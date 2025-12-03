Keski-Uudenmaan pelastuslaitos uudistaa palokuntasopimukset

Nykyinen sopimusmalli on ollut käytössä vuodesta 2011, ja sen aikana sopimuskorvaukset ovat vaihdelleet merkittävästi kuntakohtaisesti. Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä ei ole enää perustetta kuntakohtaisille eroille. Uudistuksen tavoitteena on tasapuolisten korvausperusteiden määrittely palokunnan kotikunnasta riippumatta, sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen sekä korvauksen osittainen sitominen palokunnan suorituskykyyn.

Korvausten perusteet ovat jatkossa yhdenmukaisia ja avoimia. Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat käyvät vuosittaiset neuvottelut, joissa keskustellaan palokunnan tavoitteista ja toiminnasta. Vuosineuvottelujen myötä yhteistyö tiivistyy ja pelastuslaitos tukee sopimuspalokuntia entistä enemmän. Kokonaiskorvaussumma nousee noin 20 prosenttia. Suurimmalla osalla palokunnista sopimuskorvaus nousee, mutta uuden korvausmallin myötä muutamien palokuntien korvaus laskee. Vuonna 2026 siirtymäkauden ansiosta yhdenkään palokunnan korvaus ei alene.

Uudistusta on valmisteltu vuodesta 2023 pelastuslautakunnan asettaman sopimuspalokuntien neuvottelukunnan ja pelastuslaitoksen yhteisessä työryhmässä. Sopimukseen sisältyy päivitetty yhteistoimintasopimus ja uusi korvaustaulukko. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien kiinteistö- ja sopimuskorvaukset ovat ensi vuonna yhteensä noin 960 000 euroa.