Vaikea puutiaisaivotulehdus lisääntyy – yhä useampi joutui sairaalahoitoon
Puutiaisaivotulehdusten (TBE) määrä on kasvanut selvästi viime vuodesta. Kasvu on näkynyt HUSissa päivystyksissä, neurologian osastoilla ja teho- ja tehovalvontaosastoilla. Puutiaisaivokuume on ohittanut herpesviruksen vaikeiden aivokuumeiden aiheuttajana.
Viime vuonna koko Suomessa todettiin 195 puutiaisaivotulehdustapausta, mutta kuluvana vuonna 2025 tapauksia on kirjattu tartuntatautirekisteriin marraskuun loppuun mennessä jo 228.
HUSin alueella TBE-tapaukset ovat lisääntyneet 91:stä (2024) marraskuun lopun 120:een (2025). Länsi-Uudellamaalla puutiaisaivokuumepotilaita on ollut aikaisempinakin vuosina runsaasti, mutta nyt määrä on kasvanut erityisesti Helsingissä. Osa Helsingissä sairastuneista on voinut saada tartunnan muualta. Puutiaisaivotulehdustapaukset raportoidaan vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteriin.
Kolmella neljästä sairastuneesta vajaa rokotussuoja
Tapausmäärien kasvu on näkynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sekä HUSin päivystyksissä Lohjan, Jorvin ja Meilahden sairaaloissa. Kesällä Jorvin sairaalan neurologisen vuodeosaston potilaista pahimmillaan kolmasosa oli TBE-potilaita. HUSin alueella 14 % TBE-potilaista on vaatinut teho- tai tehovalvontahoitoa. Osa tehohoitoa saaneista potilaista tarvitsee pitkää kuntoutusta ennen kotiutumistaan.
Puutiaisaivotulehdukseen on kuollut 2 % diagnosoiduista tapauksista. Todellinen kuolleisuus on matalampi, sillä merkittävä osa lievistä TBE-tapauksista jää diagnosoimatta. Puutiaisaivotulehdukseen sairastuneista 69 % on ollut täysin rokottamattomia ja 13 %:lla rokotussuoja on ollut keskeneräinen tai vanhentunut.
Puutiaisaivotulehdus ohitti yleisyydessä herpeksen
Puutiaisaivokuume on ohittanut herpesviruksen vaikeiden aivokuumeiden aiheuttajana, ainakin kesäaikaan. Herpesvirukset ovat edelleen merkittäviä aivotulehdusten aiheuttajia ja niitä hoidetaan viruslääkkeellä. Herpesvirusten esiintyvyys ei vaihtele vuodenajan mukaan, toisin kuin puutiaisaivotulehduksen, joka painottuu vahvasti kesään ja alkusyksyyn.
TBE-virus tarttuu punkin puremasta jo pureman alkuvaiheessa. Oireita ilmenee vain osalla tartunnan saaneista ja sairastuneista noin 20–30 prosentille kehittyy varsinainen aivotulehdus.
TBE-rokote kannattaa hakea nyt
Puutiaisaivotulehdusta vastaan on rokote, joka estää sairastumisen noin 90 %:lla sen ottaneista. Tietyillä riskialueilla asuville rokotus on maksuton.
”Riskialueilla luonnossa liikkuvien olisi tärkeä hakea puutiaisaivotulehdusrokote jo nyt ensi kesää varten, jotta sairastuvien määrää saataisiin vähennettyä”, sanoo infektiosairauksien erikoislääkäri Elisa Kortela HUSin Tulehduskeskuksesta.
Rokotesuoja muodostuu kolmen pistoksen perusrokotesarjasta. Kaikille annetaan tehosterokote kolmen vuoden kuluttua, minkä jälkeen tehosterokotteiden väli määräytyy iän perusteella.
Puutiaisten eli punkkien puremista suuri osa jää huomaamatta. Luonnossa liikkujan kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, kuuluuko alue THL:n määrittelemiin riskialueisiin, joissa rokotusta erityisesti suositellaan. Näitä ovat esimerkiksi Lohja, Kirkkonummi, Espoo, Sipoo sekä osa Helsinkiä. Punkki voi tulla kotiin myös lemmikin turkissa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa Kortelaerikoislääkäri, HUSin TulehduskeskusPuh:050 427 1507elisa.kortela@hus.fi
Auli Verkkoniemi-Aholaosastonylilääkäri, HUSin NeurokeskusPuh:050 427 0312auli.verkkoniemi-ahola@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
HUS Euroopan yliopistosairaaloiden verkoston EUHA:n puheenjohtajaksi26.11.2025 10:42:34 EET | Tiedote
Puheenjohtajana HUS johtaa 11 eurooppalaisen yliopistosairaalan yhteistyötä seuraavat puoli vuotta. Puheenjohtajuuskaudella EUHA:n (European University Hospital Alliance) tulevaisuuden suunta määritellään strategian päivittämisen myötä.
Sammanslutningens styrelse godkände HUS-sammanslutningens budget för 202617.11.2025 12:49:00 EET | Pressmeddelande
Sammanslutningens styrelse godkände för egen del HUS-sammanslutningens budget för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028.
Yhtymähallitus hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion17.11.2025 12:49:00 EET | Tiedote
Yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.
HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder den 17 november13.11.2025 15:10:32 EET | Pressmeddelande
Sammanslutningens styrelse sammanträder måndagen den 17 november 2025 för att besluta om förslaget till HUS-sammanslutningens budget för 2026. Sammanslutningens stämma som är sammanslutningens högsta beslutande organ fattar det slutliga beslutet om budgeten för 2026 den 18 december 2025. Sammanslutningens styrelse behandlar också den långsiktiga planen för HUS fastigheter och verksamhetslokaler. Föredragningslistan för mötet finns här. Sammanslutningens styrelse leder HUS verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sammanslutningens styrelse har 17 ledamöter och av dem är två företrädare för Helsingfors universitet. Sammanslutningens styrelse sammanträder cirka en gång per månad. Sammanslutningens stämma är HUS högsta beslutande organ. Sammanslutningens stämma godkänner HUS budget, bokslut och strategi. Medlemmar i den är fem stämmorepresentanter som har utsetts av Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. Sammanslutningens stämma sammanträder minst två gånger per år. HUS medietjänst betj
HUSin yhtymähallitus kokoontuu 17.11.13.11.2025 15:10:32 EET | Tiedote
Yhtymähallitus kokoontuu maanantaina 17.11.2025 päättämään HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvioesityksestä. Yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä yhtymäkokous tekee vuoden 2026 talousarviosta lopullisen päätöksen 18.12.2025. Yhtymähallitus käsittelee myös HUSin kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin suunnitelmaa. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme