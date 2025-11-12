Kirjoita itsellesi myötätuntoisia kirjeitä – saatat yllättyä!
Terapeutti Heli Suutarin uutuuskirja Terveisin rakkaus opastaa, kuinka itselleen voi kirjoittaa neuvoa antavia rakkauskirjeitä.
"Terapiassa näkyy rakkauden kaipuu. Tämä inhimillinen tarve ei katoa iän tai aseman myötä. On ihana uutinen, että rakkaus ei ole sidottu parisuhteeseen. Rakastettuna olo voi olla mahdollista myös itsekseen, rakkaus suorastaan odottaa, että aloitamme sen kanssa vuoropuhelun”, Heli Suutari toteaa.
Suutari on toiminut pitkään Belgiassa terapeuttina ja nyt kirjoittanut uutuuskirjan Terveisin rakkaus, joka auttaa lukijaa löytämään rakkauden äänen itsessään – ja käymään sen kanssa vuoropuhelua.
Rakkaudelta voi kysyä neuvoa hyvin konkreettisiin asioihin, kuten sisaruksen kanssa käytyyn riitaan tai työkuorman keventämiseen. Sen kanssa voi käydä läpi myös ihan vain päivän kuulumiset tai porautua elämän isoihin teemoihin, liittyen vaikkapa häpeään tai ulkopuolisuuteen.
Kirjassa Suutari neuvoo, kuinka päästä alkuun rakkauskirjeiden kirjoittamisessa ja esittelee 40 itse kirjoittamaansa kaunista kirjettä, joista lukija voi oppia ja inspiroitua.
“Jutusteluun tai kirjeenvaihtoon rakkauden kanssa ei tarvita uskoa tai uskontoa, rakkaus ei vaadi meiltä mitään”, Suutari muistuttaa.
Kirja sai alkusysäyksensä keväällä 2024, kun Helin sydän pysähtyi leikkauspöydällä kohdunpoiston yhteydessä. Hänet elvytettiin takaisin henkiin. Kotiin päästyään Heli kaipasi kauniita sanoja, rakkautta ja myötätuntoa. Kirjassa hän käsittelee hyvin avoimesti myös muita vaikeuksiaan, kuten taannoista viininlipittelyään ja taipumustaan alakuloisuuteen.
Suutari asuu Belgiassa mutta on joulukuussa käymässä Suomessa ja haastateltavissa Helsingissä kirjan teemoista ke 10.12. – pe 12.12.
Heli Suutarilta (s. 1971) on aiemmin ilmestynyt kirjat Kaikki kääntyy hyväksi harjoituskirjoineen sekä Palava pää – ja muita terapeutin tunnustuksia.
Terveisin rakkaus – Kirjoita itsellesi myötätuntoisia kirjeitä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Anna Saksmanin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 12.1.
