OECD:n tuore tutkimus osoittaa Suomen kehittäneen varhaiskasvatusta oikeaan suuntaan

Varhaiskasvatuksesta nousee julkisuuteen usein huolenaiheita. Talousjärjestö OECD:n tänään julkaisema Teaching and learning international survey (TALIS) -tutkimus osoittaa, että moni asia on varhaiskasvatuksessa verrattain hyvin.

Suomalaislapset osallistuvat varhaiskasvatukseen laajasti, ryhmäkoot ja suhdeluvut tukevat laatua ja päiväkotien johtajilla on kansainvälisesti verrattuna vahva koulutuspohja.

– TALIS vahvistaa sen, mitä olemme pitkään sanoneet: Suomen suunta on ollut oikea. Päättäjät ovat tehneet oikein satsatessaan asioihin, jotka turvaavat jokaiselle lapselle laadukkaan varhaiskasvatuksen. Henkilöstöpula pitää ratkaista, mutta sitä ei pidä tehdä tinkimällä varhaiskasvatuksen laadusta esimerkiksi kelpoisuuksia väljentämällä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Varhaiskasvatuksessa laadun takeena ovat korkeasti koulutetut opettajat ja päiväkodin johtajat.

– Kasvatustieteellinen koulutus antaa heille parhaat valmiudet tukea lasten kehitystä ja oppimista. Siksi on hyvä, että yliopistot ovat jo lisänneet varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä.

Koulutuspolut ja hyvät työolot kiinnittävät alaan

Suomessa kahdeksan kymmenestä varhaiskasvatuksessa työskentelevästä on TALIS-tutkimuksen mukaan tyytyväisiä työhönsä. Siihen ei pidä kuitenkaan tuudittautua, sillä alalle on OECD:n mukaan tärkeää onnistua houkuttelemaan uusia koulutettuja työntekijöitä eläköityvien tilalle. Samalla alalle kouluttautuneet täytyy saada pysymään alalla.

– Palkkatason nostamista on jatkettava varhaiskasvatuksessakin, jotta ala säilyy houkuttelevana ja palkkaus vastaa paremmin työn vaativuutta, Katarina Murto sanoo.

Työehtojen parantamisen lisäksi OECD suosittelee henkilöstövajeen ratkaisuksi sitä, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia edetä uralla ja että liiallista työkuormitusta ja stressiä ehkäistään.

– Suomessa on jo vuosikausia tuettu määrätietoisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttautumista. Monimuotokoulutuksen avulla esimerkiksi lastenhoitaja voi työn ohessa kouluttautua varhaiskasvatuksen opettajaksi tai vaikka kasvatustieteen maisteriksi asti. Henkilöstövajeiden aiheuttamaa stressiä voidaan ratkaista esimerkiksi kehittämällä sijaisjärjestelyjä, OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä sanoo.

Huoltajat arvostavat, yhteiskunta ei niinkään

Setälä on iloinen siitä, että lähes kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät tuntevat lasten huoltajien arvostavan heidän työtään. Tätä tukee varmasti TALIS-tutkimuksenkin osoittama tiivis yhteistyö huoltajien kanssa.

Yhteiskunnan suunnalta arvostusta tuntee vain noin joka kolmas. Tähän voi Setälän mielestä vaikuttaa päätöksenteon poukkoilevuus.

– Monissa herättää varmasti huolta se, että hallitus harkitsee päiväkodin johtajien kelpoisuuksien väljentämistä vastoin aiempaa tutkimukseen pohjautuvaa kehittämissuuntaa. Lapset ansaitsevat laadukasta varhaiskasvatusta, ja jos koulutettua työvoimaa on hankalaa saada, voidaan työhön houkutella esimerkiksi hyvillä työoloilla ja korkeammalla palkalla, Setälä sanoo.

OAJ:n viesti maan hallitukselle on, että päiväkodin johtajien maisterikelpoisuudesta on pidettävä kiinni ja huomio on siirrettävä sinne, missä ongelma oikeasti on: työn edellytyksiin ja vetovoimaan.

–Suunnan pitää yhteiskunnassamme olla se, että varhaiskasvatus todella kaventaa oppimis- ja hyvinvointieroja. Niinpä varhaiskasvatuksen ratkaisevinta laatutekijää eli opettajien ja johtajien pedagogista osaamista ei pidä eikä ole järkevää heikentää millään tavoin, Katarina Murto kiteyttää.

Mikä ihmeen TALIS Starting Stong?

TALIS tulee sanoista Teaching and Learning International Survey. Se on OECD:n johdolla toteutettava kansainvälinen kyselytutkimus, jonka kohderyhmänä ovat henkilöstö ja johtajat.

Starting Strong keskittyy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Suomen maaraportin voi lukea opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa muun muassa varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön käyttämistä opetus- ja -oppimiskäytännöistä, ammatillisesta kehityksestä, työtyytyväisyydestä ja työilmapiiristä, varhaiskasvatus- ja esiopetusympäristön kehittämisestä sekä työperäisestä stressistä.

