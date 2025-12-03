Tampere Chamber Music -festivaalin 10-vuotisjuhlaohjelmistossa kamarimusiikin helmiä ja harvinaisuuksia

Tampere Chamber Music -festivaali edistää kamarimusiikin ja tanssin keinoin ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä taiteen ja tieteen yhteyttä. Kymmenettä kertaa järjestettävän festivaalin monipuolisesta juhlaohjelmistosta pääsee nautiskelemaan eri puolilla kaupunkia koko tapahtumaviikon ajan maanantaista sunnuntaihin 19.–25.1.2026.

Juhlavuoden teema ”Värien ja valon tanssia” pureutuu konsertein, workshopein ja luennoin musiikin ja hyvinvoinnin ytimeen. Suuri osa festivaalin tapahtumista on kaikille avoimia ja maksuttomia.

Wolfgang Amadeus Mozartin (1756–1791) musiikkia kunnioittava avajaiskonsertti soi Tampereen yliopiston juhlasalissa maanantaina 19. tammikuuta. Konserttia varten koottu TCM-Sinfonietta koostuu TAMK Musiikin puhallinsoitinopiskelijoista sekä Pirkanmaan Sinfoniajousista. Konsertin solisteina esiintyvät festivaalin taiteellinen johtaja, pianotaiteilija Heini Kärkkäinen sekä ukrainalainen pianisti Natacha Kudritskaya. TCM-Sinfoniettaa johtaa kapellimestari Tiina Kaukinen.

”Juhlavuotta suunnitellessa syntyi idea TCM-Sinfonietasta, jossa nuoret yhdessä festivaalin taiteilijoiden ja kapellimestarin kanssa pääsevät kokemaan merkittäviä elämyksiä ja synnyttämään muistijälkiä. Olen festivaalia perustaessani halunnut luoda mahdollisuuksia tuoda musiikkia nuorille nimenomaan hyvinvointia lisäävänä ja arvoja kirkastavana asiana”, Heini Kärkkäinen kertoo.

Nuorten huomioiminen on festivaalilla tärkeässä roolissa. Kaikkiin festivaalin maksullisiin konsertteihin on tarjolla opiskelijahintainen ennakkolippu. Opiskelijoilla on ilmainen sisäänpääsy tuntia ennen konsertin alkua, mikäli salissa on tilaa. Ilmaishinta ei koske Tuulensuun Palatsin tanssiaisia. Opiskelijayhteistyö toteutuu myös festivaalin taustajoukoissa, joissa vaikuttaa 10 TAMKin liiketalouden opiskelijaa projektiopinnoissaan.

Arvostettuja esiintyjiä meiltä ja maailmalta

Festivaaliviikon aikana järjestetään 15 tapahtumaa, joista kahdeksan on yleisölle maksuttomia. Festivaalin tapahtumapaikkoina toimivat Tampere-talo, Tampereen yliopisto, Keskustorin Vanha kirkko, Hämeenkadun Tuulensuun Palatsi ja Fazer Café, Pirkanmaan musiikkiopisto ja TAMKin Satamakadun sali.

Pianistien Heini Kärkkäisen ja Natacha Kudritskayan lisäksi festivaalilla esiintyvät viulistit Priya Mitchell (Iso-Britannia), Réka Szilvay ja Laura Vikman, alttoviulisti Lars Anders Tomter (Norja), sellistit Robert Cohen (Iso-Britannia) ja Torleif Thedéen (Ruotsi), klarinetisti Christoffer Sundqvist, tanssijat Atte Kilpinen ja Minna Tervamäki, saksofonisti Jukka Perko sekä Jay Kortehisto ja bändi.

”Tampere Chamber Music on koonnut yhteen maailman upeimpia kamarimuusikkoja Tampereelle keskelle tammikuun talvipakkasia vuodesta 2017 lähtien. Festivaalit ovat parhaita paikkoja muusikkojen ystävystymiselle. Lämpö ja ihmisyys, ilmaisun voima, näitä ominaisuuksia jaamme myös soittaessamme. Juhlaohjelmistossa on paljon tšekkiläistä musiikkia, kuten Dvořákia, Sukia ja Janáčekia, jonka energia sopii hienosti juhlistamaan festivaaliamme”, Heini Kärkkäinen kertoo.

Tiistaina 20. tammikuuta festivaalin muusikot jalkautuvat iltapäivän kahvilakonserttiin Tampereen keskustan Fazer Café -kahvilaan. Tiistain workshopissa tarkastellaan festivaalin muusikoiden ja huippufyysikko Esa Räsäsen johdolla rytmiä ja sykettä musiikin perustana. Räsänen toimii fysiikan professorina Tampereen yliopistossa sekä vierailevana tutkijana arvostetussa Harvardin yliopistossa.

Torstaina 22. tammikuuta Tampere-talon Maestro-salissa nähdään tanssija-koreografi Tiina Lindforsin käsikirjoittama ja ohjaama Omasi, rakkaani -tanssielokuva. Torstai-ilta huipentuu Tampere-talon Pienessä salissa Valon loimua -juhlakonserttiin, jonka ohjelmistossa kuullaan Osvaldo Golijovin (s. 1960) The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, Franz Schubertin (1797–1828) Pianotrio B-duurissa ja Antonin Dvořákin (1841–1904) Pianokvartetto Es-duurissa.

Tuulensuun Palatsissa tanssitaan vanhan jazzin tahtiin

Perjantai 23. tammikuuta käynnistyy Tampereen yliopiston tutkimuksellisessa konserttikokemuksessa, jossa mitataan sekä esiintyjiltä että yleisön kuuntelijaryhmän edustajilta musiikin vaikutuksia. Perjantai-iltana rentoudutaan Tampere-talon Töistä kotiin palautuen -konsertissa sekä Vanhan kirkon Yösoitossa.

Lauantaipäivän 24. tammikuuta maksuton ohjelma Tampereen yliopistossa järjestetään yhteistyössä Tiedon valoa -tapahtuman kanssa. Hyvinvoinnin asiantuntijoina toimivat tamperelainen laulupedagogi ja rentoutusohjaaja Nelli Nyman sekä neurologian professori ja erikoislääkäri Seppo Soinila. Toimittaja Ruben Stiller haastattelee rakastettua näyttelijä Seela Sellaa.

Lauantai-iltana festivaalikansa pääsee viime vuoden tapaan jammailemaan vanhan jazzmusiikin tahtiin saksofonisti Jukka Perkon sekä Jay Kortehiston ja bändin johdolla Tuulensuun Palatsissa. Menevälle jazzkeikalle voi pukeutua teeman mukaisesti, ja tarjolla on näyttävää lindy hop -tanssia sekä Show & Dinner -ruokailu.

Sunnuntaina 25. tammikuuta palaudutaan tanssija Minna Tervamäen vetämällä kehonhuoltotunnilla, jossa yhdistyvät baletin, joogan ja pilateksen parhaat oivallukset. Festivaalin päätöskonsertissa Tampere-talon Pienessä salissa tarjolla on muun muassa Erich Korngoldin (1897–1957) harvoin kuultu pianon vasemmalle kädelle, kahdelle viululle ja sellolle sävelletty Suite-teos, joka tuo lavalle myös kaksi tanssijaa, Atte Kilpisen ja Minna Tervamäen.

Tampere Chamber Music -festivaalin toteutumista tukevat Tampere-talo, Tampereen kaupunki, Majaoja-säätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) sekä Suomen Musiikkilääketieteen yhdistys (Smuly) ja Tampereen korkeakouluyhteisö. Jane ja Aatos Erkon säätiö on tukenut Tampere-talon kamarimusiikkitoiminnan kehittämistä vuosina 2024–2025.

Lisäksi yhteistyössä ovat Tampereen seurakunnat, Pirkanmaan musiikkiopisto, TAMK Musiikki, Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, Pirkanmaan festivaalit (Pirfest), Yleisradio, Aamulehti, Tampereen Musiikki, Cafe Puusti, Courtyard by Marriott Tampere City, Rajaportin sauna, Rauhaniemen kansankylpylä ja Suolijärven sauna.

Liput festivaalin maksullisiin tapahtumiin ovat myynnissä konserttikohtaisesti Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Hanna Kilpinen

Tuottaja

Tampere Chamber Music -festivaali

Puh. +358 50 4769 009

hanna.kilpinen@tampere-talo.fi

Median liput

Elsa Vähänen

Viestintäasiantuntija

Tampere-talo Oy

Puh. +358 40 551 2739

elsa.vahanen@tampere-talo.fi