Manta kutsuu herkuttelemaan! Uusi joulutori avautuu 5.12. ja jatkuu loppiaiseen asti

Tunnelmallisella Mantan joulutorilla on 12 mökkiä, joissa tarjolla on mm. sesongin herkkuja, kuten uudenlaisia versioita joulupuurosta, mutta myös esimerkiksi leipäkuoressa tarjoiltavia keittoja, suomalaisilla joulumauilla höystettyjä pizzoja, sekä glögiä japanilaisella twistillä. Asiakaspaikkoja joulutorin kahvila-ravintoloilla on yhteensä 500.

Torin sydän on joulupaviljonki, joka toimii kohtaamispaikkana sekä pienten ohjelmanumeroiden näyttämönä. Paviljongin tarjoiluista ja ohjelmavalinnoista vastaa Hakaniemen torilla viime kesänä ilahduttanut Alkuviini.

- Mahtavaa päästä luomaan torielämää talvellakin. Tuomme Mantalle näyttävän grillin, jolla paistamme suolaisia sekä makeita herkkuja osana Alkuruoka-toimintaamme. Tarjolla on myös natuglögiä mantelikerman kanssa yksinoikeudella Etelä-Ranskasta, kertoo Alkuviinin perustaja Aleksanteri Jokinen.

Mantan joulutorin ohjelmassa luvassa on mm. itsenäisyyspäivän viettoa, Tapsan tanssit, työpajoja, vierailevia DJ:tä sekä uuden vuoden juhlat.

Yksi mökeistä, Mantan Kiska, keskittyy hyväntekeväisyyteen. Siellä vierailee erilaisia järjestöjä, koululuokkia ja urheiluseuroja esittäytymässä ja hankkimassa varoja toimintaansa. Itse Manta saa kutreilleen kauniin havuseppeleen.

- Haluamme kutsua kaupunkilaiset ja matkailijat Helsingin merelliseen keskustaan viettämään juhlasesonkia ulkoilmassa. On mukavaa, että kaupungissa on paikkoja minne mennä vielä joulun välipäivinäkin, kun on yhteistä aikaa perheen ja jouluvieraiden kanssa, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n markkinointijohtaja Petra Majander.

Avajaisviikonlopun ohjelmaa

Mantan joulutorin avajaisia vietetään 5.12. jolloin Radio Helsinki ja Laura Friman tarjoilevat Mantan joulutorin avajaislähetyksen suoraan paikan päältä klo 13-16. Avajaisten musiikista vastaavat friends b2b ja DJ Helmz. Avajaissanat kuullaan klo 17, jonka jälkeen ääneen pääsee tunnelmallinen Vino Ensemble -kuoro.

Mantan itsenäisyyspäivän vastaanoton 6.12. kello 16 aloittaa DJ Lempi, jonka jälkeen torilla seurataan Linnan juhlat -lähetystä kello 18 alkaen.



Mantan joulutori on avoinna 5.12.2025 - 6.1.2026 joka päivä klo 11-19.

Tutustu tarjontaan ja ohjelmaan: mantanjoulutori.fi





Lisätiedot:

Alkuviini, Aleksanteri Jokinen, +358456508642, alkuviini@gmail.com



Markkinointijohtaja Petra Majander, Helsingin Kaupunkitilat Oy, +358 50 5289 736, petra.majander@kaupunkitilat.fi



