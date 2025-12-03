Vantaan ja Keravan hyvinvointialueVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos uudistaa palokuntasopimukset

5.12.2025 09:34:59 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos uudistaa palokuntasopimuksensa alueen sopimuspalokuntien kanssa. Uudet sopimukset allekirjoitetaan 5.12.2025, ja ne astuvat voimaan 1.1.2026 alkaen.

Sammutusasuihin pukeutuneita sopimuspalokuntalaisia kokoontuneena paloauton eteen.
Sopimuspalokuntalaisia harjoituksessa. Timo Åhs Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Nykyinen sopimusmalli on ollut käytössä vuodesta 2011, ja sen aikana sopimuskorvaukset ovat vaihdelleet merkittävästi kuntakohtaisesti. Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä ei ole enää perustetta kuntakohtaisille eroille. Uudistuksen tavoitteena on tasapuolisten korvausperusteiden määrittely palokunnan kotikunnasta riippumatta, sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen sekä korvauksen osittainen sitominen palokunnan suorituskykyyn.

Korvausten perusteet ovat jatkossa yhdenmukaisia ja avoimia. Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat käyvät vuosittaiset neuvottelut, joissa keskustellaan palokunnan tavoitteista ja toiminnasta. Vuosineuvottelujen myötä yhteistyö tiivistyy ja pelastuslaitos tukee sopimuspalokuntia entistä enemmän. Kokonaiskorvaussumma nousee noin 20 prosenttia. Suurimmalla osalla palokunnista sopimuskorvaus nousee, mutta uuden korvausmallin myötä muutamien palokuntien korvaus laskee. Vuonna 2026 siirtymäkauden ansiosta yhdenkään palokunnan korvaus ei alene.

Uudistusta on valmisteltu vuodesta 2023 pelastuslautakunnan asettaman sopimuspalokuntien neuvottelukunnan ja pelastuslaitoksen yhteisessä työryhmässä. Sopimukseen sisältyy päivitetty yhteistoimintasopimus ja uusi korvaustaulukko. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien kiinteistö- ja sopimuskorvaukset ovat ensi vuonna yhteensä noin 960 000 euroa.

Avainsanat

sopimuspalokuntapalokuntasopimus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sammutusasuihin pukeutuneita sopimuspalokuntalaisia kokoontuneena paloauton eteen.
Sopimuspalokuntalaisia harjoituksessa.
Timo Åhs Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Lataa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Kolme paloautoa ja kaksi ambulanssia vierekkäin paloaseman pihalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye