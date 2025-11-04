OECD:n tuore tutkimus osoittaa Suomen kehittäneen varhaiskasvatusta oikeaan suuntaan
Valtaosa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on Suomessa tyytyväisiä työhönsä, kertoo OECD:n tänään julkaisema TALIS-tutkimus. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää tutkimusta osoituksena siitä, että varhaiskasvatusta on Suomessa kehitetty oikeaan suuntaan. Henkilöstöpula ratkeaa satsaamalla esimerkiksi palkkatasoon ja stressin ennaltaehkäisyyn.
Varhaiskasvatuksesta nousee julkisuuteen usein huolenaiheita. Talousjärjestö OECD:n tänään julkaisema Teaching and learning international survey (TALIS) -tutkimus osoittaa, että moni asia on varhaiskasvatuksessa verrattain hyvin.
Suomalaislapset osallistuvat varhaiskasvatukseen laajasti, ryhmäkoot ja suhdeluvut tukevat laatua ja päiväkotien johtajilla on kansainvälisesti verrattuna vahva koulutuspohja.
– TALIS vahvistaa sen, mitä olemme pitkään sanoneet: Suomen suunta on ollut oikea. Päättäjät ovat tehneet oikein satsatessaan asioihin, jotka turvaavat jokaiselle lapselle laadukkaan varhaiskasvatuksen. Henkilöstöpula pitää ratkaista, mutta sitä ei pidä tehdä tinkimällä varhaiskasvatuksen laadusta esimerkiksi kelpoisuuksia väljentämällä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.
Varhaiskasvatuksessa laadun takeena ovat korkeasti koulutetut opettajat ja päiväkodin johtajat.
– Kasvatustieteellinen koulutus antaa heille parhaat valmiudet tukea lasten kehitystä ja oppimista. Siksi on hyvä, että yliopistot ovat jo lisänneet varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä.
Koulutuspolut ja hyvät työolot kiinnittävät alaan
Suomessa kahdeksan kymmenestä varhaiskasvatuksessa työskentelevästä on TALIS-tutkimuksen mukaan tyytyväisiä työhönsä. Siihen ei pidä kuitenkaan tuudittautua, sillä alalle on OECD:n mukaan tärkeää onnistua houkuttelemaan uusia koulutettuja työntekijöitä eläköityvien tilalle. Samalla alalle kouluttautuneet täytyy saada pysymään alalla.
– Palkkatason nostamista on jatkettava varhaiskasvatuksessakin, jotta ala säilyy houkuttelevana ja palkkaus vastaa paremmin työn vaativuutta, Katarina Murto sanoo.
Työehtojen parantamisen lisäksi OECD suosittelee henkilöstövajeen ratkaisuksi sitä, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia edetä uralla ja että liiallista työkuormitusta ja stressiä ehkäistään.
– Suomessa on jo vuosikausia tuettu määrätietoisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttautumista. Monimuotokoulutuksen avulla esimerkiksi lastenhoitaja voi työn ohessa kouluttautua varhaiskasvatuksen opettajaksi tai vaikka kasvatustieteen maisteriksi asti. Henkilöstövajeiden aiheuttamaa stressiä voidaan ratkaista esimerkiksi kehittämällä sijaisjärjestelyjä, OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä sanoo.
Huoltajat arvostavat, yhteiskunta ei niinkään
Setälä on iloinen siitä, että lähes kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät tuntevat lasten huoltajien arvostavan heidän työtään. Tätä tukee varmasti TALIS-tutkimuksenkin osoittama tiivis yhteistyö huoltajien kanssa.
Yhteiskunnan suunnalta arvostusta tuntee vain noin joka kolmas. Tähän voi Setälän mielestä vaikuttaa päätöksenteon poukkoilevuus.
– Monissa herättää varmasti huolta se, että hallitus harkitsee päiväkodin johtajien kelpoisuuksien väljentämistä vastoin aiempaa tutkimukseen pohjautuvaa kehittämissuuntaa. Lapset ansaitsevat laadukasta varhaiskasvatusta, ja jos koulutettua työvoimaa on hankalaa saada, voidaan työhön houkutella esimerkiksi hyvillä työoloilla ja korkeammalla palkalla, Setälä sanoo.
OAJ:n viesti maan hallitukselle on, että päiväkodin johtajien maisterikelpoisuudesta on pidettävä kiinni ja huomio on siirrettävä sinne, missä ongelma oikeasti on: työn edellytyksiin ja vetovoimaan.
