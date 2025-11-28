Huili-taukopaikka avataan Neste Jyväskylä Tourulan liikenneasemalla 9.12.

Huili-taukopaikkakonsepti jatkaa kasvuaan, kun Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla avataan uusi Huili-taukopaikka tiistaina 9.12. klo 11. Kyseessä on jo kolmas Huili Jyväskylässä, ja sen myötä entistä useampi Valtatie 9:lla matkustava sekä lähialueen asukas saa mahdollisuuden nauttia Huilin tarjoamasta rennosta pysähdyksestä ja hyvästä palvelusta.

Uusi Huili Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla tarjoaa viihtyisän ympäristön ja laadukkaat kahvilapalvelut, joissa yhdistyvät maukas valikoima ja lämmin asiakaspalvelu. Huilin valikoimasta löytyvät muun muassa aamiaispuuro, monipuoliset vitriinituotteet sekä laadukkaita kahvilaherkkuja, jotka sopivat täydellisesti niin nopeaan pysähdykseen kuin rauhalliseen kahvihetkeen.

"Olemme todella iloisia, että nyt jo kolmas Huili-taukopaikka avaa ovensa Jyväskylässä. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle arkea ja matkantekoa", kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Tourula Jyväskylä palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 06–21, lauantaisin klo 08–20 ja sunnuntaisin klo 09-19. Huilissa valikoimaan kuuluvat arkisin aamiais-ja lounas buffet, ala carte sekä monipuoliset vitriinituotteet.

"Neste Jyväskylä Tourula -liikenneaseman palvelut vahvistuvat uuden Huili-taukopaikan ja Neste Easy Wash -autopesupalvelun avautumisen myötä. On hienoa, että Huili-taukopaikkojen verkosto ja laadukkaat kahvila-ravintolapalvelut laajenevat myös Jyväskylässä. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Tourula Jyväskylässä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäiset asiakkaat saavat yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja voivat nauttia ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11-15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (9.12.-21.12.) Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla on polttonestealennus -5 snt/l* sekä Neste Easy Wash –autopesutarjoukset, avajaispäivänä 9.12. Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 10.12.-21.12. Loistopesu 15 € (norm. 29 €)**.

Huili Tourula Jyväskylä

Avautuu tiistaina 9.12. klo 11.00 osoitteessa Tourulantie 2, Jyväskylä

Runsas aamiais- ja lounasbuffet , a la carte – annokset ja vitriinituotteet

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Neste Easy Wash –autonpesu

Neste Futura –polttoaineet

Matkahuolto ja Pakettipalvelut

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla 9.12.-21.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.