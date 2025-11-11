Kirjamessujen menestyssyksy jatkui myös Tampereen Kirjafestareilla – tapahtumalla kaikkien aikojen kävijäennätys

”Olen viikonlopun jälkeen vain onnellinen ja haltioissani. Koko ohjelmamme oli millä tahansa mittapuulla poikkeuksellisen hieno ja vaikuttava, eikä vähiten Sanna Marinin, Sauli Niinistön ja Jussi Halla-ahon uutuuskirjojaan käsittelevien puheenvuorojen ansioista. Juuri valittujen Finlandia-voittajien Tomi Kontion ja Paavo Teittisen haastattelut ja Tulenkantaja-palkintoehdokkaiden tapaaminen ja voittajan julkistaminen – tällä kertaa palkinnon sai Riina Tanskanen – paikan päällä ovat Tampereen Kirjafestarien omia vuosittaisia, eksklusiivisia ohjelmanumeroita, ja tänä vuonna ensi kertaa mukana olleiden Antikvaaristen Kirjafestareiden ja Levyfestareiden antia kiiteltiin yleisön taholta vuolaasti. Molemmat uudet tapahtumakokonaisuudet solahtivat Kirjafestareille saumattomasti ja Sopraano-sali toimi Levyfestarien kotina kuin ne olisi aina järjestetty siellä! “Voittajaformaatti” on nyt löytynyt”, ohjelmapäällikkö Milla Palovaara iloitsee.

Antikvaaristen Kirjafestarien kokonaisuudesta vastannut Juha Valli oli Kirjafestariviikonlopun annista miltei häkeltyneen otettu. ”Lähes sanattomaksi vetää tämän vuoden kruunannut Kirjafestarit kotikaupungin kulttuurin puolesta. Mahtavaa nähdä ja kokea kirjallisuuden kiinnostavan ennätyksellisesti, kohti parempaa maailmaa! Sydämelliset ja lämpimät kiitokset ihanille kävijöille ja Tampere-talolle yhteistyöstä.”

Tapahtuma tarjosi yli 200 ohjelmanumeroa ja liki 300 puhujavierasta Tampere-talon kahdeksassa eri salissa, mukaan lukien kirjailijahaastatteluja, paneelikeskusteluja ja kirjallisia työpajoja. Mukana oli lisäksi noin 100 näytteilleasettajaa kustantamoista erilaisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin. Kaunokirjallisuuden odotetuimpia edustajia olivat esimerkiksi Aamulehti-salissa esiintyneet Anna-Leena Härkönen ja Katja Kallio, Juha Itkonen, Milla Ollikainen, Emmi Itäranta, Marjo Niemi ja Johanna Sinisalo. Tietokirjallisuuskokonaisuuksissa täysille saleille esiintyivät muun muassa Juha Hurme, Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja ja Tove Janssonin veljentytär Sophia Jansson, toimittaja Maarit Tastula ja pitkän uran kansanedustajana tehnyt Satu Hassi.

Tampere-talon Iso sali oli ensi kertaa käytössä tuoreiden poliittisten elämäkertojen tuhatpäisiä yleisöjä keränneille esiintymisille. Sanna Marin syttyi Ilmari Nurmisen haastattelussa pohtimaan intohimolla Euroopan ja Suomen johtajuutta ja politiikkaa ja kertoi elämäkerta-muistelmateoksensa Toivo on tekoja -kirjoitusprosessista ja taustoista. Presidentti Sauli Niinistön arvovaltainen mutta rento esiintyminen kustantaja Henrikki Timgrenin haastattelussa kirjasta Kaikki tiet turvaan: Sinnikkään Suomen suunta oli yksi Kirjafestareiden odotetuimmista hetkistä. Jussi Halla-ahon Elämäkerta-kirjan yksityiskohdista saapui heti sunnuntain aamupäivään kuulemaan ennätysyleisö.

