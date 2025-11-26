Vaikea puutiaisaivotulehdus lisääntyy – yhä useampi joutui sairaalahoitoon

Viime vuonna koko Suomessa todettiin 195 puutiaisaivotulehdustapausta, mutta kuluvana vuonna 2025 tapauksia on kirjattu tartuntatautirekisteriin marraskuun loppuun mennessä jo 228.

HUSin alueella TBE-tapaukset ovat lisääntyneet 91:stä (2024) marraskuun lopun 120:een (2025). Länsi-Uudellamaalla puutiaisaivokuumepotilaita on ollut aikaisempinakin vuosina runsaasti, mutta nyt määrä on kasvanut erityisesti Helsingissä. Osa Helsingissä sairastuneista on voinut saada tartunnan muualta. Puutiaisaivotulehdustapaukset raportoidaan vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteriin.

Kolmella neljästä sairastuneesta vajaa rokotussuoja





Tapausmäärien kasvu on näkynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sekä HUSin päivystyksissä Lohjan, Jorvin ja Meilahden sairaaloissa. Kesällä Jorvin sairaalan neurologisen vuodeosaston potilaista pahimmillaan kolmasosa oli TBE-potilaita. HUSin alueella 14 % TBE-potilaista on vaatinut teho- tai tehovalvontahoitoa. Osa tehohoitoa saaneista potilaista tarvitsee pitkää kuntoutusta ennen kotiutumistaan.

Puutiaisaivotulehdukseen on kuollut 2 % diagnosoiduista tapauksista. Todellinen kuolleisuus on matalampi, sillä merkittävä osa lievistä TBE-tapauksista jää diagnosoimatta. Puutiaisaivotulehdukseen sairastuneista 69 % on ollut täysin rokottamattomia ja 13 %:lla rokotussuoja on ollut keskeneräinen tai vanhentunut.

Puutiaisaivotulehdus ohitti yleisyydessä herpeksen





Puutiaisaivokuume on ohittanut herpesviruksen vaikeiden aivokuumeiden aiheuttajana, ainakin kesäaikaan. Herpesvirukset ovat edelleen merkittäviä aivotulehdusten aiheuttajia ja niitä hoidetaan viruslääkkeellä. Herpesvirusten esiintyvyys ei vaihtele vuodenajan mukaan, toisin kuin puutiaisaivotulehduksen, joka painottuu vahvasti kesään ja alkusyksyyn.

TBE-virus tarttuu punkin puremasta jo pureman alkuvaiheessa. Oireita ilmenee vain osalla tartunnan saaneista ja sairastuneista noin 20–30 prosentille kehittyy varsinainen aivotulehdus.

TBE-rokote kannattaa hakea nyt





Puutiaisaivotulehdusta vastaan on rokote, joka estää sairastumisen noin 90 %:lla sen ottaneista. Tietyillä riskialueilla asuville rokotus on maksuton.

”Riskialueilla luonnossa liikkuvien olisi tärkeä hakea puutiaisaivotulehdusrokote jo nyt ensi kesää varten, jotta sairastuvien määrää saataisiin vähennettyä”, sanoo infektiosairauksien erikoislääkäri Elisa Kortela HUSin Tulehduskeskuksesta.

Rokotesuoja muodostuu kolmen pistoksen perusrokotesarjasta. Kaikille annetaan tehosterokote kolmen vuoden kuluttua, minkä jälkeen tehosterokotteiden väli määräytyy iän perusteella.

Puutiaisten eli punkkien puremista suuri osa jää huomaamatta. Luonnossa liikkujan kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, kuuluuko alue THL:n määrittelemiin riskialueisiin, joissa rokotusta erityisesti suositellaan. Näitä ovat esimerkiksi Lohja, Kirkkonummi, Espoo, Sipoo sekä osa Helsinkiä. Punkki voi tulla kotiin myös lemmikin turkissa.

