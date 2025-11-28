Huili-taukopaikka avataan Neste Jyväskylä Tourulan liikenneasemalla 9.12.
Huili-taukopaikkakonsepti jatkaa kasvuaan, kun Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla avataan uusi Huili-taukopaikka tiistaina 9.12. klo 11. Kyseessä on jo kolmas Huili Jyväskylässä, ja sen myötä entistä useampi Valtatie 9:lla matkustava sekä lähialueen asukas saa mahdollisuuden nauttia Huilin tarjoamasta rennosta pysähdyksestä ja hyvästä palvelusta.
Uusi Huili Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla tarjoaa viihtyisän ympäristön ja laadukkaat kahvilapalvelut, joissa yhdistyvät maukas valikoima ja lämmin asiakaspalvelu. Huilin valikoimasta löytyvät muun muassa aamiaispuuro, monipuoliset vitriinituotteet sekä laadukkaita kahvilaherkkuja, jotka sopivat täydellisesti niin nopeaan pysähdykseen kuin rauhalliseen kahvihetkeen.
"Olemme todella iloisia, että nyt jo kolmas Huili-taukopaikka avaa ovensa Jyväskylässä. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle arkea ja matkantekoa", kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Huili Tourula Jyväskylä palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 06–21, lauantaisin klo 08–20 ja sunnuntaisin klo 09-19. Huilissa valikoimaan kuuluvat arkisin aamiais-ja lounas buffet, ala carte sekä monipuoliset vitriinituotteet.
"Neste Jyväskylä Tourula -liikenneaseman palvelut vahvistuvat uuden Huili-taukopaikan ja Neste Easy Wash -autopesupalvelun avautumisen myötä. On hienoa, että Huili-taukopaikkojen verkosto ja laadukkaat kahvila-ravintolapalvelut laajenevat myös Jyväskylässä. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.
Avajaispäivänä Huili Tourula Jyväskylässä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäiset asiakkaat saavat yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja voivat nauttia ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11-15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (9.12.-21.12.) Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla on polttonestealennus -5 snt/l* sekä Neste Easy Wash –autopesutarjoukset, avajaispäivänä 9.12. Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 10.12.-21.12. Loistopesu 15 € (norm. 29 €)**.
Huili Tourula Jyväskylä
- Avautuu tiistaina 9.12. klo 11.00 osoitteessa Tourulantie 2, Jyväskylä
- Runsas aamiais- ja lounasbuffet , a la carte – annokset ja vitriinituotteet
- Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa
- KOKO3:n suunnittelema sisustus
- Myymälä
- Neste Easy Wash –autonpesu
- Neste Futura –polttoaineet
- Matkahuolto ja Pakettipalvelut
*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla 9.12.-21.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
**Tarjous voimassa Neste Jyväskylä Tourula-liikenneaseman Neste Easy Wash -autopesupalvelussa, kun maksat myymälän kassalle tai automaatille. Paras-pesu -tarjous 9.12.2025 ja Loistopesu-tarjous 10.12.-21.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.