Sopraano-salissa järjestetyillä Levyfestareilla saattoi levylöytöjen lomassa kuunnella suosikkiartistien ja uutuusmusiikkikirjojen tekijöiden haastatteluja sekä akustista musiikkiohjelmaa. Cliftersin Jiri Nikkinen ja Egotrippi-yhtyeen Knipi keräsivät Levyfestarien katsomon äärimmilleen, samoin sunnuntaina Levyfestarien esiintymislavaa isännöinyt Hearthill, Soul Tattoo ja Fox Confession -yhtyeistä tunnettu säveltäjä-muusikko-kirjailija Samuli Laiho, joka julkaisi tänä vuonna jopa kolme kaunokirjallista teosta.

”Ensimmäiset Levyfestarit olivat myyjien mielestä hienosti järjestetyt ja kiitosta tuli. Myyjät varasivat jo ensi syksylle paikkoja. Haastattelulava oli tärkeä ja ehdoton lisä, joka toi Sopraanoon kävijöitä. Jiri Nikkinen sai jopa yhteislaulua aikaan ja tunnelman kattoon. Oma visioni toimivasta konseptista kyllä toteutui ja ensi vuonna on ilo jatkaa ja olla kehittämässä messukokonaisuutta vielä enemmän toimivaksi”, Levyfestareista vastannut Jussi Helenius hehkuttaa.

Dekkarilauantain kotimaisista jännityskirjailijoista esiintymässä olivat esimerkiksi Elina Backman, Päivi Alasalmi, Anna Paldar, Max Seeck ja Arttu Tuominen. Duetto 2 -salin sunnuntain aamupäivän luontoa, ilmastoa ja eläimiä käsittelevässä kokonaisuudessa mukana olivat muun muassa kirjailija Anni Kytömäki ja Pentti Linkolan veljenpoika Hannu Linkola, jotka keskustelivat luonnonsuojelija Pentti Linkolasta Vain lintuja rakastanut -näytelmän kautta.

Lasten ohjelmassa nähtiin jälleen esimerkiksi Aino Havukainen ja Sami Toivonen, joiden Tatu ja Patu -piirustusnäytöksestä on vuosien kuluessa tullut Tampereen Kirjafestarien oma erityinen ohjelmanumero. Suosikkihahmot Muumit, Herra Hakkarainen, Koiramies ja yllättäen myös Lumiukko kävivät tervehtimässä yleisöä. Lisäksi molempina Kirjafestaripäivinä eläinten ystävät saivat jälleen lukea lukukoirille, jotka ottivat ilolla vastaan rapsutuksia ja rakkautta.

Riffi-salissa keskityttiin molempina festaripäivinä hyvinvoinnin, itsetutkiskelun ja -tuntemuksen ja kokemustietokirjallisuuden laajaan uutuustuotantoon. Viime hetkillä mukaan ohjelmaan tullutta Topi Borgia saapui katsomaan hurja yleisöryntäys, mutta Borg isännöi liian pieneksi käyneen salinsa esiintymisen suvereenilla otteella.

Maksuttomalla Aulaklubilla kuultiin viikonlopun aikana runoja ja lausuntaa, sarjakuvakeskusteluja, viihdekirjallisuuden puheenvuoroja ja paneeleita. Esiintyjänä oli muun muassa Riina Tanskanen, joka voitti uutuusteoksellaan Tympeät tytöt – Luokkakipuja vuoden 2025 Tulenkantaja-palkinnon. Tanskasen koskettava voittopuhe liikutti yleisön kyyneliin sunnuntaina Aamulehtisalissa.

Tampereen Kirjafestareiden lippuja lahjoitettiin tänä vuonna useille nuorten, maahanmuuttajataustaisten ja mielenterveystyötä tekeville yhteisöille. Lahjoituksilla haluttiin mahdollistaa pääsy kirjallisuuden pariin myös niille, joille kulttuurielämykset eivät ole aina helposti saavutettavissa. Toimi on osa Tampere-talo-konsernin pitkäjänteistä työtä yhdenvertaisen ja kaikille avoimen kulttuurin edistämiseksi.