu- ja elintarvikemarkkinalainsäädäntöä noudatetaan johdonmukaisesti koko ruokaketjussa”, sanoo maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola PTT:stä.

Ketjun läpinäkyvyyttä ja tilastointia on lisättävä

Ruokamarkkinoiden läpinäkyvyyttä pitää lisätä ja tiedon saatavuutta parantaa. Elintarvikesektorin tilastotuotannon on pystyttävä tarjoamaan euromääräiset tuottaja-, teollisuus- ja kuluttajahinnat sekä kysyntämäärät. Kaupan omien merkkien (private label) tilastointia on lisättävä, jotta niiden vaikutuksia ketjun arvonmuodostukseen voidaan seurata ja arvioida.

”Tärkeää on lisätä kuluttajien tietoisuutta hinnanmuodostuksesta ja ruokamarkkinoiden rakenteista, jotta ruuan hintakehitykseen vaikuttavat tekijät ymmärretään paremmin. Tämä edellyttää, että hinnanmuodostuksen läpinäkyvyyttä lisätään erityisesti teollisuuden ja kaupan osalta”, sanoo maatalousekonomisti Kyösti Arovuori REINU econ Oy:stä.

Raaka-ainevirran hallinta tarvitsee vientiä

Elintarvikeviennin kehittämisessä tarvitaan ketjun kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Viennillä on oleellinen merkitys kotimaisen raaka-ainevirran hallinnan kannalta. Ilman vientiä uhkana on näivettyminen, koska kotimarkkinoilta kysyntävetoista kasvua on vaikea löytää.

”Yhteenvetona voidaan sanoa, että ratkaisuja ruokaketjun toimivuuden parantamiseksi on haettava toimialakohtaisesti, koska eri tarjontaketjut eroavat toisistaan merkittävästi rakenteiden ja dynamiikan osalta”, korostaa Sari Forsman-Hugg.

RUOKAKETJU-hankkeen ovat toteuttaneet Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus ja REINU econ vuosina 2023–2025. Hankkeen päärahoittaja on ollut Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Elintarviketeollisuusliitto ETL, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa PTY.

Policy Brief julkistettiin yhdessä Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston kanssa järjestetyssä seminaarissa Helsingissä 3.12.2025. Politiikkasuositukset ovat luettavissa verkossa https://www.ptt.fi/julkaisut/policy-brief-kohti-toimivampia-ruokamarkkinoita/