–Suunnan pitää yhteiskunnassamme olla se, että varhaiskasvatus todella kaventaa oppimis- ja hyvinvointieroja. Niinpä varhaiskasvatuksen ratkaisevinta laatutekijää eli opettajien ja johtajien pedagogista osaamista ei pidä eikä ole järkevää heikentää millään tavoin, Katarina Murto kiteyttää.
Mikä ihmeen TALIS Starting Stong?
- TALIS tulee sanoista Teaching and Learning International Survey. Se on OECD:n johdolla toteutettava kansainvälinen kyselytutkimus, jonka kohderyhmänä ovat henkilöstö ja johtajat.
- Starting Strong keskittyy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Suomen maaraportin voi lukea opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
- Tutkimuksessa kerättiin tietoa muun muassa varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön käyttämistä opetus- ja -oppimiskäytännöistä, ammatillisesta kehityksestä, työtyytyväisyydestä ja työilmapiiristä, varhaiskasvatus- ja esiopetusympäristön kehittämisestä sekä työperäisestä stressistä.
Varhaiskasvatus Suomessa: taustatietoa kehityksen suunnasta
- VEPO 2035 -hankkeessa kehitettiin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajuutta. Hankkeen loppuraportti esittelee tutkijoiden suosituksia mm. päiväkodin johtajien kelpoisuuksista.
- Aiemmin tänä vuonna yli 500 päiväkodin johtajaa otti kantaa sen puolesta, ettei kelpoisuuksia väljennettäisi. Lisäksi OAJ ja Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ottivat kantaa nykyisten kelpoisuuksien puolesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Auli SetäläErityisasiantuntija, varhaiskasvatus ja esiopetusOAJPuh:+358 20 7489 506auli.setala@oaj.fi
Heikki PölönenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 400 673 837heikki.polonen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ esittää uutta rahoitusmallia jatkuvan oppimisen tueksi4.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kavensi aikuisten mahdollisuuksia päivittää ja täydentää osaamistaan. Ongelman paikkaamiseksi OAJ esittää uutta jatkuvan oppimisen rahoitusmallia. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää välttämättömänä löytää ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan, työntekijöiden osaamisen laajentamiseen sekä koulutustason nostoon. OAJ:n malli myös parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta.
OAJ:n kysely kertoo kestämättömästä tilanteesta amiksissa: lähiopetus on vähentynyt, opiskelijoiden tuen tarve lisääntynyt14.10.2025 10:10:45 EEST | Tiedote
Leikkaukset ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta näkyvät opetuksen määrän vähenemisenä. Samalla opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt. OAJ pitää tilannetta kestämättömänä ja ehdottaa konkreettista ratkaisua, joka auttaisi varmistamaan, että jokainen opiskelija saa riittävästi opetusta.
OECD:n jättitutkimus paljastaa nuorten opettajien uranvaihtoaikeiden yleistyneen – OAJ lisäisi mentorointia7.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomi huolehtii huomattavasti OECD-maiden keskivertoa huonommin uran alussa olevien opettajien mentoroinnista ja opettajien täydennyskoulutuksesta, selviää OECD:n tänään julkaisemasta TALIS-tutkimuksesta. Kehityskohteiden lisäksi TALIS kertoo positiivisiakin viestejä. Esimerkiksi suomalaisopettajien tyytyväisyys omaan ammattiin on pysynyt korkealla.
OAJ: Koulutus säästyi lisäleikkauksilta, mutta vakava rasismikeskustelu varjosti riihtä2.9.2025 22:31:59 EEST | Tiedote
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on tyytyväinen siihen, että koulutus säästyi hallituksen budjettiriihessä lisäleikkauksilta, mutta harmittelee samalla jo aiemmin tehtyjä merkittäviä koulutusleikkauksia. Budjettiriihtä varjosti vakava rasismikeskustelu, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia tarvittavaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen.
Hallitus uhkaa jäädä omista tavoitteistaan – OAJ:ltä ratkaisuehdotuksia budjettiriiheen12.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Hallituksen aiemmin tekemien päätösten seurauksena koulutuksen rahoitus on jäämässä tällä hallituskaudella noin puoli miljardia euroa miinukselle. Budjettiriihessä ei lisäleikkauksiin ole varaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa. Opettajarekisterin perustaminen olisi hänestä kustannustehokas tapa edistää sitä, että koulutus säilyy Suomessa laadukkaana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme