Mitä pukinkonttiin tänä jouluna? Suomalaiset toivovat arjen luksusta ja älylaitteita

Älykodin suosikit helpottavat arkea ympäri vuoden

Arkea helpottavat älylaitteet kasvattavat edelleen suosiotaan ja tarjoavat lahjan saajalle jotain aidosti uutta. Robotti-imurit ovat tänä vuonna yksi toivotuimmista kodin laitteista. Myös älyvalot ja muut älykotiratkaisut nousevat yhä useamman lahjatoivelistalle.

Hyvinvoinnista kiinnostuneille älykellot ja älysormukset tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia seurata palautumista, unta ja aktiivisuutta. Hyvinvointia tukeva älylaite on lahja, joka tuo iloa vuoden jokaisena päivänä.

Kauneusteknologia – tämän joulun yllätyssuosikki

Kauneusteknologian trendien ennakoidaan näkyvän vahvasti joululahjatoiveissa. LED-valonaamiot ovat yksi vuoden kiinnostavimmista uutuuksista: ne mahdollistavat hoitolatason ihonhoidon kotona ja tarjoavat hemmottelua sekä luksusta arkeen.

Laadukkaat hiustenkuivaimet, monitoimikihartimet, suoristusraudat sekä valolliset meikkipeilit jatkavat suosiotaan lahjatoiveiden saralla tänäkin jouluna.

Kuulokkeet, konsolit ja puhelimet ovat joka joulun klassikko

Kuulokkeet, kaiuttimet ja puhelimet kiinnostavat laajasti eri ikäryhmiä. Tänä jouluna erityisesti True Wireless -kuulokkeiden ennustetaan nousevan erityiseksi hitiksi kompaktin kokonsa ja kehittyneen akunkeston ansiosta. Älypuhelimien uutuudet ilahduttavat joka joulu.

Pelaamisen tuotteet ovat suosittuja lahjoja tänäkin vuonna. Pelikonsolit ovat joululahjojen klassikko, ja niiden rinnalla toivotaan pelihiiriä, pelikuulokkeita ja muita pelikokemusta parantavia tarvikkeita.

-Joululahjat voivat tarjota läheisille helpotusta arkeen tai jotain ylellistä, jota ei itse tulisi hankkineeksi haaveilusta huolimatta. Kodintekniikan uudet innovaatiot ja myös klassikot vastaavat monella tapaa tämän hetken toiveisiin, tiivistää ETKO ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen.

Lahjavinkit kokosi Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry:n jäsenyritykset.

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.

Suomalaisen kodintekniikka-alan yhdistävä ETKO viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2025. Vuoden aikana juhlistetaan alaa ja nostetaan esiin sen yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys.

